दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन के साथ नए साल की शुरुआत, पर्यावरणविद् ने बताया प्रदूषण नियंत्रित करने का तरीका

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में नए साल के पहले दिन की शुरुआत प्रदूषण की मोटी चादर के साथ हुई. दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा दिल्ली के 40, गाजियाबाद के चार, ग्रेटर नोएडा के दो और नोएडा के चार एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस का डाटा जारी किया गया है.

सीपीसीबी द्वारा जारी डाटा के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर के इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच है. जबकि, कई इलाके ऐसे भी हैं जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार भी है. फिलहाल, दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर तमाम कोशिशें ना काफी साबित हो रही है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में और इजाफा होने की संभावना है.

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति

साल 2025 में दिल्ली के लोगों को साफ हवा नसीब न हो सकी. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से नीचे दर्ज किया गया हो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, साल 2025 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 दिन "Satisfactory" कैटेगरी में रहा, 148 दिन "Moderate" कैटेगरी, 80 दिन "POOR" कैटिगरी, 79 दिन "VERY POOR" कैटेगरी और आठ दिन "SEVERE" कैटेगरी में दर्ज किया गया. कुल मिलाकर दिल्ली के लोग साल भर प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर रहे.