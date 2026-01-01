ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन के साथ नए साल की शुरुआत, पर्यावरणविद् ने बताया प्रदूषण नियंत्रित करने का तरीका

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर तमाम कोशिशें अब तक नाकाफी साबित हो रही है.

दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन के साथ नए साल की शुरुआत
दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन के साथ नए साल की शुरुआत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 1, 2026 at 6:21 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में नए साल के पहले दिन की शुरुआत प्रदूषण की मोटी चादर के साथ हुई. दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा दिल्ली के 40, गाजियाबाद के चार, ग्रेटर नोएडा के दो और नोएडा के चार एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस का डाटा जारी किया गया है.

सीपीसीबी द्वारा जारी डाटा के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर के इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच है. जबकि, कई इलाके ऐसे भी हैं जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार भी है. फिलहाल, दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर तमाम कोशिशें ना काफी साबित हो रही है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में और इजाफा होने की संभावना है.

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति

साल 2025 में दिल्ली के लोगों को साफ हवा नसीब न हो सकी. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से नीचे दर्ज किया गया हो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, साल 2025 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 दिन "Satisfactory" कैटेगरी में रहा, 148 दिन "Moderate" कैटेगरी, 80 दिन "POOR" कैटिगरी, 79 दिन "VERY POOR" कैटेगरी और आठ दिन "SEVERE" कैटेगरी में दर्ज किया गया. कुल मिलाकर दिल्ली के लोग साल भर प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर रहे.

पर्यावरणविद् ने बताया प्रदूषण नियंत्रित करने का तरीका (ETV Bharat)

कैसे कम होगा प्रदूषण

पर्यावरणविद् और अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए साल भर कोई खास कदम नहीं उठाया जाते हैं. जिसकी वजह से अक्टूबर से फरवरी तक दिल्ली NCR की एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में काफी इजाफा देखने को मिलता है. आकाश वशिष्ठ कहते हैं, "प्रदूषण की समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमने दो एप्लिकेशन के माध्यमिक सर्वोच्च न्यायालय को 29 सुझाव दिए हैं जो CAQM और भारत सरकार के लिए हैं."

प्रदूषण कम करने के सुझाव

  • दिल्ली एनसीआर में यदि बड़े पैमाने पर हरित क्षेत्रों को जल स्रोतों के साथ मिलाकर एक परिस्थिति ढांचा तैयार किया जाए, तो कार्बन पृथक्करण की क्षमता में बढ़ोतरी की जा सकती है.
  • दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की सही निगरानी के लिए (एडवांस तकनीक वाले) एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की संख्या में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए. विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र और अधिक ट्राफिक वाले इलाकों में.
  • एडवांस्ड इक्विपमेंट लगाए जाने चाहिए, ताकि प्रदूषण स्तर का वास्तविक आकलन कर प्रदूषण नियंत्रण के लिए फोर्स रणनीति बनाई जा सके.
  • दिल्ली एनसीआर के सभी स्थानीय निकाय को कंट्रोल रूम, मोबाइल ऐप और वेबसाइट स्थापित करनी चाहिए जिससे नागरिक संबंधित शिकायत दर्ज करा सकें.
  • दर्ज होने वाली प्रति शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम गठित कर जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, ताकि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रभावी और तेज़ कार्यवाही हो सके.
  • छोटी व्यवसायिक प्रतिष्ठान जैसे रेस्टोरेंट, छोटे होटलों में PNG आदि की उपलब्धता होनी चाहिए.
  • लोगों को सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करने के लिए विभिन्न माध्यम से प्रोत्साहित करना चाहिए.

AQI के स्तर और सेहत पर असर:

  • 0 से 50 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स को "GOOD" कैटेगरी में माना जाता है. इस स्तर पर हवा पूरी तरह से सुरक्षित मानी जाती है. लोगों को किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या नहीं होती है.
  • 51 से 100 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स को "SATISFACTORY" कैटेगरी में माना जाता है. AQI की सेटिस्फेक्ट्री कैटेगरी में होने पर सामान्य लोगों को कोई खास परेशानी नहीं होती, लेकिन संवेदनशील श्वसन प्रणाली वाले लोगों को सांस लेने में हल्का परेशानी हो सकता है.
  • 101 से 200 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स को "MODERATE" कैटेगरी में रखा गया है. इस श्रेणी का मतलब है कि हवा की गुणवत्ता स्वीकार्य है, लेकिन कुछ संवेदनशील लोगों, जैसे कि लंबे समय से सांस की बीमारी वाले या हृदय रोग वाले व्यक्तियों को असुविधा हो सकती है.
  • 201 से 300 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स को "POOR" कैटेगरी में दर्ज किया जाता है. AQI इस श्रेणी में होने पर अधिकतर लोगों को लंबे समय तक खुले वातावरण में रहने पर साथ संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
  • 301 से 400 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स को "VERY POOR" कैटिगरी में दर्ज किया जाता है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के बेहद खराब श्रेणी में होने के चलते लंबे समय तक खुली हवा में सांस लेने पर सांस से संबंधित बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है.
  • 401 से 500 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स को सबसे गंभीर स्थिति "SEVERE CATEGORY" में दर्ज किया जाता है. AQI इस श्रेणी में पहुंचने पर यह स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित करता है. साथ ही पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए जोखिमपुर स्थिति उत्पन्न करता है.

