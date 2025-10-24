दिल्ली के अक्षरधाम और आनंद विहार में 400 पार पहुंचा AQI, जानिए बाकी इलाकों का हाल, IMD ने किया अलर्ट
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 295 अंक बना हुआ है.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक सीमा पार कर गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 403 दर्ज किया गया है, जो ‘गंभीर श्रेणी’ में आता है. इस स्तर पर हवा में प्रदूषक तत्व इतने अधिक होते हैं कि वे स्वस्थ लोगों को भी श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बना सकते हैं.
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे, तो दिल्ली की हवा अगले कुछ दिनों में और भी विषैली हो सकती है.
राजधानी की हवा में प्रदूषण की मात्रा अब भी सामान्य से तीन गुना अधिक है. मौसम की बात करें तो बृहस्पतिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक था. न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक रहा. हवा में नमी का स्तर 94 से 37 प्रतिशत तक रहा.
आने वाले दिनों का पूर्वानुमान
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 28 अक्टूबर तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक फिलहाल दिल्ली एनसीआर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 28 अक्टूबर तक यानी छठ पूजा तक कोई भी बदलाव नहीं होगा. मौसम जैसा है, वैसा ही रहेगा. यानी हल्की धूप रहेगी और अधिकतम तापमान 30 से 31 तक रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा.
दिल्ली-एनसीआर के अन्य शहरों की स्थिति भी चिंताजनक है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 295 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 241, गुरुग्राम में 212, गाजियाबाद में 218, ग्रेटर नोएडा में 242 और नोएडा में 239 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली की अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 200 सुपर 300 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 400 से ऊपर बना हुआ है.
जानिए दिल्ली के सभी इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
|Alipur, Delhi
|289.00
|Anand Vihar, Delhi
|402.00
|Ashok Vihar
|318.00
|Aya Nagar
|241.00
|Bawana
|345.00
|Burari Crossing
|333.00
|Dwarka-Sector 8
|294.00
|IGI Airport (T3)
|259.00
|IHBAS, Dilshad Garden
|310.00
|ITO
|313.00
|Jahangirpuri
|346.00
|Lodhi Road
|289.00
|Lodhi Road
|193.00
|North Campus, DU, Delhi
|313.00
|Okhla Phase-2
|300.00
|Punjabi Bagh
|311.00
|Rohini
|316.00
|Wazirpur
|347.00
|Chandkheda, Ahmedabad - IITM
|333.00
|Shadipur
|315.00
|Sirifort
|307.00
