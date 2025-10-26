ETV Bharat / state

दिल्ली के आनंद विहार और वजीरपुर में 400 पार पहुंचा AQI, जानिए बाकी इलाकों का हाल, IMD ने किया अलर्ट

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 287 अंक बना हुआ है.

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अपडेट
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अपडेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 26, 2025 at 7:43 AM IST

नई दिल्ली: मौसमी उतार चढ़ाव के बीच राष्ट्रीय राजधानी के तापमान में अब गिरावट आनी शुरू हो गई है. दिल्ली एनसीआर में अब रातें पहले से ज्यादा सर्द होने लगी हैं. अब रात का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. बात अगर प्रदूषण की करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार AQI 287 दर्ज किया गया जो 'बेहद खराब' श्रेणी में है. वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है.

दिल्ली में बीते दिन यानि शनिवार को न्यूनतम तापमान शुक्रवार के मुकाबले और नीचे आ गया. दूसरी तरफ वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में ही बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार कल शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री कम 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.


आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज रविवार को दिल्ली में सुबह हल्की धुंध होगी. दिन में आसमान साफ रहेगा जबकि शाम के समय आंशिक बादल छा सकते हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक 27 अक्टूबर की शाम को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिसका असर 27 अक्टूबर की शाम को दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगा. इस दौरान बादल छा रहेंगे और इसी के साथ ही हल्की बारिश होने की भी संभावना है. वहीं, पश्चिमी विक्षोभ का असर 28 अक्टूबर की सुबह और 29 अक्टूबर की सुबह पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगा. इस दौरान कहीं-कहीं पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का भी पूर्वानुमान है.

दिल्ली-एनसीआर के अन्य शहरों की स्थिति भी चिंताजनक है

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 352 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 253 गाजियाबाद में 257 ग्रेटर नोएडा में 272 गुड़गांव में 273 और नोएडा में 248 अंक बना हुआ है.

राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

जानिए दिल्ली के सभी इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

Alipur309.00
Anand Vihar430.00
Ashok Vihar369.00
Aya Nagar272.00
Bawana390.00
Burari Crossing344.00
CRRI Mathura Road330.00
Chandni Chowk376.00
DTU266.00
Dr. Karni Singh Shooting Range317.00
Dwarka-Sector 8301.00
IGI Airport (T3)269.00
IHBAS, Dilshad Garden310.00
ITO329.00
Jahangirpuri370.00
Jawaharlal Nehru Stadium304.00
Lodhi Road283.00
Lodhi Road290.00
Major Dhyan Chand National Stadium306.00
Mandir Marg312.00
Mundka356.00
NSIT Dwarka285.00
Najafgarh164.00
Narela338.00
Nehru Nagar339.00
North Campus321.00
Okhla Phase-2324.00
Patparganj339.00
Punjabi Bagh353.00
Pusa, Delhi DPCC314.00
Pusa309.00
R K Puram324.00
Rohini362.00
Shadipur334.00
Sirifort322.00
Sonia Vihar330.00
Sri Aurobindo Marg176.00
Vivek Vihar371.00
Wazirpur403.00

सोर्स- cpcb

