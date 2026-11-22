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दिल्ली-NCR के AQI में सुधार लेकिन प्रदूषण अभी भी बरकरार, कई इलाकों में 'Red Zone' में पहुंची हवा

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण अभी भी बरकरार. ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: हवा की रफ्तार बढ़ने से दिल्ली-एनसीआर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है. लेकिन अभी भी दिल्ली-एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 'खराब श्रेणी' में बरकरार है. शनिवार की तुलना में रविवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स में 40 प्वाइंट गाजियाबाद के एकयूआई में 32 प्वाइंट, नोएडा के एकयूआई में 42 पॉइंट और ग्रेटर नोएडा के एकयूआई में 73 पॉइंट का सुधार दर्ज किया गया है.

एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होने के बाद कई इलाकों में हवा का स्तर 'ऑरेंज जोन' से 'येलो ज़ोन' में पहुंच गया है. जबकि कई इलाके ऐसे भी हैं जहां प्रदूषण 'ऑरेंज जोन' में बना हुआ है. वहीं, अभी भी दिल्ली एनसीआर के चंद इलाकों में एकयूआई 'रेड जोन' में भी है.

दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 दर्ज केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की माने तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 दर्ज किया गया है. गाजियाबाद का 211, नोएडा का 210 और ग्रेटर नोएडा का AQI 167 पहुंच गया है. दिल्ली में सीपीसीबी द्वारा 56 इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा जारी किया गया है. जिसमें से 13 इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के नीचे है, स्टेटस इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच है. वहीं, चार इलाकों में एयर क्वालिटी रेड जोन में रिकॉर्ड की गई है. जिसमें चांदनी चौक का एक्यूआई 304, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का 312, जफरपुर का 309, सिरी फोर्ट का 323 दर्ज किया गया है. ग्रेप के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू