ETV Bharat / state

Delhi-NCR के AQI में गिरावट लेकिन अभी भी प्रदूषण बरकरार, पढ़िए अपने शहर का हाल

रविवार को दिल्ली NCR के एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट दर्ज.औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार था जो अब 300 के नीचे आया है.

AQI में गिरावट लेकिन अभी भी प्रदूषण बरकरार
AQI में गिरावट लेकिन अभी भी प्रदूषण बरकरार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 30, 2025 at 7:24 AM IST

|

Updated : November 30, 2025 at 8:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली NCR के एयर क्वालिटी इंडेक्स में रविवार को गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली एनसीआर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चल रहा था लेकिन रविवार सुबह दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के नीचे दर्ज किया गया है. रविवार, 30 नवंबर 2025 की सुबह 7:00 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 270, गाजियाबाद का 262, ग्रेटर नोएडा का 256 और नोएडा का 257 AQI रिकॉर्ड हुआ है. इससे पहले 1, 5 और 6 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के नीचे दर्ज किया गया था.

एयर क्वालिटी इंडेक्स में आयी गिरावट : एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट के पीछे कारण दिन में खिल रही धूप और हवा की तेज रफ्तार माना जा रहा है. यदि हवा की रफ्तार और बढ़ती है तो दिल्ली एनसीआर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में और गिरावट होने की संभावना है. दिल्ली एनसीआर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में औसतन शनिवार की तुलना में रविवार को तकरीबन 35 अंक की गिरावट दर्ज की गई है. एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट होने से लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली है. हालांकि, अभी भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर बरकरार है.

औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स "खराब श्रेणी" में : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की माने तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स "खराब श्रेणी" में बना हुआ है. एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच होने पर खराब श्रेणी में माना जाता है. एयर क्वालिटी इंडेक्स के खराब श्रेणी में होने पर लंबे समय तक खुली हवा में सांस लेने पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत (can cause breathing dis comfort to most people on prolonged exposure) का सामना करना पड़ता है.

वहीं दिल्ली के जनकपुरी, पीरागढ़ी और पश्चिम विहार में कोहरे की पतली परत छाई हुई है, जिससे AQI लेवल बढ़ने से हवा की क्वालिटी बहुत खराब हो गई है.

बीते दो महीने से प्रदूषण की मार झेल रहा दिल्ली-NCR : फिलहाल, दिल्ली एनसीआर के लोग बीते दो महीने से प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. दिल्ली एनसीआर के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार रिकॉर्ड हुआ है. बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ राकेश कुमार के मुताबिक अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन ढाई सौ से 300 मरीज आंखों में जलन की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं. सांस के मरीजों में भी इजाफा देखा गया है.

एयर क्वालिटी इंडेक्स का जारी डाटा : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा जारी किया जाता है. नीचे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा मौजूद है. यहां से आप अपने क्षेत्र के प्रदूषण के हालात देख सकते हैं.

दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा
दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा (ETV Bharat)
नोएडा -गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा
नोएडा -गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा (ETV Bharat)
ये भी पढ़ें :

दिल्ली-एनसीआर में सांसों पर संकट: गर्भवती महिलाओं और नवजातों को खोखला कर रहा प्रदूषण, जानिए विशेषज्ञों की सलाह

सिर्फ गोबर के उपलों से होगा अंतिम संस्कार; दिल्ली नगर निगम की दाह-संस्कार को लेकर बड़ी पहल

Last Updated : November 30, 2025 at 8:11 AM IST

TAGGED:

GHAZIABAD POLLUTION NEWS
AVERAGE AQI OF DELHI NCR
DELHI WEATHER UPDATE
DELHI NCR POLLUTION
DELHI NCR AQI DROPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.