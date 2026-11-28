ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में पाबंदियां लागू, फिर भी प्रदूषण बेकाबू! कई जगह AQI 300 के पार

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का संकट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का संकट लगातार गहराता जा रहा है. साफ हवा की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. शनिवार को एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में बढ़ोतरी दर्ज की गई. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 300 के पार पहुंच गया है. दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 246 दर्ज किया गया. वहीं, गाजियाबाद में 250, नोएडा में 270 और ग्रेटर नोएडा में 256 AQI रिकॉर्ड हुआ. चारों शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है. AQI का स्तर 201 से 300 के बीच रहने पर हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है. ऐसी हवा में लंबे समय तक रहने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है. खासकर पहले से सांस और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए प्रदूषण अधिक जोखिम पैदा कर सकता है.