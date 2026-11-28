दिल्ली-NCR में पाबंदियां लागू, फिर भी प्रदूषण बेकाबू! कई जगह AQI 300 के पार
कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 300 के पार पहुंच गया. दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है.
Published : November 28, 2026 at 9:46 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का संकट लगातार गहराता जा रहा है. साफ हवा की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. शनिवार को एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में बढ़ोतरी दर्ज की गई. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 300 के पार पहुंच गया है. दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 246 दर्ज किया गया. वहीं, गाजियाबाद में 250, नोएडा में 270 और ग्रेटर नोएडा में 256 AQI रिकॉर्ड हुआ. चारों शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है. AQI का स्तर 201 से 300 के बीच रहने पर हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है. ऐसी हवा में लंबे समय तक रहने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है. खासकर पहले से सांस और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए प्रदूषण अधिक जोखिम पैदा कर सकता है.
VIDEO | Delhi: Cold morning conditions and reduced visibility prevail in the capital, with AQI around Akshardham at 279, categorised as ‘Poor’, as per CPCB.— Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/593urE2T5e
दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार
दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर शहर के औसत से भी अधिक दर्ज किया गया है. CPCB के आंकड़ों के मुताबिक, चांदनी चौक में AQI 310, मथुरा रोड पर 333, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 308, आईजीआई एयरपोर्ट पर 315, पूसा में 303, शास्त्री पार्क में 304, वजीरपुर में 309 और बवाना में 313 रिकॉर्ड किया गया.
ये भी पढ़ें: जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर दिल्ली-NCR के लोग, GRAP के दोनों चरण लागू फिर भी AQI खराब
ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी हालात चिंताजनक
ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क-5 सबसे प्रदूषित इलाकों में रहा, जहां AQI 318 दर्ज किया गया. वहीं, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यह 315 रिकॉर्ड हुआ. गाजियाबाद में भी प्रदूषण से राहत के संकेत नहीं हैं. यहां लोनी के वेद विहार में AQI 360 तक पहुंच गया, जो एनसीआर के दर्ज आंकड़ों में सबसे अधिक रहा.
VIDEO | Delhi: Chilly morning conditions grip the capital as Pusa records an AQI of 303, falling in the ‘Very Poor’ category, according to CPCB.— Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/yGsu6ESxIB
GRAP की पाबंदियों के बावजूद क्यों नहीं मिल रही राहत?
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू की गई हैं. इसके बावजूद AQI में बढ़ोतरी ने इन प्रतिबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर नियंत्रण और नियमों की सख्ती से निगरानी की जरूरत महसूस की जा रही है.
Delhi: AQI levels near Delhi’s Akshardham and Yamuna Bridge range between 217 and 290, indicating poor to very poor air quality pic.twitter.com/YSuq7fuLZl— IANS (@ians_india) November 28, 2026
फिलहाल दिल्ली-एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से राहत के लिए अनुकूल मौसम का इंतजार है. हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषक कणों के बिखराव में मदद मिल सकती है. वहीं, बारिश होने पर भी प्रदूषण के स्तर में गिरावट आने की संभावना रहती है. ऐसे में मौसम में बदलाव ही फिलहाल हवा की गुणवत्ता सुधारने में अहम भूमिका निभा सकता है.
ये भी पढ़ें : प्रदूषण से राहत की कोई उम्मीद नहीं, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में 300 पार AQI