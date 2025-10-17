दिवाली से पहले डराने लगी हवा: दिल्ली-एनसीआर में 'खराब' श्रेणी में AQI, गाजियाबाद सबसे प्रदूषित
दीपावली से पहले दिल्ली-एनसीआर में खराब श्रेणी में हवा, शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 254 दर्ज किया गया
Published : October 17, 2025 at 10:49 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में दिवाली की रौनक प्रदूषण की वजह से फीकी पड़ती नजर आ रही है. राजधानी में दिवाली से पहले बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच वायु गुणवत्ता शुक्रवार को लगातार चौथे दिन 'खराब' श्रेणी में रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 254 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है. दिल्ली के 38 निगरानी केंद्रों में से पांच ने वायु गुणवत्ता को बेहद खराब श्रेणी में बताया.
सबसे अधिक प्रदूषित गाजियाबाद
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पूर्वानुमान है कि सोमवार से हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने की आशंका है. ऐसे में सांस के मरीजों के लिए सांस संबंधी समस्या बढ़ सकती है. ऐसे में डॉक्टरों ने उन्हें मास्क पहनने और घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. दिल्ली एनसीआर में सबसे अधिक प्रदूषित गाजियाबाद रहा, जहां 306 एक्यूआई दर्ज किया गया, जो हवा कि बेहद खराब श्रेणी है और सबसे कम प्रदूषित फरीदाबाद रहा, जहां एक्यूआई 105 दर्ज किया गया, जो हवा कि मध्यम श्रेणी है. इसके अलावा नोएडा में 278, गुरुग्राम में 266 और ग्रेटर नोएडा में 246 एक्यूआई दर्ज किया गया.
कई इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज
सीपीसीबी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कई इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई. आनंद विहार में 382, वजीरपुर में 351, जहांगीरपुरी में 342, बवाना में 315 और सिरी फोर्ट में 309 एक्यूआई दर्ज की गई. दिल्ली के वायु प्रदूषण में परिवहन उत्सर्जन का सबसे बड़ा योगदान रहा, जो कुल उत्सर्जन का 17.9 प्रतिशत था, जैसा कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के आंकड़ों से पता चलता है.
शनिवार को ऐसा रहेगा मौसम
अब अगर मौसम की बात करें तो शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री कम 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री कम 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 94 से 49 प्रतिशत रहा. मौसम विभाग ने शनिवार सुबह हल्की धुंध छाए रहने का अनुमान जताया है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना है.
