दिल्ली-एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI
दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया है. आनंद विहार में एक्यूआई 329 दर्ज किया गया.
Published : November 7, 2025 at 11:57 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर पिछले कई दिनों से प्रदूषण की मार झेल रहा है. दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर इतना खराब हो गया है कि आम लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. पिछले कई दिनों से कई हिस्सों में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है. कुछ इलाकों में तो वायु गुणवत्ता सूचकांक 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जारी आकड़ों के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया है. इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के साथ-साथ आनंद विहार और सफदरजंग अस्पताल के आसपास धुंध की परत छाई हुई है. वायु प्रदूषण के चलते लोगों को आंखों में जलन और सांस संबंधी समस्याएं भी हो रही हैं.
#WATCH | दिल्ली: आनंद विहार के आसपास आज सुबह धुंध की एक परत छाई हुई है। CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) का दावा है कि इलाके में AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 329 है, जिसे 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा गया है। pic.twitter.com/AwReGHu0Bm— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 7, 2025
दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आनंद विहार के आसपास आज सुबह से ही धुंध की एक परत छाई नजर आया है. इस इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 329 दर्ज किया गया है, जिसे 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा गया है. सफदरजंग अस्पताल के आसपास भी सुबह से ही धुंध की एक परत छाई हुई नजर आया. यहां का AQI 222 है, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है.
मुंडका में एक्यूआई 336 दर्ज
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली के बवाना में सुबह सात बजे एक्यूआई 366 रिकॉर्ड किया गया, जबकि आईजीआई एयरपोर्ट पर AQI 266 दर्ज किया गया है. जहांगीरपुरी में एक्यूआई 336 रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुंडका में भी स्थिति बेहद खराब रही. मुंडका में सुबह सात बजे एक्यूआई 336 दर्ज किया गया. सोनिया विहार में एक्यूआई 326 पाया गया. वहीं, गाजियाबाद के इंडिरापुरम में सुबह एक्यूआई 250 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गाजियाबाद के लोनी में 311 एक्यूआई पाया गया है. वहीं, अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा सेक्टर-116 में सुबह सात बजे 266 एक्यूआई दर्ज किया गया, जबकि सेक्टर-62 में 275 एक्यूआई पाया गया.
#WATCH | दिल्ली: सफदरजंग अस्पताल के आसपास धुंध की परत छाई हुई है। CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) का दावा है कि इलाके का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 222 है, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है। pic.twitter.com/LgAxkqrDyd— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 7, 2025
मास्क लगाना आवश्यक
डिप्टी सीएमओ राकेश कुमार गुप्ता के मुताबिक प्रदूषण से बचाव ही एकमात्र उपाय है. मौजूदा दिनों में प्रदूषण का लेवल काफी बड़ा हुआ है. Air quality index फिलहाल दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में 300 के पार बताया जा रहा है. ऐसे में मास्क लगाना आवश्यक हो जाता है. मास्क काफी हद तक प्रदूषण में मौजूद बारीक कणों को शरीर के अंदर जाने से रोकता है. प्रदूषण के चलते किसी भी तरह की परेशानी होने पर अस्पताल से संपर्क करना आवश्यक है.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 7, 2025
वीडियो इंडिया गेट और कर्तव्य पथ से है। pic.twitter.com/2GzBNsGzzw
सिरसा ने ली हॉट स्पॉट की प्रगति रिपोर्ट
दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की. इस दौरान मंत्री ने सभी 13 प्रदूषण हॉट स्पॉट की प्रगति रिपोर्ट ली और जमीन पर काम करने वाली टीमों को और तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने सड़कों की मरम्मत, पानी का छिड़काव, खुले में कचरा जलाने पर रोक, औद्योगिक कचरे के सही निस्तारण और डस्ट कंट्रोल के उपायों पर सख्ती से अमल करने को कहा.
ये भी पढ़ें: