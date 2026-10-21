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रावण दहन के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा बिगड़ी, कई इलाकों में AQI 300 पार

दिल्ली में बिगड़ी हवा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है. कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है. दिल्ली एनसीआर में हल्की ठंड शुरू होने के बाद से ही प्रदूषण का लेवल तेजी के साथ बढ़ रहा है. आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर एयर क्वालिटी इंडेक्स में और इजाफा होने की संभावना है.

दिल्ली के कई इलाकों में भी हालत खराब