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दिवाली से पहले दिल्ली-NCR की हवा हुई जानलेवा! 10 इलाकों में AQI 400 पार; GRAP-2 भी बेअसर

नोएडा में प्रदूषण के कारण ऐसे हैं हालात ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिवाली के त्योहार से पहले ही दिल्ली-NCR की हवा जहरीली होने लगी है. राजधानी से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा तक प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. हालात इतने खराब हो गए हैं कि दिल्ली के 10 से अधिक इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है. प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच 2 नवंबर को दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू किया गया था, लेकिन इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, 3 नवंबर 2026 को सुबह 9 बजे दिल्ली का औसत AQI 332 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब (Very Poor) श्रेणी में है. वहीं, गाजियाबाद का AQI 255, नोएडा का 304 और ग्रेटर नोएडा का 205 दर्ज किया गया. दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गया है.