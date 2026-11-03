दिवाली से पहले दिल्ली-NCR की हवा हुई जानलेवा! 10 इलाकों में AQI 400 पार; GRAP-2 भी बेअसर
दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे एयर क्वालिटी इंडेक्स ने चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी है
Published : November 3, 2026 at 11:31 AM IST
नई दिल्ली: दिवाली के त्योहार से पहले ही दिल्ली-NCR की हवा जहरीली होने लगी है. राजधानी से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा तक प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है. हालात इतने खराब हो गए हैं कि दिल्ली के 10 से अधिक इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है. प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच 2 नवंबर को दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू किया गया था, लेकिन इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, 3 नवंबर 2026 को सुबह 9 बजे दिल्ली का औसत AQI 332 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब (Very Poor) श्रेणी में है. वहीं, गाजियाबाद का AQI 255, नोएडा का 304 और ग्रेटर नोएडा का 205 दर्ज किया गया. दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गया है.
#WATCH | Delhi: The Air Quality Index (AQI) in the area around Akshardham Temple is 373, categorised as 'Very Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (Visuals shot at 7:15 am) https://t.co/MyqTWuEFRs— ANI (@ANI) November 3, 2026
दिल्ली के अलीपुर में AQI 418, बवाना में 409, डीटीयू में 413, जहांगीरपुरी में 452, नरेला में 410, पंजाबी बाग में 424, रोहिणी में 434, पटपड़गंज में 401, मुंडका में 407 और विवेक विहार में 413 दर्ज किया गया. इन आंकड़ों से साफ है कि राजधानी के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है.
GRAP-2 लागू होने के बाद भी नहीं सुधरे हालात
प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 2 नवंबर 2026 को दिल्ली-NCR में GRAP का दूसरा चरण लागू किया था. इसके तहत सड़कों पर पानी का छिड़काव, धूल नियंत्रण के उपाय, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच और नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसके बावजूद प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है.
Delhi: GRAP 2 restrictions have come into effect as AQI crosses 300, with police deployment and vehicle checks intensified at Delhi's borders with Uttar Pradesh and Haryana to enforce emission norms https://t.co/3xlKkJI1dt— IANS (@ians_india) November 3, 2026
दिल्ली में 8 हजार से अधिक वाहनों की जांच
GRAP-2 के तहत दिल्ली यातायात पुलिस ने वाहनों की जांच भी तेज कर दी है. 2 नवंबर को रात 8 बजे तक कुल 8,263 वाहनों की जांच की गई. इस दौरान यातायात नियमों और प्रदूषण संबंधी मानकों का उल्लंघन करने पर 37 वाहनों के चालान काटे गए. वहीं, 1,228 वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें वापस लौटा दिया गया. इसके अलावा दोपहिया वाहनों को भी जब्त किया गया.
बच्चों और बुजुर्गों के लिए बढ़ा खतरा
AQI का स्तर 400 के पार पहुंचने का मतलब है कि हवा गंभीर (Severe) श्रेणी में है. ऐसी स्थिति में स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में परेशानी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. वहीं, अस्थमा, सांस और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए जोखिम और बढ़ जाता है. बच्चों और बुजुर्गों को भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकारी एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन फिलहाल इन प्रयासों का असर हवा की गुणवत्ता पर नजर नहीं आ रहा है. प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए ग्रेप के दूसरे चरण के तहत दिल्ली में यातायात पुलिस ने वाहनों की जांच तेज कर दी है. 2 नवंबर को रात्रि 8:00 तक कुल 8263 वाहनों की जांच की गई है. इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर 37 वाहनों के चालान काटे गए हैं, जबकि 1228 वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें वापस लौटाया गया. इसके अलावा दो दो पहिया वाहनों को जप्त किया गया है.
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