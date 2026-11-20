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GRAP 3 की पाबंदियां हटते ही फिर बिगड़ने लगी दिल्ली NCR की हवा, कई इलाकों में AQI 300 पार

दिल्ली NCR के कई इलाकों में AQI 300 पार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां हटते ही एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है. राजधानी समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है. हालात ऐसे हैं कि दिल्ली NCR का एक भी प्रमुख इलाका ऐसा नहीं है, जहां लोगों को पूरी तरह साफ हवा मिल रही हो. हवा की रफ्तार सुस्त होने के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो रहे हैं, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

फिलहाल दिल्ली NCR में GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं. इसके बावजूद प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण होता दिखाई नहीं दे रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 270 दर्ज किया गया है. वहीं, नोएडा का AQI 226, ग्रेटर नोएडा का 238 और गाजियाबाद का 231 रिकॉर्ड किया गया है. ये सभी आंकड़े खराब श्रेणी में आते हैं.