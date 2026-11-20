GRAP 3 की पाबंदियां हटते ही फिर बिगड़ने लगी दिल्ली NCR की हवा, कई इलाकों में AQI 300 पार
दिल्ली NCR में GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं. इसके बावजूद प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण होता दिखाई नहीं दे रहा है.
Published : November 20, 2026 at 10:30 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां हटते ही एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है. राजधानी समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है. हालात ऐसे हैं कि दिल्ली NCR का एक भी प्रमुख इलाका ऐसा नहीं है, जहां लोगों को पूरी तरह साफ हवा मिल रही हो. हवा की रफ्तार सुस्त होने के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो रहे हैं, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.
फिलहाल दिल्ली NCR में GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं. इसके बावजूद प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण होता दिखाई नहीं दे रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 270 दर्ज किया गया है. वहीं, नोएडा का AQI 226, ग्रेटर नोएडा का 238 और गाजियाबाद का 231 रिकॉर्ड किया गया है. ये सभी आंकड़े खराब श्रेणी में आते हैं.
Delhi: According to the Central Pollution Control Board, the AQI near ITO stood at 324 this morning— IANS (@ians_india) November 20, 2026
(Visuals from ITO) pic.twitter.com/RqDTTyjWcp
दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार
राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है. जेएनयू में सबसे अधिक 338 AQI दर्ज किया गया है. वहीं, श्रीफोर्ट में 348, चांदनी चौक में 334, मुजफ्फरपुर में 330, पूसा में 337, डीटीयू में 323, घोघा में 322, आईटीओ में 322, तालकटोरा गार्डन में 318 और मथुरा रोड पर 310 AQI रिकॉर्ड किया गया है.
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इसके अलावा बुराड़ी क्रॉसिंग में 331, जहांगीरपुरी में 311, नॉर्थ कैंपस में 308 और पंजाबी बाग में 309 AQI दर्ज किया गया है. दिल्ली के अन्य इलाकों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से 300 के बीच बना हुआ है. ऐसे में राजधानी के लोगों को फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलती नहीं दिख रही है.
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हवा की रफ्तार कम हुई तो और बिगड़ेंगे हालात
मौसम में बदलाव और हवा की धीमी रफ्तार प्रदूषण बढ़ने की प्रमुख वजह बन रही है. हवा की गति कम होने से प्रदूषक कण वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं. आने वाले दिनों में यदि हवा की रफ्तार और कम होती है तो AQI में और बढ़ोतरी होने की आशंका है. GRAP के तहत पाबंदियां लागू होने के बावजूद प्रदूषण का स्तर बढ़ना नियंत्रण के उपायों की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े कर रहा है.
प्रदूषण रोकने के स्थायी समाधान की जरूरत
दिल्ली NCR में हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रदूषण का संकट गहराने लगता है. AQI बढ़ने के बाद निर्माण कार्यों, वाहनों और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, लेकिन इन उपायों से स्थायी राहत नहीं मिल पा रही है. कई बार हवा की गति बढ़ने के बाद ही प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखने को मिलती है.
लगातार प्रदूषित होती हवा अब केवल पर्यावरण की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह लोगों के स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर संकट बन चुकी है. ऐसे में केवल GRAP की पाबंदियों के भरोसे प्रदूषण से निपटना पर्याप्त नहीं होगा. दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण और दीर्घकालिक रणनीति के साथ ठोस कदम उठाने की जरूरत है.
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