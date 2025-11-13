प्रदूषण पर तमाम सरकारी कोशिशें फेल, हवा में जहर बरकरार, 30 से अधिक इलाकों का AQI 400 पार
दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातार इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है. पिछले 5 हफ्तों से प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में है.
Published : November 13, 2025 at 11:12 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर पूरी तरह से गैस चैंबर में तब्दील हो चुका है. यहां हवा की हालत बदतर हो चुकी है. हर तरफ प्रदूषण और धुंध नजर आ रहा है. दिल्ली एनसीआर में फिलहाल कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर सांस लेने के लिए लोगों को साफ हवा मिल रही हो. दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी इलाकों में लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. दिल्ली एनसीआर की अधिकतर इलाकों में प्रदूषण खतरनाक निशान के पार पहुंच गया है.
दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत की उम्मीद नहीं
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 500 के बीच होने पर "गंभीर श्रेणी" (Severe Category) में माना जाता है. गंभीर श्रेणी में प्रदूषण स्तर पहुंचने पर स्वस्थ लोगों को भी नुकसान पहुंचता है. जबकि जो लोग पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित है उनके लिए यह बेहद खतरनाक है. दिल्ली एनसीआर में 30 से अधिक इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है. फिलहाल स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने का कोई अनुमान नहीं है.
पांच हफ्ते से हवा खतरनाक, पर कोई सॉल्यूशन नहीं
बीते पांच हफ्ते से दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है. आलम यह है कि बढ़ते प्रदूषण नहीं दिल्ली एनसीआर में बच्चों और बुजुर्गों को घरों में कैद कर दिया है. सुबह और शाम के वक्त जहां पार्कों में रौनक दिखाई देती थी वही प्रदूषण बढ़ने के बाद अब एक दो लोग ही दिखाई देते हैं. गाजियाबाद की डिप्टी सीएम डॉ राकेश कुमार गुप्ता के मुताबिक, सुबह और शाम के वक्त प्रदूषण का स्तर ज्यादा होता है और धुंध भी रहती है. ऐसे में बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए. ज्यादा आवश्यक होने पर घर से मास्क लगाकर निकले.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा जारी किया जाता है. नीचे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा मौजूद है. यहां से आप अपने क्षेत्र के प्रदूषण के हालात देख सकते हैं.
बीमारियों का कौन जिम्मेदार है ?
धरातल पर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए की जा रही तमाम कवायदें नाकाफी साबित हो रही है. आर्थिक रूप से सक्षम लोग तो परिवार को जहरीली हवा से सुरक्षित रखने के लिए घर में एयर प्यूरीफायर आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं. जबकि दूसरी तरफ गरीब आदमी जो दो वक्त की रोटी कमाने के लिए घर से निकलता है और दिन भर खुली हवा में रहता है. उस व्यक्ति के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना ही मुश्किल है ऐसे में कहां से वो अपने परिवार के लिए कैसे एयर प्यूरीफायर का इंतजाम करेगा. जहरीली हवा में सांस लेने से लोगों को लगातार दिक्कत हो रही है, सवाल ये है कि लोगों को हो रही सांस संबंधियों बीमारियों का जिम्मेदार कौन है?
