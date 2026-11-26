प्रदूषण पर पाबंदियां बेअसर! दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता खराब, कई इलाकों में AQI 300 पार
दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकांश इलाकों में AQI 300 के पार पहुंचने से स्थिति और चिंताजनक हो गई है.
Published : November 26, 2026 at 9:52 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रदूषित हवा से राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है. सुबह से शाम तक जहरीली हवा के बीच लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद वायु गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है. दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकांश इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब श्रेणी में बना हुआ है. वहीं, कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंचने से स्थिति और चिंताजनक हो गई है.
दिल्ली का औसत AQI 228, गाजियाबाद सबसे प्रदूषित
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 228 दर्ज किया गया है. वहीं, गाजियाबाद में यह 265, ग्रेटर नोएडा में 263 और नोएडा में 230 रिकॉर्ड किया गया. चारों शहरों में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है. AQI का 201 से 300 के बीच होना खराब श्रेणी में आता है. इस स्तर की हवा में लंबे समय तक रहने से लोगों को सांस संबंधी परेशानियां हो सकती हैं. बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.
#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) around AIIMS is 188, categorised as 'Moderate', as per the CPCB (Central Pollution Control Board).— ANI (@ANI) November 26, 2026
(Visuals shot at 06:55 am) pic.twitter.com/TZuFKA0aiE
दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार
राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर शहर के औसत से भी अधिक दर्ज किया गया है. CPCB के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार का AQI 319, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का 308, नॉर्थ कैंपस (दिल्ली विश्वविद्यालय) का 302, पूसा का 302, बुराड़ी क्रॉसिंग का 307 और अलीपुर का 313 दर्ज किया गया है. इन आंकड़ों से साफ है कि राजधानी के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच रही है. खासकर आनंद विहार जैसे व्यस्त इलाकों में वाहनों की आवाजाही और अन्य गतिविधियों के बीच प्रदूषण का स्तर चिंता बढ़ा रहा है.
VIDEO | Delhi: Kartavya Path records an AQI of 153, placing it in the 'Moderate' category, according to the Central Pollution Control Board (CPCB).— Press Trust of India (@PTI_News) November 26, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/XXpioU1p4D
गाजियाबाद का वेद विहार सबसे प्रदूषित, नोएडा सेक्टर 62 में AQI 320
गाजियाबाद में भी प्रदूषण से राहत के संकेत नहीं मिल रहे हैं. यहां लोनी के वेद विहार इलाके में AQI 356 दर्ज किया गया है, जो दिल्ली NCR के प्रमुख प्रदूषित इलाकों में सबसे अधिक है. गाजियाबाद के अन्य इलाकों में भी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है. वहीं, नोएडा के सेक्टर 62 में AQI 320 रिकॉर्ड किया गया है. इससे साफ है कि प्रदूषण की समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे NCR में लोगों को खराब हवा का सामना करना पड़ रहा है.
#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) around Anand Vihar is 332, categorised as 'Very Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board).— ANI (@ANI) November 26, 2026
(Visuals shot at 06:40 am) pic.twitter.com/OHa0RyDAyU
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GRAP की पाबंदियां भी बेअसर, मौसम पर टिकी राहत की उम्मीद
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू की गई हैं. इसके तहत निर्माण और ध्वस्तीकरण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय, सड़कों की नियमित सफाई, पानी का छिड़काव, खुले में कचरा जलाने पर रोक और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई जैसे कदम उठाए जा रहे हैं. इसके बावजूद प्रदूषण के स्तर में अपेक्षित गिरावट नहीं आने से इन उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
Delhi: An AQI of 276 is recorded at the Red Fort at 6:15 AM, placing the area in the ‘poor’ air quality category, according to the Central Pollution Control Board (CPCB) https://t.co/XOoGAN5Kzw— IANS (@ians_india) November 26, 2026
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फिलहाल मौसम की परिस्थितियां भी प्रदूषण से जल्द राहत मिलने के अनुकूल नजर नहीं आ रही हैं. हवा की गति बढ़ने और वातावरण में मौजूद प्रदूषक तत्वों के फैलने से AQI में गिरावट आ सकती है. हालांकि, सिर्फ मौसम के भरोसे प्रदूषण की समस्या का समाधान संभव नहीं है. इसके लिए प्रदूषण के स्रोतों पर लगातार और प्रभावी नियंत्रण जरूरी है. जब तक हवा की गति में सुधार के साथ प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर सख्ती से अंकुश नहीं लगाया जाता, तब तक दिल्ली NCR के लोगों को साफ हवा मिलने की उम्मीद कम ही है.
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