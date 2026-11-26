ETV Bharat / state

प्रदूषण पर पाबंदियां बेअसर! दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता खराब, कई इलाकों में AQI 300 पार

हवा की गुणवत्ता खराब (फाइल फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रदूषित हवा से राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है. सुबह से शाम तक जहरीली हवा के बीच लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद वायु गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है. दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकांश इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब श्रेणी में बना हुआ है. वहीं, कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंचने से स्थिति और चिंताजनक हो गई है.

दिल्ली का औसत AQI 228, गाजियाबाद सबसे प्रदूषित