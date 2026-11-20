दिल्ली-NCR की हवा में 'राहत' या 'छलावा'? GRAP-3 हटते ही ग्राउंड पर ढिलाई, मौसम बदलते ही फिर घुट सकता है दम
दिल्ली-NCR की हवा में सुधार के बावजूद प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है.
Published : November 20, 2026 at 6:25 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व एनसीआर में रहने वाले लोगों को जहरीली हवा से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन इसे पूरी तरह प्रदूषण पर जीत मान लेना जल्दबाजी होगी. नवंबर के दूसरे सप्ताह में दिल्ली की आबोहवा कई बार बेहद खराब व गंभीर श्रेणी में पहुंच गई थी. बीती 13 नवंबर को दिल्ली का AQI 373, जबकि 17 नवंबर को इसमें गिरावट दर्ज करते हुए यह 204 पर आ गया. इसके बाद फिर प्रदूषण बढ़ने लगा. 18 नवंबर को AQI 232, 19 नवंबर को 280 व 20 नवंबर को दोपहर 12 बजे यह 268 दर्ज किया गया. यानी हवा में सुधार के बावजूद प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है.
दूसरी ओर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 17 नवंबर को ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा दीं. निर्माण गतिविधियों से जुड़ी कुछ अतिरिक्त पाबंदियों में राहत मिली. लेकिन सवाल ये है कि क्या इस राहत के बाद संबंधित एजेंसियों ने प्रदूषण नियंत्रण के मोर्चे पर अपनी सक्रियता कम कर दी है? दिल्ली के अलग-अलग इलाकों और बॉर्डर पर ईटीवी भारत की ग्राउंड पड़ताल में ट्रैफिक पुलिस के जवान वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) की जांच करते दिखाई दिए. पुलिसकर्मियों ने बताया कि प्रतिबंधित श्रेणी के वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर रहे हैं. लोग नियमों को लेकर जागरूक हैं. वहीं, दूसरी तरफ सड़कों से धूल न उड़े इसके लिए एमसीडी और एनडीएमसी की तरफ से लगातार स्प्रिंकलर के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है. वहीं, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की ओर से निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण व नियमों का पालन कराने के लिए औचक निरीक्षण व कार्रवाई भी की जा रही है.
400 से 204 तक गिरा एक्यूआई, फिर बढ़ने लगा प्रदूषण
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा, कई जगह घना कोहरा व हवा की कम रफ्तार देखने को मिल सकती है. ऐसे में प्रदूषक कणों का बिखराव प्रभावित हो सकता है. यानी कि मौसम से मिली थोड़ी राहत के बाद यदि स्थानीय प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण कमजोर पड़ा तो दिल्ली-एनसीआर की हवा दोबारा बिगड़ सकती है.
नवंबर की शुरुआत से ही दिल्ली की हवा लगातार लोगों को परेशान कर रही है. प्रदूषण बढ़ने के कारण ग्रैप के अलग-अलग चरण लागू करने पड़े. 6 नवंबर को ग्रैप-3 लागू किया गया था. इसके बाद 17 नवंबर को सीएक्यूएम ने दिल्ली के दैनिक औसत एक्यूआई में सुधार का हवाला देते हुए इसे हटा दिया. उस दिन दिल्ली एक्यूआई 204 दर्ज किया गया था.इसके अगले ही दिन से प्रदूषण में फिर बढ़ोतरी देखने को मिली. 19 नवंबर को दिल्ली का आधिकारिक दैनिक एक्यूआई 280 दर्ज हुआ, जो पिछले दिन के 232 से 48 अंक अधिक था. 20 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक एक्यूआई 268 था.
#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) around Akshardham is 267, categorised as 'Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (Drone visuals shot at 07:15 am) https://t.co/w8xDloiO5m— ANI (@ANI) November 20, 2026
|तारीख
|एक्यूआई
|श्रेणी
|11 नवंबर
|313
|बहुत खराब
|12 नवंबर
|350
|बहुत खराब
|13 नवंबर
|373
|बहुत खराब
|14 नवंबर
|367
|बहुत खराब
|15 नवंबर
|290
|खराब
|16 नवंबर
|275
|खराब
|17 नवंबर
|204
|खराब
|18 नवंबर
|232
|खराब
|19 नवंबर
|280
|खराब
|20 नवंबर
|268
|खराब
(नोट--20 नवंबर का आंकड़ा दोपहर 12 बजे का है. 19 नवंबर तक के आंकड़े सीपीसीबी के दैनिक एक्यूआई बुलेटिन के हैं)
ग्रैप-3 हटने से क्या बदला और क्या अब भी लागू है?
सीएक्यूएम ने 17 नवंबर को ग्रैप-3 हटाने का फैसला मौसम और वायु गुणवत्ता के आकलन के बाद लिया था. सीएक्यूएम के मुताबिक दिल्ली का एक्यूआई 204 पर पहुंच गया था. आईएमडी व आईआईटीएम के पूर्वानुमान में आने वाले दिनों में हवा के खराब से बहुत खराब श्रेणी में रहने की उम्मीज जताई गई थी. ऐसे में ग्रैप-3 हटाते हुए ग्रैप-1 और ग्रैप-2 को जारी रखने का निर्णय लिया गया था. ग्रैप-3 हटने से कुछ अतिरिक्त पाबंदियों से राहत मिली. 30 अक्टूबर को सीएक्यूएम ने 5 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए अलग से एहतियाती आदेश जारी किया था. इसके तहत पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाली तोड़फोड़ व बाहरी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी. रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अस्पताल, जलापूर्ति, स्वच्छता, राष्ट्रीय सुरक्षा व राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को इसमें छूट दी गई थी.
#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) around Akshardham Temple is 265, categorised as 'Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (Visuals shot at 06:05 am) https://t.co/M4Skx9kX4I— ANI (@ANI) November 19, 2026
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इसके अतिरिक्त दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर में सरकारी और निजी कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति के साथ संचालित करने का निर्देश था. शेष कर्मचारियों को घर से काम करने की व्यवस्था करनी थी. यानी ग्रैप-3 हटने के बावजूद 20 नवंबर तक ये विशेष निर्देश लागू रहे.
दिल्ली के बॉर्डर पर वाहनों की हो रही जांच
प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी सख्ती की जारी है. ईटीवी भारत ने दिल्ली के आनंद विहार बॉर्डर पर पहुंचकर स्थिति की पड़ताल की तो वहां दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात मिले. पुलिसकर्मी दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) की जांच करते दिखाई दिए. पुलिसकर्मियों ने बताया कि बीएस-6 मानक वाले वाहनों के अलावा इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को प्रवेश की अनुमति है. प्रतिबंधित श्रेणी के वाहनों को वापस लौटाया जा रहा है. हालांकि मौके पर पुलिसकर्मियों के मुताबिक लोग नियमों के प्रति जागरूक हैं व प्रतिबंधित वाहन लेकर दिल्ली नहीं आ रहे हैं.
Delhi: According to the Central Pollution Control Board (CPCB), the Air Quality Index (AQI) near AIIMS Hospital stood at 349 this morning (Visuals from near AIIMS Hospital) https://t.co/WtUibXQbdK— IANS (@ians_india) November 20, 2026
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मौसम की करवट से फिर बिगड़ सकती है हवा
दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ने व घटने में मौसम की अहम भूमिका होती है. हवा की रफ्तार, तापमान, नमी, कोहरा व वातावरण की निचली परत में प्रदूषकों के जमा होने की स्थिति एक्यूआई को प्रभावित करती है. आईएमडी के 19 नवंबर के पूर्वानुमान के मुताबिक 20 नवंबर को सुबह हवा लगभग शांत रहने व दोपहर में उत्तर-पूर्व दिशा से इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना थी. 21 नवंबर को दक्षिण-पूर्व दिशा से 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा व 22 नवंबर को भी लगभग 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के आसार हैं. शाम व रात में हवा की गति फिर कम हो सकती है. तापमान की बात करें तो 20 नवंबर को अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री व न्यूनतम 11 से 13 डिग्री रहने का अनुमान था. 21 नवंबर को न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री व 22 नवंबर को 12 से 14 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है.
इसके साथ ही 20 से 22 नवंबर के बीच दिल्ली व आसपास के इलाकों में सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी है. आईएमडी के अनुसार 23 से 26 नवंबर तक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री के आसपास रह सकता है. सुबह हल्का कोहरा बने रहने का पूर्वानुमान है. 26 नवंबर तक बारिश की संभावना नहीं जताई गई है. यदि बारिश होती है तो प्रदूषण से और राहत मिल सकती है.
आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली का संभावित तापमान
|तारीख
|अधिकतम
|न्यूनतम
|20 नवंबर
|25–27°C
|11–13°C
|21 नवंबर
|25–27°C
|13–15°C
|22 नवंबर
|25–27°C
|12–14°C
|23 नवंबर
|25°C
|12°C
|24 नवंबर
|25°C
|12°C
|25 नवंबर
|25°C
|11°C
|26 नवंबर
|25°C
|11°C
ग्रैप-1 और ग्रैप-2 के नियमों पर भी सख्ती है जरूरी
ग्रैप-3 हटने के बाद भी दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय लागू हैं. इनमें सड़कों की नियमित सफाई, मशीनों से धूल हटाना, पानी का छिड़काव व निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के इंतजाम शामिल हैं. इसके अलावा डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर निर्धारित प्रतिबंध हैं. आवश्यक व आपातकालीन सेवाओं को नियमानुसार छूट है. होटल, रेस्तरां व खुले स्थानों पर कोयले व लकड़ी जलाने पर रोक है. खुले में कचरा व बायोमास जलाने पर प्रतिबंध लागू है. निर्माण स्थलों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए निर्धारित मानकों का पालन जरूरी है.
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