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दिल्ली-NCR की हवा में 'राहत' या 'छलावा'? GRAP-3 हटते ही ग्राउंड पर ढिलाई, मौसम बदलते ही फिर घुट सकता है दम

बेहद खराब व गंभीर श्रेणी में दिल्ली-NCR की आबोहवा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व एनसीआर में रहने वाले लोगों को जहरीली हवा से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन इसे पूरी तरह प्रदूषण पर जीत मान लेना जल्दबाजी होगी. नवंबर के दूसरे सप्ताह में दिल्ली की आबोहवा कई बार बेहद खराब व गंभीर श्रेणी में पहुंच गई थी. बीती 13 नवंबर को दिल्ली का AQI 373, जबकि 17 नवंबर को इसमें गिरावट दर्ज करते हुए यह 204 पर आ गया. इसके बाद फिर प्रदूषण बढ़ने लगा. 18 नवंबर को AQI 232, 19 नवंबर को 280 व 20 नवंबर को दोपहर 12 बजे यह 268 दर्ज किया गया. यानी हवा में सुधार के बावजूद प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है.

दूसरी ओर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 17 नवंबर को ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा दीं. निर्माण गतिविधियों से जुड़ी कुछ अतिरिक्त पाबंदियों में राहत मिली. लेकिन सवाल ये है कि क्या इस राहत के बाद संबंधित एजेंसियों ने प्रदूषण नियंत्रण के मोर्चे पर अपनी सक्रियता कम कर दी है? दिल्ली के अलग-अलग इलाकों और बॉर्डर पर ईटीवी भारत की ग्राउंड पड़ताल में ट्रैफिक पुलिस के जवान वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) की जांच करते दिखाई दिए. पुलिसकर्मियों ने बताया कि प्रतिबंधित श्रेणी के वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर रहे हैं. लोग नियमों को लेकर जागरूक हैं. वहीं, दूसरी तरफ सड़कों से धूल न उड़े इसके लिए एमसीडी और एनडीएमसी की तरफ से लगातार स्प्रिंकलर के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है. वहीं, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की ओर से निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण व नियमों का पालन कराने के लिए औचक निरीक्षण व कार्रवाई भी की जा रही है.

बॉर्डर पर हो रही वाहनों की जांच (ETV Bharat) 400 से 204 तक गिरा एक्यूआई, फिर बढ़ने लगा प्रदूषण

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा, कई जगह घना कोहरा व हवा की कम रफ्तार देखने को मिल सकती है. ऐसे में प्रदूषक कणों का बिखराव प्रभावित हो सकता है. यानी कि मौसम से मिली थोड़ी राहत के बाद यदि स्थानीय प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण कमजोर पड़ा तो दिल्ली-एनसीआर की हवा दोबारा बिगड़ सकती है. नवंबर की शुरुआत से ही दिल्ली की हवा लगातार लोगों को परेशान कर रही है. प्रदूषण बढ़ने के कारण ग्रैप के अलग-अलग चरण लागू करने पड़े. 6 नवंबर को ग्रैप-3 लागू किया गया था. इसके बाद 17 नवंबर को सीएक्यूएम ने दिल्ली के दैनिक औसत एक्यूआई में सुधार का हवाला देते हुए इसे हटा दिया. उस दिन दिल्ली एक्यूआई 204 दर्ज किया गया था.इसके अगले ही दिन से प्रदूषण में फिर बढ़ोतरी देखने को मिली. 19 नवंबर को दिल्ली का आधिकारिक दैनिक एक्यूआई 280 दर्ज हुआ, जो पिछले दिन के 232 से 48 अंक अधिक था. 20 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक एक्यूआई 268 था. दिल्ली में नवंबर के दौरान एक्यूआई का उतार-चढ़ाव तारीख एक्यूआई श्रेणी 11 नवंबर 313 बहुत खराब 12 नवंबर 350 बहुत खराब 13 नवंबर 373 बहुत खराब 14 नवंबर 367 बहुत खराब 15 नवंबर 290 खराब 16 नवंबर 275 खराब 17 नवंबर 204 खराब 18 नवंबर 232 खराब 19 नवंबर 280 खराब 20 नवंबर 268 खराब (नोट--20 नवंबर का आंकड़ा दोपहर 12 बजे का है. 19 नवंबर तक के आंकड़े सीपीसीबी के दैनिक एक्यूआई बुलेटिन के हैं)



ग्रैप-3 हटने से क्या बदला और क्या अब भी लागू है?

सीएक्यूएम ने 17 नवंबर को ग्रैप-3 हटाने का फैसला मौसम और वायु गुणवत्ता के आकलन के बाद लिया था. सीएक्यूएम के मुताबिक दिल्ली का एक्यूआई 204 पर पहुंच गया था. आईएमडी व आईआईटीएम के पूर्वानुमान में आने वाले दिनों में हवा के खराब से बहुत खराब श्रेणी में रहने की उम्मीज जताई गई थी. ऐसे में ग्रैप-3 हटाते हुए ग्रैप-1 और ग्रैप-2 को जारी रखने का निर्णय लिया गया था. ग्रैप-3 हटने से कुछ अतिरिक्त पाबंदियों से राहत मिली. 30 अक्टूबर को सीएक्यूएम ने 5 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए अलग से एहतियाती आदेश जारी किया था. इसके तहत पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाली तोड़फोड़ व बाहरी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी. रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अस्पताल, जलापूर्ति, स्वच्छता, राष्ट्रीय सुरक्षा व राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को इसमें छूट दी गई थी. इसे भी पढ़ें : GRAP 3 की पाबंदियां हटते ही फिर बिगड़ने लगी दिल्ली NCR की हवा, कई इलाकों में AQI 300 पार

इसके अतिरिक्त दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर में सरकारी और निजी कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति के साथ संचालित करने का निर्देश था. शेष कर्मचारियों को घर से काम करने की व्यवस्था करनी थी. यानी ग्रैप-3 हटने के बावजूद 20 नवंबर तक ये विशेष निर्देश लागू रहे.