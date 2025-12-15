दिल्ली का मौसम: फॉग और स्मॉग से ढका शहर, विजिबिलिटी ज़ीरो, प्रदूषण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, आज भी AQI 500
मौसम विभाग के मुताबिक जल्द दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ेगी. आज FOG का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
Published : December 15, 2025 at 7:54 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में आसमानी आफत बरकरार है, एक तरफ प्रदूषण सांसों पर संकट बना हुआ है तो दूसरी तरफ स्मॉग और फॉग ने सड़क पर चलने वालों की मुसीबत बढ़ा दी है. दिल्ली की सड़कें रात से धुंध की चादर में लिपटी हुई है. सुबह कई इलाकों में विजिबिलिटी ज़ीरो है. AQI रिकॉर्ड, 500 के पार है. ऐसे में मौसम ने परेशानी बढ़ा दी है.
तापमान गिरा नहीं लेकिन बढ़ गई ठिठुरन
इन दिनों, दिन का तापमान नहीं गिर रहा है, बावजूद इस के दिन के समय लोगों को अब सर्दी का एहसास हो रहा है. इसकी वजह यह है कि जो धूप अभी तक चटक निकल रही थी. कोहरे के बीच,रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक था. पालम में यह 22.7 डिग्री दर्ज हुआ. न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम था, हवा में नमी का स्तर 100 से 73 प्रतिशत तक दर्ज हुआ.
#WATCH | A thick layer of smog engulfs the National Capital. Visuals from the Akshardham area. AQI here is 493, categorised as 'severe' as per the Central Pollution Control Board (CPCB) pic.twitter.com/b9k9fthFDk— ANI (@ANI) December 15, 2025
सोमवार यानी 15 दिसंबर को सुबह के समय दिल्ली एनसीआर में अधिकांश जगहों पर हल्का कोहरा देखा जा सकता है. कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा छाने का अनुमान है. 15 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है. 19 दिसंबर तक भारत मौसम विज्ञान विभाग की मानें, तो अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान लगभग 8 से 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, लेकिन हवा में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है. हवाएं लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाएंगी.
#WATCH | A thick layer of smog engulfs the National Capital. Visuals from the Barapullah flyover. AQI here is 433, categorised as 'severe' as per the Central Pollution Control Board (CPCB) pic.twitter.com/3FX7wR5LQx— ANI (@ANI) December 15, 2025
रविवार को बेहद खराब रही दिल्ली की हवा
दिल्ली में रविवार को AQI 461 पर पहुंच गया, जो इस सर्दी में शहर का सबसे प्रदूषित दिन और रिकॉर्ड में दिसंबर का दूसरा सबसे खराब एयर क्वालिटी वाला दिन रहा, क्योंकि हल्की हवाओं और कम तापमान के कारण प्रदूषक सतह के पास फंस गए थे. वज़ीरपुर के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन ने दिन में अधिकतम संभव एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) वैल्यू 500 रिकॉर्ड की, जिसके आगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) डेटा रजिस्टर नहीं करता है. शाम 4 बजे तक, CPCB के समीर ऐप के अनुसार, दिल्ली के 39 एक्टिव एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 38 ने 'गंभीर' प्रदूषण स्तर की सूचना दी, जिसमें केवल शादीपुर 'बहुत खराब' कैटेगरी में रहा. रोहिणी में भी दिन में 500 का आंकड़ा पार हो गया, जबकि अशोक विहार, जहांगीरपुरी और मुंडका में AQI रीडिंग 499 दर्ज की गई.
#WATCH | A thick layer of smog engulfs the National Capital. Visuals from Dwarka Sector- 14. AQI here is 469, categorised as 'severe' as per the Central Pollution Control Board (CPCB) pic.twitter.com/UalJHpZBvO— ANI (@ANI) December 15, 2025
2017 के बाद 2025 में दिसंबर में इतना प्रदूषण!
इससे पहले दिसंबर के महीने में इससे ज़्यादा प्रदूषण का एकमात्र मामला 21 दिसंबर, 2017 को था, जब औसत AQI 469 पर पहुंच गया था.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 454 अंक बना हुआ है। जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 412 गुरुग्राम में 415 गाजियाबाद में 418 ग्रेटर नोएडा में 408 नोएडा में 405 बना हुआ है। जबकि राजधानी दिल्ली के अधिकाशं इलाकों में AQI लेवल 400 सुपर 500 के बीच में बना हुआ है.
