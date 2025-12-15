ETV Bharat / state

दिल्ली का मौसम: फॉग और स्मॉग से ढका शहर, विजिबिलिटी ज़ीरो, प्रदूषण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, आज भी AQI 500

धुंध और कोहरे में लिपटी राजधानी दिल्ली ( SOURCE: ANI )

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में आसमानी आफत बरकरार है, एक तरफ प्रदूषण सांसों पर संकट बना हुआ है तो दूसरी तरफ स्मॉग और फॉग ने सड़क पर चलने वालों की मुसीबत बढ़ा दी है. दिल्ली की सड़कें रात से धुंध की चादर में लिपटी हुई है. सुबह कई इलाकों में विजिबिलिटी ज़ीरो है. AQI रिकॉर्ड, 500 के पार है. ऐसे में मौसम ने परेशानी बढ़ा दी है. तापमान गिरा नहीं लेकिन बढ़ गई ठिठुरन

इन दिनों, दिन का तापमान नहीं गिर रहा है, बावजूद इस के दिन के समय लोगों को अब सर्दी का एहसास हो रहा है. इसकी वजह यह है कि जो धूप अभी तक चटक निकल रही थी. कोहरे के बीच,रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक था. पालम में यह 22.7 डिग्री दर्ज हुआ. न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम था, हवा में नमी का स्तर 100 से 73 प्रतिशत तक दर्ज हुआ. सोमवार यानी 15 दिसंबर को सुबह के समय दिल्ली एनसीआर में अधिकांश जगहों पर हल्का कोहरा देखा जा सकता है. कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा छाने का अनुमान है. 15 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है. 19 दिसंबर तक भारत मौसम विज्ञान विभाग की मानें, तो अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान लगभग 8 से 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, लेकिन हवा में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है. हवाएं लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाएंगी.