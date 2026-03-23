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राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ एक लाख 55 हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा, 350.63 करोड़ का मिला राजस्व

लोगों को अब ट्रैफिक चालान के निपटारे की पर्ची की जगह दी गई मोबाइल पर मैसेज भेजकर चालान निपटारे की जानकारी

दिल्ली में रविवार को साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ.
दिल्ली में रविवार को साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 23, 2026 at 10:10 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रविवार को साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ. पहले इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को होना था जो नहीं हो सका था. इस राष्ट्रीय लोक अदालत के देर रात प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल एक लाख 55 हजार 681 मामलों का निपटारा किया गया. साथ ही 350.63 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ.

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं डीएसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव ने डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल, दक्षिण जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर पाल सिंह, दक्षिण-पूर्व जिले की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निवेदिता अनिल शर्मा के साथ साकेत न्यायालय परिसर का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा पीठासीन अधिकारियों एवं सहयोगी सदस्यों से संवाद किया.

साथ ही, उन्होंने लोक अदालत में सहयोगी सदस्य के रूप में निष्ठापूर्वक सेवाएँ प्रदान कर रहे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, एसिड अटैक पीड़ितों एवं वरिष्ठ नागरिकों की विशेष रूप से सराहना की. इस दौरान न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव ने कहा कि यह पहल विधिक व्यवस्था में हाशिये पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण एवं समावेशन के प्रति डीएसएलएसए की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. न्यायमूर्ति ने विभिन्न न्यायालयों एवं सुविधाओं का भी निरीक्षण किया.

एक लाख 26 हजार से ज्यादा ट्रैफिक चालान का हुआ निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए कुल 1,55,681 मामलों में से एक लाख 26 हजार 399 मामले ट्रैफिक चालान के रहे, जिनका निपटारा हुआ. इनके निपटारे से दो करोड़ 13 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ. इस बार लोक अदालत में चालान के निस्तारण पर निपटारे की पर्ची की जगह सीधा मोबाइल पर मैसेज भेजकर डिजिटल तरीके से निपटारे की जानकारी दी गई. इसे डिजिटल लोक अदालत का नाम दिया गया.

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल ने बताया कि अब पर्ची की जगह हाथों हाथ लोगों को उनके व्हीकल में रजिस्टर्ड नंबर पर चालान निपटारे का मैसेज भेजने की स्थाई व्यवस्था बना दी गई है. अब उन्हें चालान निपटारे की पर्ची के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि इसे पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत जो फरवरी में आयोजित हुई थी उससे लागू कर दिया गया है.

दो पुराने एम.ए.सी.टी. मामलों का भी हुआ निपटारा
इसके साथ ही लोक अदालत में कई वर्षों से लंबित एम.ए.सी.टी. वाद संख्या 502/21 सीतांशु बनाम बबलू का निपटारा नई दिल्ली जिला न्यायालय परिसर, पटियाला हाउस कोर्ट में 1.45 करोड़ की राशि पर किया गया. यह राशि सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को बीमा कंपनी द्वारा दी जाएगी. इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 का एक पुराना मामला, एम.ए.सी.टी. केस संख्या 353/2017 सबीरानो बनाम विजय सिंह का भी दक्षिण-पश्चिम डीएलएसए द्वारका में आपसी सहमति से निपटारा किया गया.

जिला न्यायालयों में कुल 1,54,656 मामले निपटाए गए और निपटान राशि 243.34 करोड़ रुपये प्राप्त की गई. इसके अतिरिक्त दिल्ली उच्च न्यायालय में भी लोक अदालत पीठ का गठन किया गया, जहाँ 34 मामलों का निपटारा लगभग 8.23 करोड़ की समझौता राशि पर किया गया. जिला उपभोक्ता मंचों में भी लोक अदालत की पीठों का गठन किया गया, जहाँ 129 मामलों का निपटारा 5.42 करोड़ की समझौता राशि पर किया गया.

ऋण वसूली न्यायाधिकरण में भी हुआ मामलों का निपटारा
ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में भी लोक अदालत की पीठों का गठन किया गया, जहाँ 79 मामलों का निपटारा लगभग 90.45 करोड़ की समझौता राशि पर किया गया. विद्युत मामलों के लिए स्थायी लोक अदालत में भी लोक अदालत पीठ का गठन किया गया, जहाँ 783 मामलों का निपटारा 3.16 करोड़ की समझौता राशि पर किया गया.

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