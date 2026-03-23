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राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ एक लाख 55 हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा, 350.63 करोड़ का मिला राजस्व

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रविवार को साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ. पहले इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को होना था जो नहीं हो सका था. इस राष्ट्रीय लोक अदालत के देर रात प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल एक लाख 55 हजार 681 मामलों का निपटारा किया गया. साथ ही 350.63 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ.

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं डीएसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव ने डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल, दक्षिण जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर पाल सिंह, दक्षिण-पूर्व जिले की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निवेदिता अनिल शर्मा के साथ साकेत न्यायालय परिसर का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा पीठासीन अधिकारियों एवं सहयोगी सदस्यों से संवाद किया.

साथ ही, उन्होंने लोक अदालत में सहयोगी सदस्य के रूप में निष्ठापूर्वक सेवाएँ प्रदान कर रहे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, एसिड अटैक पीड़ितों एवं वरिष्ठ नागरिकों की विशेष रूप से सराहना की. इस दौरान न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव ने कहा कि यह पहल विधिक व्यवस्था में हाशिये पर रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण एवं समावेशन के प्रति डीएसएलएसए की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. न्यायमूर्ति ने विभिन्न न्यायालयों एवं सुविधाओं का भी निरीक्षण किया.

एक लाख 26 हजार से ज्यादा ट्रैफिक चालान का हुआ निपटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए कुल 1,55,681 मामलों में से एक लाख 26 हजार 399 मामले ट्रैफिक चालान के रहे, जिनका निपटारा हुआ. इनके निपटारे से दो करोड़ 13 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ. इस बार लोक अदालत में चालान के निस्तारण पर निपटारे की पर्ची की जगह सीधा मोबाइल पर मैसेज भेजकर डिजिटल तरीके से निपटारे की जानकारी दी गई. इसे डिजिटल लोक अदालत का नाम दिया गया.

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल ने बताया कि अब पर्ची की जगह हाथों हाथ लोगों को उनके व्हीकल में रजिस्टर्ड नंबर पर चालान निपटारे का मैसेज भेजने की स्थाई व्यवस्था बना दी गई है. अब उन्हें चालान निपटारे की पर्ची के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि इसे पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत जो फरवरी में आयोजित हुई थी उससे लागू कर दिया गया है.