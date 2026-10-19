दिल्ली में ट्रैफिक चालान माफ कराने का सुनहरा मौका, 25 अक्टूबर को लगेगी लोक अदालत, पहले डाउनलोड करें टोकन
दिल्ली में पेंडिंग ट्रैफिक चालानों को सस्ते में निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 25 अक्टूबर 2026 को होने जा रहा है.
Published : October 19, 2026 at 9:30 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए वाहन चालकों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई का मौका मिलने जा रहा है. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) व दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के समन्वय से आगामी 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसके लिए लोक अदालत में निस्तारण के योग्य चालान व नोटिस आज यानी 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं. वाहन मालिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के माध्यम से अपने चालान डाउनलोड कर सकते हैं. उन्हें प्रिंट कराकर लोक अदालत की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं.
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिल्ली के सात कोर्ट परिसरों में किया जाएगा. इनमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउज एवेन्यू, साकेत, तीस हजारी, रोहिणी व द्वारका कोर्ट परिसर शामिल हैं. यानी वाहन चालकों को अपने चालान के निपटारे के लिए इन्हीं सात न्यायालय परिसरों में आयोजित लोक अदालत में जाना होगा.
आज से चालान डाउनलोड करने की सुविधा
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक लोक अदालत के लिए लिंक 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे सक्रिय हो गया है. वाहन चालक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर लोक अदालत से संबंधित अपने नोटिस और चालान डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की लोक अदालत सेवा का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा जारी किए गए क्यूआर कोड के माध्यम से भी चालान डाउनलोड करने व प्रक्रिया की जानकारी हासिल करने की सुविधा दी गई है.
ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि एक दिन में अधिकतम 50 हजार चालान/नोटिस डाउनलोड किए जा सकेंगे. वहीं इस पूरी प्रक्रिया के लिए दो लाख चालान/नोटिस की समग्र सीमा निर्धारित की गई है. ऐसे में लोगों को सलाह है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें, आज से ही अपने चालान की स्थिति देखकर जरूरी दस्तावेज डाउनलोड कर लें.
सात कोर्ट परिसरों में होगी लोक अदालत
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 25 अक्टूबर को होगा. इसके लिए दिल्ली के सात कोर्ट परिसरों को निर्धारित किया गया है. इनमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउज एवेन्यू, साकेत, तीस हजारी, रोहिणी व द्वारका शामिल हैं. वाहन चालक अपने चालान से संबंधित जानकारी देखकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका मामला लोक अदालत के लिए उपलब्ध है या नहीं. लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को लंबित मामलों के निपटारे का सरल व सुविधाजनक अवसर उपलब्ध कराना है. ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों में भी वाहन चालक इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि लोक अदालत के लिए वही चालान/नोटिस डाउनलोड किए जा सकेंगे जो संबंधित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध होंगे.
ऐसे डाउनलोड करें चालान
वाहन चालक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की लोक अदालत सेवा पर जाकर उपलब्ध नोटिस या चालान डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर Lok Adalat से संबंधित विकल्प दिया गया है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सुविधा के लिए क्यूआर कोड भी जारी किए हैं. एक क्यूआर कोड से चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है, जबकि दूसरे के जरिए चालान डाउनलोड किया जा सकता है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे लोक अदालत से जुड़ी जानकारी के लिए केवल अधिकृत माध्यमों का इस्तेमाल करें. किसी अनधिकृत लिंक या व्यक्ति के माध्यम से चालान निपटाने के नाम पर भुगतान करने से बचना चाहिए. पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक वेबसाइट व क्यूआर कोड के माध्यम से ही जानकारी हासिल करना बेहतर होगा.
लोक अदालत से संबंधित किसी तरह की जानकारी या यातायात सहायता के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. ट्रैफिक हेल्पलाइन 011-25844444 और 1095 पर संपर्क किया जा सकता है. आपात स्थिति में पुलिस की 112 सेवा का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस तरह जिन वाहन चालकों के चालान लंबित हैं, उनके लिए 25 अक्टूबर की राष्ट्रीय लोक अदालत एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकती है. सबसे पहले आज से उपलब्ध चालान डाउनलोड करें, उसमें दी गई जानकारी की जांच करें व फिर निर्धारित कोर्ट परिसर में होने वाली लोक अदालत की प्रक्रिया के संबंध में आगे की कार्रवाई करें.
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