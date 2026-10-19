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दिल्ली में ट्रैफिक चालान माफ कराने का सुनहरा मौका, 25 अक्टूबर को लगेगी लोक अदालत, पहले डाउनलोड करें टोकन

दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ( Concept Image )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए वाहन चालकों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई का मौका मिलने जा रहा है. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) व दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के समन्वय से आगामी 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसके लिए लोक अदालत में निस्तारण के योग्य चालान व नोटिस आज यानी 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं. वाहन मालिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के माध्यम से अपने चालान डाउनलोड कर सकते हैं. उन्हें प्रिंट कराकर लोक अदालत की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं.

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिल्ली के सात कोर्ट परिसरों में किया जाएगा. इनमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउज एवेन्यू, साकेत, तीस हजारी, रोहिणी व द्वारका कोर्ट परिसर शामिल हैं. यानी वाहन चालकों को अपने चालान के निपटारे के लिए इन्हीं सात न्यायालय परिसरों में आयोजित लोक अदालत में जाना होगा.