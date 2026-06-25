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दिल्ली नांगलोई मामला: घरेलू विवाद के चलते महिला ने दी जान, पुलिस जांच हुई तेज

शादी के 7 साल के भीतर मौत, वीडियो खोल रहा ससुराल वालों के राज.

दिल्ली नांगलोई मामला: विवाहिता की मौत के बाद प्रशासनिक जांच तेज
दिल्ली नांगलोई मामला: विवाहिता की मौत के बाद प्रशासनिक जांच तेज (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 25, 2026 at 6:56 PM IST

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नई दिल्ली: शादी के महज कुछ सालों बाद ही एक हंसती-खेलती जिंदगी का इस तरह खौफनाक अंत हो जाएगा, ऐसा किसी ने कभी नहीं सोचा था. राजधानी दिल्ली के नांगलोई एक्सटेंशन में बुधवार को एक 26 वर्षीय महिला ने जान दे दी. वहीं, संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित किए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई. शादी के 7 साल के भीतर हुई इस मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं, जिसकी जांच अब प्रशासनिक स्तर पर शुरू हो गई है.

दरअसल, 23 जून 2026 को सुबह करीब 11:09 बजे थाना नांगलोई पुलिस को सूचना मिली कि नांगलोई एक्सटेंशन निवासी 26 वर्षीय महिला को संजय गांधी हॉस्पिटल अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया है. जांच में पता चला कि महिला की मौत फांसी लगाने से हुई है. अब मामला शादी के 7 साल के भीतर का होने के कारण पुलिस ने संबंधित एसडीएम को सूचना दी और नियमानुसार जांच प्रक्रिया शुरू की गई.

तहसीलदार मुंडका द्वारा मृतका की मां के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मृतका का पति शराब के नशे में उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था. पुलिस के मुताबिक, मृतका के परिवार वालों ने दो वीडियो भी सौंपे हैं, जो कथित तौर पर महिला द्वारा जान देने से पहले रिकॉर्ड किए गए थे. इन वीडियो में महिला मानसिक तनाव, डर और पति द्वारा लगातार परेशान किए जाने की बात कहती नजर आ रही है.

वहीं, मृतका के पति का भी कुछ महीने पहले हुए हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने के बाद इलाज चल रहा है, डॉक्टरों के अनुसार, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. डीसीपी विक्रम सिंह ने कहा कि 24 जून 2026 को मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया. पूरे मामले में सामने आए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पुलिस ने मृतका के पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल, पुलिस द्वारा सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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