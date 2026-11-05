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दिल्ली के मंगोलपुरी में रेहड़ी लगाने वाले युवक की चाकू से गोदकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली में युवक की चाकू से गोदकर हत्या ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला मंगोलपुरी इलाके से सामने आया है, जहां दिन में करीब तीन बजे बाइक सवार हमलावरों ने मोमोज की रेहड़ी लगाने वाले एक युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हत्या के पीछे पुरानी आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है.