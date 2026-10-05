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नॉर्थ रोहिणी थाने इलाके में पड़ोसियों में झगड़ा, एक की मौत, केस दर्ज

दिल्ली पुलिस ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नॉर्थ रोहिणी थाना इलाके से एक मामला सामने आया, जहां पड़ोसियों के बीच हुए विवाद के बाद एक परिवार ने दूसरे परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित परिवार का आरोप है कि करीब 15 से 20 दिन पहले हुए विवाद के दौरान पड़ोस में रहने वाले दबंग परिवार ने कथित तौर पर बाहर से कुछ लोगों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की. इस मारपीट में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था.