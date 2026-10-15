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गौतमपुरी में 32 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार, तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस

गौतमपुरी में 32 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के थाना सीलमपुर क्षेत्र के गौतमपुरी में बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को 32 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, रात करीब 9:04 बजे जग प्रवेश चंद्र अस्पताल से गोली लगने से घायल एक व्यक्ति के भर्ती होने की सूचना मिली, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक की पहचान वसीम (32 वर्ष), पुत्र अकरम, निवासी ई-ब्लॉक झुग्गी, न्यू सीलमपुर के रूप में हुई है. वसीम नाले के पास गली नंबर-9 में इलेक्ट्रिक सामान और एलईडी बल्ब की मरम्मत की दुकान चलाते थे. जानकारी के मुताबिक, बाइक सवार दो हमलावरों ने उन्हें गोली मारी और वारदात के बाद फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. वसीम अपने परिवार का खर्च चलाने वाले मुख्य सहारा थे. उनके परिवार में छह बहनें और छोटे-छोटे बच्चे हैं. इस वारदात से इलाके में चिंता का माहौल है.