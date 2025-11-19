ETV Bharat / state

दिल्ली नगर निगम स्कूल के प्रिंसिपल पर महिला शिक्षकों से अभद्रता का आरोप, स्थायी समिति में गूंजा मामला: तत्काल निलंबन के निर्देश

दिल्ली नगर निगम के एक विद्यालय में प्रिंसिपल द्वारा महिला शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है.

दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति
दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 19, 2025 at 7:58 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के एक विद्यालय में प्रिंसिपल द्वारा महिला शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. प्रिंसिपल पर आरोप है कि वह विद्यालय की व्हाट्सएप ग्रुप में भी महिला शिक्षकों को लेकर अमर्यादित टिप्पणियाँ करता है. इस विषय को निगम पार्षद जगमोहन ने दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में विस्तार से उठाया, जिसके बाद समिति ने मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित प्रिंसिपल के निलंबन और विभागीय जांच के आदेश जारी करने का निर्देश दिया.

बैठक के दौरान जगमोहन ने बताया कि मेहरौली वार्ड के अंतर्गत किशनगढ़ नगर निगम विद्यालय में तैनात प्रिंसिपल अवधेश मंडल लंबे समय से महिला शिक्षकों के साथ गलत व्यवहार करता आ रहा है. उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल व्हाट्सएप ग्रुप में भी अनुचित और अमर्यादित टिप्पणी करता है, जिससे महिला शिक्षक लगातार मानसिक दबाव में रहती हैं. पार्षद के अनुसार, स्कूल स्टाफ की ओर से कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आरोपी का मनोबल बढ़ गया है और विभाग में गलत संदेश गया है.

सत्या शर्मा, चेयरमैन, अस्थायी समिति MCD (ETV Bharat)

महिला शिक्षकों से अभद्रता का आरोप: जगमोहन ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी प्रिंसिपल स्कूल परिसर में पान और तंबाकू का सेवन करता है, जिससे छात्रों पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति का किसी भी शैक्षणिक संस्थान में बने रहना शिक्षा व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है.

प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश: इस पर अस्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बैठक में स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश एडिशनल कमिश्नर को दे दिया गया है. साथ ही, पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ बर्खास्तगी जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी.

सत्या शर्मा ने यह भी बताया कि शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि एक नया सर्कुलर जारी कर सभी शिक्षकों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि विद्यालय परिसर में तंबाकू, सिगरेट या किसी भी नशीले पदार्थ के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

ETV Bharat Logo

