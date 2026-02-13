ETV Bharat / state

MCD Budget 2026: 17,583 करोड़ का बजट पेश, अस्पताल- सफाई पर मेन फोकस, कर्मचारियों के लिए हुए ये बड़े ऐलान

दिल्ली नगर निगम का वर्ष 2026-27 का फाइनल बजट नेता सदन प्रवेश वाही ने किया पेश,निगम के इतिहास का सबसे बड़ा बजट

दिल्ली नगर निगम का 17,583 करोड़ का फाइनल बजट पेश
दिल्ली नगर निगम का 17,583 करोड़ का फाइनल बजट पेश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 13, 2026 at 2:17 PM IST

नई दिल्ली:- दिल्ली नगर निगम का वर्ष 2026-27 का फाइनल बजट नेता सदन प्रवेश वाही ने पेश किया. उन्होंने कहा कि इस वर्ष निगम के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट, जो लगभग 17,583 करोड़ रुपये का है पारित किया जा रहा है. बजट में स्वच्छता, कर्मचारियों के हित, शिक्षा, स्वास्थ्य, हरित विकास और सामाजिक योजनाओं पर विशेष फोकस रखा गया है.

स्वच्छता के मोर्चे पर बड़ी घोषणा करते हुए बताया गया कि भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइट को वर्ष 2026 के अंत तक तथा गाजीपुर लैंडफिल साइट को 2027 के अंत तक शून्य कर दिया जाएगा.

प्रत्येक जोन में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट केंद्र स्थापित किए जाएंगे. ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 43 बड़े ट्रक बेड़े में शामिल किए गए हैं और पार्कों की देखरेख के लिए 2,355 मालियों को अनुबंधित किया गया है.

लैंडफिल खत्म करने से लेकर कर्मचारियों के नियमितीकरण के बड़े ऐलान
लैंडफिल खत्म करने से लेकर कर्मचारियों के नियमितीकरण के बड़े ऐलान (ETV Bharat)

अब तक 11,561 बेंच पार्कों में लगाई जा चुकी हैं तथा पार्क गोद लेने वाले एनजीओ और आरडब्ल्यूए को 16,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे.

निगम कर्मचारियों के लिए कैशलेस हॉस्पिटल उपचार सुविधा लागू
निगम कर्मचारियों के लिए कैशलेस हॉस्पिटल उपचार सुविधा लागू (ETV Bharat)


कर्मचारियों के हित में 1360 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है, जबकि वर्ष 2000-2002 के बीच नियुक्त 5000 कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू होगी. 2006 से 2012 के बीच नियुक्त 375 बेलदारों को भी नियमित किया जाएगा.

डीबीसी से एमटीएस बने कर्मचारियों को समान वेतन मिलेगा,पहली बार निगम कर्मचारियों के लिए कैशलेस हॉस्पिटल उपचार सुविधा लागू की गई है.

शिक्षा क्षेत्र में निगम स्कूलों के विद्यार्थियों की दुर्घटना बीमा राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है. स्कूलों के लिए 26,758 ड्यूल डेस्क, 7,718 कुर्सियां 22.83 करोड़ रुपये की लागत से खरीदी जाएंगी.

प्रत्येक पार्षद को विकास कार्यों के लिए 2-2 करोड़ रुपये का फंड मिलेगा तथा वार्ड स्तर पर रखरखाव के लिए RWA को 25-25 हजार रुपये दिए जाएंगे.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेगमपुर में 20 बेड का पंचकर्म अस्पताल खोला जाएगा. संपत्ति कर संग्रह में 31.31 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2,642.80 करोड़ रुपये प्राप्त हुए. ग्रामीण और शहरीकृत गांवों में संपत्ति कर में छूट का प्रावधान किया गया है.

सामाजिक योजनाओं के तहत प्रत्येक वार्ड में विधवा, सिंगल मदर और दिव्यांगों को सहायता राशि, सिलाई मशीन, साइकिल व इलेक्ट्रिक प्रेस देने की योजना घोषित की गई. बेरोजगार स्नातकों को पार्किंग आवंटन लॉटरी के आधार पर दिया जाएगा. आवारा कुत्तों के लिए 20 टीकाकरण केंद्र, 411 फीडिंग पॉइंट और द्वारका में डॉग सेंटर निर्माणाधीन है.


पार्षदों का बैठक भत्ता 300 से बढ़ाकर 3000 रुपये करने का प्रस्ताव भी प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजा गया है.

