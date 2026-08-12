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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे: मुकुंदरा टनल में भरा सीपेज का पानी, कुछ घंटे के लिए बंद किया ट्रैफिक

कोटा ग्रामीण पुलिस के मोडक थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि ट्रैफिक रोकने की सूचना मिलने के बाद इंतजाम किए गए. दरा घाटी में दोनों तरफ से ट्रैफिक आने के कारण वाहनों की कतार लग गई थी और ट्रैफिक धीमा चल रहा था. इसके लिए जाप्ता तैनात किया गया है. बाद में दोपहर करीब 2 बजे यातायात फिर से दरा टनल से शुरू कर दिया गया. सुबह करीब 11 बजे ट्रैफिक बंद किया गया था.

कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 1000 करोड़ रुपए से बनी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की पहाड़ी के नीचे स्थित भूमिगत सुरंग में काफी पानी आ गया था. यह पानी लगातार 2 दिन से बढ़ रहा था. ऐसे में बुधवार को टनल को बंद करना पड़ा. इसके बाद यातायात को वापस दरा घाटी की तरफ डायवर्ट किया गया. वर्तमान में मुंबई की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को ट्यूब-1 से गुजरने दिया जा रहा था.

सीपेज के लिए बनाए गए हैं टैंक: एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल ने बताया कि टनल में सीपेज आ गया था. सीपेज को निर्माण के दौरान 2023 में ही आइडेंटिफाई किया गया था. यह देश में बनी अन्य टनलों में आम बात है. सीपेज के पानी के लिए अंडरग्राउंड में टैंक बनाए गए हैं. पूरा सिस्टम सीपेज के पानी को टैंक तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है. टैंकों में पानी एकत्रित होता है और यहां से पंप के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है. टनल में पानी की आवक बढ़ गई थी, जबकि पंपिंग क्षमता कम थी. इसे पहले ही जांच लिया गया था और पंपिंग क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया था. इसमें समय लगेगा, लेकिन सीपेज का पानी लगातार बढ़ रहा था, इसलिए टनल में पानी आया. टनल के स्ट्रक्चर को सीपेज के पानी से कोई नुकसान नहीं है और किसी तरह का खतरा भी नहीं है. एनएचएआई ने टनल एक्सपर्ट्स की सलाह पर अत्याधुनिक टनल तैयार की है.

हजारों लीटर पानी बाहर फेंकने की क्षमता: अग्रवाल ने बताया कि टनल में 350 हॉर्स पावर तक के अलग-अलग क्षमता के पंप लगे हैं. इनमें 6 हॉर्स पावर और 25 हॉर्स पावर के पंप शामिल हैं. ये हजारों लीटर पानी 1 मिनट में बाहर फेंक देते हैं. टनल में नीचे 2.5 करोड़ लीटर क्षमता के टैंक बने हैं. प्रत्येक टैंक 25 लाख लीटर क्षमता का है. इसमें सीपेज का पानी इकट्ठा होता है और पंपिंग सिस्टम उसे बाहर निकालता है. जून में ही पंपों की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया था और नए पंपों का ऑर्डर भी दिया गया है. पंपों की क्षमता 420 हॉर्स पावर तक बढ़ाई जाएगी. इसमें 35 और 25 हॉर्स पावर के 6-6 पंप तथा 10 हॉर्स पावर के 4 पंप लगेंगे.