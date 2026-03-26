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एनिमल अंडरपास और ओवरपास से लैस दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का यह पैकेज, रोमांचक व विदेश जैसा फील

पुलिया जैसा एनिमल अंडरपास : नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सवाई माधोपुर से कोटा का पैकेज चालू करेगी, तब इसकी दूसरी लेन से भी यातायात गुजरने लगेगा. यह पूरा पैकेज बूंदी जिले में ही बना हुआ है. इसमें बूंदी जिले के इंद्रगढ़ के भावपुरा से यह शुरू होकर लाखेरी के बालापुरा तक खत्म हो रहा है. पैकेज में एक एनिमल अंडरपास भी बनाए गए हैं. यह दिखता पुलिया जैसा है, लेकिन नीचे कोई नदी, कैनाल या नाला नहीं है, केवल वन्यजीव के निकलने के लिए प्राकृतिक रास्ता है.

900 करोड़ में बना है 11.5 किमी का पैकेज : दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पैकेज नंबर 11 महज 11.5 किलोमीटर का है. इसका निर्माण लार्सन एंड टर्बो (L&T) ने साल 2021 में ही शुरू किया था. वहीं, साल 2023 नवंबर में इनका निर्माण पूरा हो गया था, लेकिन इस पैकेज पर ट्रैफिक चालू नहीं होने के चलते लोगों की पहुंच से दूर था. अब कोटा से सवाई माधोपुर के लिए एक्सप्रेसवे को खोला गया है. इसके साथ ही फरवरी 2026 में इस पर से भी ट्रैफिक शुरू हो गया है. यह पैकेज पूरी तरह से कंप्लीट है. ये पैकेज करीब 900 करोड़ रुपए से बनकर तैयार हुआ है.

विदेश में नजर आते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर : कोटा के सिविल लाइंस एरिया में रहने वाले पुष्पेंद्र सिंह हाड़ा का कहना है कि यह पूरी तरह से रोमांचक सफर है. अचानक से सुरंग शुरू हो जाती है, फिर वापस खुला एरिया इसमें आ जाता है. इसके साथ ही पुलिया भी इस एरिया में आ रही हैं. कई सारे स्ट्रक्चर हैं, जिनमें लाइटिंग से लेकर सब कुछ सुव्यवस्थित किया हुआ है. विदेशों में जिस तरह के स्ट्रक्चर तैयार होते हैं वैसा ही यह स्ट्रक्चर यहां पर तैयार किया गया है.

अब तक इस तरह के स्ट्रक्चर विदेश में ही देखने को मिलते थे, लेकिन अब भारत में भी यह स्ट्रक्चर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बना है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट मैनेजर संदीप अग्रवाल का कहना है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पैकेज नंबर 10 पूरी तरह से वन्य जीवों को समर्पित रहा है. इसी में एनिमल अंडरपास व ओवरपास के साथ वायाडक्ट सहित कई स्ट्रक्चर बनाए गए हैं. यह सब कुछ रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में किया गया है.

कोटा : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड बनाया गया है और शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है. इसका उद्देश्य शहरों की दूरी को कम करना है, लेकिन इस कॉरिडोर से वन्य जीव क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे थे. ऐसे में उनका भी ध्यान रखा गया और वन्य जीवों के लिए भी रास्ता यहां पर बनाया गया है. यह रास्ता एशिया का सबसे बड़ा एनिमल ओवरपास यानी जानवरों के निकलने के लिए रास्ता है. इसमें नीचे से तो वाहन जा रहे हैं और ऊपर से जानवर विचरण कर रहे हैं.

बाउंड्री में चारों तरफ ऊंची दीवारें : यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व का बफर जोन है. ये रामगढ़ गिरधारी टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है. ऐसे में वन्य जीवों के निकलने के लिए यह नेचुरल कॉरिडोर भी है. इस कॉरिडोर को किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, इसीलिए इसका निर्माण किया गया है. नीचे पिलर खड़े कर ऊपर एक 1.2 किलोमीटर लंबी पुलिया बना दी गई है. इस पुलिया के दोनों तरफ साउंड बैरियर लगाए गए हैं. वन्य जीव किसी भी तरह से चढ़कर पुलिया पर नहीं आ जाएं, इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है. इसकी बाउंड्री में चारों तरफ ऊंची दीवारें लगाई गई हैं. प्रोजेक्ट कॉस्ट के अनुसार इसकी लागत भी करीब 100 करोड़ के आसपास होगी.

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नजर आने लगे हैं वन्यजीव : यह पैकेज इसीलिए भी खास है कि इसके अंदर 3.5 किलोमीटर लंबा एक एनिमल ओवरपास बनाया गया है. यह बीच में चार जगह पर ओपन भी रखा गया है, जबकि इसमें 500-500 मीटर के 5 एनिमल ओवरपास हैं. एक ओवरपास से दूसरे के बीच चार जगह पर गैप दिया हुआ है. 60 से 300 मीटर तक यह खुली सड़क जैसा है. यहां पर साइड में पूरी तरह से कवर किया हुआ है, ताकि कोई भी वन्य जीव इस पर नहीं आए. एनएचएआई की तरफ से इसका निर्माण एलएंडटी ने करवाया था.

अदर 1500 लाइट लगाई गई हैं (ETV Bharat Kota)

एलएंडटी के मेंटेनेंस मैनेजर चिराग शर्मा का कहना है कि हमारे प्रोजेक्ट का पूरा काम हो गया है और एनिमल्स की आवाजाही भी देखी जाती है. कई बार हमारे स्टाफ को यहां पर वन्यजीव ऊपर से गुजरते हुए नजर आते हैं. इसके साथ ही एनिमल अंडरपास के नीचे से भी वन्य जीव निकलते हैं. खासतौर पर इनमें भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय और हिरण शामिल हैं. यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन के एरिया के वन्य जीव हैं.

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पैकेज में केवल 5 किमी सड़क, शेष पर स्ट्रक्चर : यह पैकेज करीब 11.5 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 3.5 किलोमीटर एरिया में एनिमल ओवरपास व 1.2 किलोमीटर लंबा एनिमल अंडरपास है. इसके साथ ही करीब 280 मीटर लंबी तीन ब्रिज भी इस पर बने हैं. एक 280 मीटर लंबा वायाडक्ट भी बनाया गया है. शेष करीब 5 किमी पर 8 लेन की सड़क बनाई गई है. जहां-जहां भी यह स्ट्रक्चर बने हैं, सभी जगह ऊंची दीवार से कवर किया है, ताकि वन्यजीव नहीं आ पाएं. चिराग शर्मा का यह भी कहना है कि वन्यजीव को वाहनों की तेज आवाज से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान रखा गया है. इसमें साउंड बैरियर लगाए गए हैं.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (SOurce : L&T)

निर्माण के लिए पहले वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति ली गई है. उनकी अनुमति से ही इन स्ट्रक्चर की डिजाइन और ड्रॉइंग तैयार की गई थी. अनुमति के बाद ही इस जगह को खोदा गया और करीब 8 लेन का रास्ता जितनी जगह की गई है. इसके बाद यहां पर सीमेंट कंक्रीट की मदद से एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है. यह एक कृत्रिम सुरंग जैसा है, जिसमें चार-चार लाइन के दो रास्ते बीच से निकल गए हैं, जबकि इसकी लंबाई 500 मीटर प्रत्येक की है.

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देखने पर नहीं नजर आता एनिमल ओवरपास : इस एनिमल ओवरपास के ऊपर छत पर वापस मिट्टी से भर दिया गया है. साथ ही पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं. इसे प्राकृतिक रूप से वैसा ही बना दिया है, जैसा यह पहले था. केवल रास्ता खोदकर नीचे से निकाला गया है. ऊपर भी करीब 3.5 मीटर तक मिट्टी भरी गई है. इस जमीन से पूरी तरह से मिला दिया गया है, ताकि वन्यजीव को चढ़ने में भी कोई समस्या नहीं रहे और पेड़ पौधे लगे होने से कोई स्ट्रक्चर जैसा भी नहीं महसूस हो. इसे देखने पर यह जमीन जैसा ही नजर आता है.

एशिया का सबसे बड़ा एनिमल ओवरपास : एनएचएआई के पीडी संदीप अग्रवाल का कहना है कि देश में कई जगह पर एनिमल ओवरपास बने हैं, लेकिन सबसे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ही इसकी शुरुआत हुई थी. इसके बाद मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर भी कुछ बने हुए हैं, लेकिन उनकी लंबाई काफी कम है. इस तरह का एनिमल ओवरपास सिंगापुर में भी बना हुआ है. वह भी 8 लेन के हाईवे के ऊपर बना है, लेकिन उसकी लंबाई काफी कम है, जबकि बूंदी जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बने यह पांच ओवरपास प्रत्येक करीब 500 मीटर लंबे हैं. हालांकि, इसके बाद कई जगह पर एनिमल ओवरपास विश्व में बनाए गए हैं, लेकिन वह अभी भी इतने लंबे नहीं बन पाए हैं.

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कम, ज्यादा और फिर कम लाइट, ताकि चकाचौंध न हो : एनिमल ओवरपास में दिन के समय भी लाइट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि 500 मीटर तक इन्हें पूरी तरह से कवर किया गया है. हालांकि, सुरंग जितना अंधेरा इनमें नहीं रहता है. इसमें 1500 लाइट लगाई गई हैं. प्रत्येक एक एनिमल ओवरपास में 300 एलईडी लाइट लगी हैं. इनके लिए पूरा सिस्टम ट्रांसफार्मर व केबलिंग वगैरह सब किया गया है. शुरुआत में अच्छा खासा उजाला इसमें रहता है, बाद में अंधेरा होता है. शुरुआत में लाइट कम है, लेकिन बाद में लाइट बढ़ जाती है. जैसे ही ट्रैफिक वापस बाहर निकलने का होता है, लाइट वापस कम कर दी जाती है ताकि लाइटों की चकाचौंध से वाहन चालकों को परेशान नहीं हो.