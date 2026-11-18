Special: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर LNG से दौड़ेंगे भारी वाहन, डीजल के मुकाबले 30% सस्ता होगा, कोटा-दौसा में खुलेंगे पंप
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अब भारी वाहन LNG से दौड़ेंगे. कोटा और दौसा में फिलिंग स्टेशन खोले जाएंगे. पढ़िए मनीष गौतम की रिपोर्ट.
Published : November 18, 2026 at 3:10 PM IST
कोटा: दिल्ली से मुंबई के बीच साल 2019 से एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है, जिसके साल 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है. इसके तहत 1350 किलोमीटर से अधिक लंबाई में 8-लेन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है. यह पूरी तरह से एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है. इसका निर्माण पूरा होने के बाद यहां से भारी संख्या में वाहनों की आवाजाही होगी, जिनमें मालवाहक हैवी व्हीकल्स की संख्या सबसे अधिक रहेगी. यह एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी कम करने के साथ-साथ समय की भी बचत करेगा.
वाहनों की बढ़ती संख्या से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस रूट पर भारी वाहनों को लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) से चलाने का प्रावधान रखा गया है, जिसकी शुरुआत भी कर दी गई है. इस पहल की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने उठाई है. इसके तहत राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (RSGL) और गेल इंडिया मिलकर दिल्ली से मुंबई तक एलएनजी फिलिंग स्टेशन स्थापित करेंगे, ताकि भारी वाहनों को आसानी से ईंधन मिल सके. एलएनजी भी सीएनजी की तरह ही प्राकृतिक गैस है, जिससे प्रदूषण बेहद कम होता है.
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राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के डिप्टी जनरल मैनेजर सीपी चौधरी ने बताया कि इसके लिए राजस्थान सरकार कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराणा इंडस्ट्रियल एरिया में एक बड़ा प्लांट स्थापित कर रही है. इसका काम पिछले साल जून में शुरू हो चुका है और नींव भी रखी जा चुकी है. यह प्लांट करीब एक साल के भीतर चालू हो जाएगा, जिससे एलएनजी का उत्पादन शुरू होगा. दूसरी तरफ, वाहनों को एलएनजी उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार पहले चरण में तीन स्थानों पर फिलिंग स्टेशन खोल रही है. इनमें कोटा जिले के दो क्षेत्र, कराड़िया और मंडाना शामिल हैं, जो एक्सप्रेसवे के नजदीक हैं. इसके अलावा दौसा जिले में भी एक्सप्रेसवे के पास एलएनजी फिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. एलएनजी ईंधन डीजल की तुलना में करीब 30 फीसदी तक किफायती रहेगा. इससे एक ओर ईंधन की बचत होगी और दूसरी ओर प्रदूषण भी घटेगा.
रेस्ट एरिया में स्थापित किए जाएंगे फिलिंग स्टेशन: डीजीएम चौधरी के अनुसार, वर्तमान में सीएनजी अधिकांशतः अन्य ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पंपों पर उपलब्ध है, हालांकि आरएसजीएल के कुछ स्वतंत्र पंप भी संचालित हैं. लेकिन एलएनजी के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बने चिन्हित 'रेस्ट एरिया' में गेल इंडिया और आरएसजीएल मिलकर एलएनजी फिलिंग स्टेशन स्थापित करेंगे, ताकि भारी वाहन चालक सफर के दौरान आसानी से ईंधन भरवा सकें. इसके अतिरिक्त, मांग के अनुसार एक्सप्रेसवे के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स (चढ़ने और उतरने वाले रास्तों) पर भी फिलिंग स्टेशन जोड़े जाएंगे.
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डीजल वाहन भी हो सकते हैं एलएनजी में कन्वर्ट: आरएसजीएल के अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि बड़ी संख्या में डीजल से चलने वाले भारी वाहनों को एलएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा है. साथ ही, कई प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियां भी नए एलएनजी वाहन बाजार में उतार रही हैं. इन्हीं वाहनों को ईंधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयासरत है. एलएनजी लिक्विड अवस्था में होती है और इसमें आग लगने का खतरा सीएनजी की तरह ही बेहद कम होता है. लीकेज होने की स्थिति में यह हवा में भाप बनकर उड़ जाती है.
बढ़ जाता है एवरेज, कीमत भी कम: मनोज कुमार ने बताया कि एलएनजी और सीएनजी के माइलेज में कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन एलएनजी का उपयोग छोटे वाहनों में नहीं बल्कि केवल भारी वाहनों में किया जाता है. डीजल की तुलना में एलएनजी से वाहनों का माइलेज 15 से 20 फीसदी तक बढ़ जाता है. कीमत कम होने के कारण वाहन मालिकों को कुल मिलाकर 30 फीसदी तक की आर्थिक बचत होती है. वर्तमान में राजस्थान में सीएनजी करीब 104 रुपये प्रति किलो मिल रही है. अभी राजस्थान में एलएनजी की बिक्री शुरू नहीं हुई है, लेकिन अन्य राज्यों में इसकी कीमत 80 से 85 रुपये प्रति किलो के आसपास है, जबकि डीजल करीब 90 रुपये प्रति लीटर है. हालांकि, भारत में अभी इसका उत्पादन कम होने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव का असर इसकी कीमतों पर पड़ता है.
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क्रायोजेनिक टैंक में स्टोरेज से तय होगी लंबी दूरी: एलएनजी के भंडारण के लिए विशेष क्रायोजेनिक टैंक की आवश्यकता होती है. ये इंसुलेटेड टैंक होते हैं, जो गैस को बेहद ठंडे तापमान पर तरल बनाए रखते हैं. इसका परिवहन बिना पाइपलाइन के भी क्रायोजेनिक टैंकरों के जरिए किया जा सकता है. तरल रूप में होने के कारण एलएनजी कम जगह में अधिक मात्रा में समा जाती है. एक बार क्रायोजेनिक टैंक, जिसका क्षमता लगभग 300 किलो होती है, फुल कराने पर भारी वाहन करीब 600 से 1200 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय कर सकते हैं, जबकि सीएनजी वाहन एक बार में 200 से 400 किलोमीटर तक ही चल पाते हैं.
इस तरह होता है एलएनजी का उत्पादन: प्राकृतिक गैस को उच्च दबाव पर कंप्रेस्ड करने पर वह सीएनजी बनती है. वहीं, जब इसी प्राकृतिक गैस को -162 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा किया जाता है, तो यह तरल अवस्था में बदलकर एलएनजी बन जाती है. तरल होने के कारण यह बहुत कम जगह घेरती है और इसका परिवहन आसान हो जाता है. देश में प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार बंगाल की खाड़ी, ओडिशा, महाराष्ट्र (मुंबई हाई) और गुजरात में कई नए प्लांट लगा रही है, जहां उत्पादित गैस को एलएनजी में तब्दील किया जाएगा.
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