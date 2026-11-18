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Special: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर LNG से दौड़ेंगे भारी वाहन, डीजल के मुकाबले 30% सस्ता होगा, कोटा-दौसा में खुलेंगे पंप

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर LNG से दौड़ेंगे वाहन ( ETV Bharat GFX )

कोटा: दिल्ली से मुंबई के बीच साल 2019 से एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है, जिसके साल 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है. इसके तहत 1350 किलोमीटर से अधिक लंबाई में 8-लेन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है. यह पूरी तरह से एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है. इसका निर्माण पूरा होने के बाद यहां से भारी संख्या में वाहनों की आवाजाही होगी, जिनमें मालवाहक हैवी व्हीकल्स की संख्या सबसे अधिक रहेगी. यह एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी कम करने के साथ-साथ समय की भी बचत करेगा.

वाहनों की बढ़ती संख्या से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस रूट पर भारी वाहनों को लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) से चलाने का प्रावधान रखा गया है, जिसकी शुरुआत भी कर दी गई है. इस पहल की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने उठाई है. इसके तहत राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (RSGL) और गेल इंडिया मिलकर दिल्ली से मुंबई तक एलएनजी फिलिंग स्टेशन स्थापित करेंगे, ताकि भारी वाहनों को आसानी से ईंधन मिल सके. एलएनजी भी सीएनजी की तरह ही प्राकृतिक गैस है, जिससे प्रदूषण बेहद कम होता है.