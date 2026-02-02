ETV Bharat / state

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कोटा से दिल्ली पहुंचेंगे महज 5 घंटे में, 15 रुपए टोल, इसी माह से होगा स्टार्ट

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हर वाहन की अलग-अलग गति और अलग-अलग लेन निर्धारित की गई है.

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 2, 2026 at 12:45 PM IST

Updated : February 2, 2026 at 1:55 PM IST

कोटा : कोटा से दिल्ली जाना अब आसान हो जाएगा. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोटा से दिल्ली के बीच का ट्रैफिक इसी माह से खोल दिया जाएगा. हालांकि, दिल्ली से वापस आने वाले वाहनों को वर्तमान में सवाई माधोपुर के नजदीक कुश्तला (सवाई माधोपुर) से नीचे उतरकर मेगा हाईवे के जरिए ही लबान (बूंदी) तक पहुंचना होगा. वापसी वाला रास्ता भी मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है.

इस पूरे मामले पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर सुनील यादव का कहना है कि एक्सप्रेसवे के पैकेज नंबर 10 को शुरू करने की मांग चल रही थी. इससे लगता पैकेज नंबर 12 भी बंद है. इस मार्ग पर भारी वाहनों का दबाव भी था. ऐसे में एक तरफा यातायात ही फरवरी माह में शुरू करना है. इसके संबंध में एनएचएआई के उच्च अधिकारियों ने सहमति ले रहे हैं और सुरक्षा के भी काफी प्रबंध किए गए हैं. एक तरफा यातायात ही शुरू किया जाएगा, ऐसे में रॉन्ग साइड वाहन नहीं चले इसके भी उचित प्रबंध किए जाएंगे. होमगार्ड भी इसमें लगा रहे हैं, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके.

कोटा से दिल्ली जाना होगा आसान (ETV Bharat Kota)

पैकेज 10 व 11 से केवल एक तरफा ट्रैफिक ही भेजा : एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर दौसा, भरत सिंह जोइया का कहना है कि अभी कुछ दिन यातायात शुरू करने में समय लगेगा. वहीं, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हर वाहन की अलग-अलग गति और अलग-अलग लेन निर्धारित की गई है. वाहनों की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है. ऐसे में आमने-सामने की तरफ ट्रैफिक नहीं चलाया जा सकता है. साथ ही धीमी गति से चलने वाले वाहन बाइक, ट्रैक्टर और थ्री व्हीलर को इसमें अनुमति नहीं है.

पूरी तरह से यह हाईवे एक्सिस कंट्रोल है, इसीलिए कोटा से दिल्ली जाने वाले रूट पर ही ट्रैफिक को खोला जाएगा. तब इस 4 लेन के पूरे रास्ते एक तरफ से ही यातायात चलेगा, इसीलिए लबान से कुश्तला होकर सवाई माधोपुर के सेक्शन भी सिंगल लेन ही शुरू जाएगा. इसमें पैकेज 10 व 11 से केवल एक तरफा ट्रैफिक ही भेजा जा रहा है. इस लेन में वाहनों को चलना है, ताकि दुर्घटना का खतरा नहीं हो, इसीलिए आने और जाने की अलग-अलग लेन और काफी चौड़ी लेने रखी गई है, ताकि वहां अपनी स्पीड में अपनी लेन में चल सकें. सामने के वाहनों से कोई दुर्घटना नहीं हो.

कोटा से दिल्ली का सफर
कोटा से दिल्ली का सफर (ETV Bharat GFx)

इसीलिए हुई है देरी : दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सवाई माधोपुर बूंदी जिले की सीमा पर पैकेज नंबर 10 में देरी हुई है. इसी के चलते कोटा से दिल्ली का सफर एक्सप्रेसवे शुरू होने के करीब 2 साल बाद खुल पाया है. पीडी भरत सिंह जोइया के अनुसार यहां पर वन विभाग की अनुमति, इसके अलावा पॉवर ग्रिड की हाई टेंशन लाइनों की शिफ्टिंग के चलते काम देरी से शुरू हुआ था. इस क्षेत्र में कंपनी ने भी कुछ काम में ढिलाई बरती थी, जिस पर उच्च अधिकारियों ने मॉनिटरिंग बढ़ा दी थी. काफी लंबे समय से एनएचएआई इसके लिए प्रयासरत थी. स्थानीय प्रशासन का भी दबाव था, क्योंकि दूसरे रास्तों पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक बढ़ गया था. दुर्घटना व जाम जैसे हालत बन रहे थे.

जाम में फंस जाते हैं एंबुलेंस और इमरजेंसी के व्हीकल : वर्तमान में कुशलता से दोनों तरफ का ट्रैफिक उतर कर कोटा-लालसोट मेगा हाईवे के जरिए लबान तक जा रहा है या फिर नेशनल हाईवे 148 डी से उनियारा हिंडोली होते हुए नेशनल हाईवे 52 से कोटा जा रहा है. इस संबंध में बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक जिले की सीमा आती है. वहां का प्रशासन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि जाम जैसे हालात हो जाते हैं और स्थानीय नागरिक से लेकर एंबुलेंस और इमरजेंसी के व्हीकल भी इसमें फंस जाते हैं. एनएचएआई के उच्च अधिकारी भी जल्द से जल्द इसे शुरू करने के पक्ष में हैं.

5 घंटे के बीच रह गई कोटा से दिल्ली की दूरी : फिलहाल दिल्ली जाने वाले वाहनों को काफी राहत मिलने वाली है और वह 120 किमी प्रति घंटा की स्पीड से बिना रुके दिल्ली जा सकेंगे. ऐसे में कोटा से दिल्ली की दूरी घटकर महज 5 घंटे के बीच रह जाएगी. इस एक्सप्रेसवे से कोटा से दिल्ली जाने की दूरी 450 किलोमीटर के आसपास है. ऐसे में कोटा से कई स्लीपर कोच और रोडवेज सहित अन्य बसों का संचालन भी यहां से हो सकेगा. इसके अलावा कोटा से माल को दिल्ली भेजना भी काफी आसान हो जाएगा. वर्तमान में इस एक्सप्रेसवे की मदद ली जा रही है, लेकिन बीच में 60 किलोमीटर के टुकड़े में काफी परेशानी भरा सफर है, जिसमें पूरा 8 लेन का ट्रैफिक दो लेन के मेगा हाईवे कोटा लालसोट से गुजर रहा है. इससे वाहन चालक भी परेशान होते हैं.

केवल 15 रुपए टोल में जा सकेंगे दिल्ली : वाहन चालकों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा से दिल्ली का सफर केवल 15 रुपए टोल टैक्स देकर कर सकते हैं. इसमें उन्हें नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया एनुअल पास उन्हें खरीदना होगा. इस पास में 3000 रुपए में 200 विजिट मिलती है. ऐसे में वह जब कोटा के कराडिया (सीमलिया) इंटरचेंज से एक्सप्रेसवे पर चलेंगे और गुड़गांव में जब उतरेंगे, तब केवल एक यात्रा काउंट होगी. एनुअल पास के अनुसार प्रति यात्रा केवल 15 रुपए के अनुसार ही देने पड़ रहे हैं. एनुअल पास नहीं लेने वाले वाहन चालकों को कोटा से दिल्ली का एक तरफ टोल ही करीब 700 रुपए देना पड़ेगा. ऐसे में अधिकांश वाहन चालक पहले ही अपने वाहन के फास्टैग को सालाना टोल की स्कीम के तहत एनुअल रिचार्ज करवा रहे हैं.

सीधा मुंबई जाने के लिए परेशानी : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से फिलहाल सीधा मुंबई जाने के लिए काफी प्रॉब्लम है. साथ ही मुंबई से सीधा आने के लिए भी रास्ता नहीं खुला है. कोटा जिले में ही मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में आठ लेन की 4.9 किलोमीटर लंबी टनल बन रही है. इसके चलते वाहनों को दरा घाटी से होकर गुजरना पड़ता है. इसमें काफी समय भी लग जाता है. साथ ही दरा घाटी में जाम जैसे हालात भी बन जाते हैं. कोटा से मुंबई के बीच में मध्य प्रदेश में पूरा काम हो गया है, लेकिन गुजरात में के कुछ सेक्शन में काम बाकी है. रतलाम के बाद वडोदरा तक कुछ काम बाकी है. इसके चलते भी एक्सप्रेसवे सीधा मुंबई तक कनेक्ट नहीं है.

मई में हो सकता है एक ट्यूब से ट्रैफिक चालू : मुकुंदरा रिजर्व में बन रही 4.9 किलोमीटर लंबी टनल का पूरा प्रोजेक्ट दिलीप बिल्डकॉन कंपनी कर रही है. यह पैकेज नंबर 15 केवल 8 किलोमीटर लंबा ही है, जिसमें सड़क केवल 3.1 किमी व शेष भाग टनल है. इस टनल में दो ट्यूब चार-चार लेन की बनाई जा रही है. ये आने व जाने की अलग-अलग है. इस टनल के दोनों तरफ के 14 और 16 नंबर पैकेज पूरी तरह से कंप्लीट है और उन पर ट्रैफिक भी चल रहा है. ऐसे में दरा घाटी से ट्रैफिक गुजरता है और जाम भी लग जाता है, इसीलिए बीते दिनों प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर टनल के दौरे पर गए थे. यहां पर उन्होंने अधिकारियों से संबंध में बात की थी.

अधिकारियों ने उन्हें अप्रैल माह में टनल का काम पूरा करने का आश्वासन दिया था. इसके अनुसार ट्रैफिक भी मई महीने से निकलना शुरू हो जाएगा. हालांकि एक ही ट्यूब में शुरू होगा, जिसमें 4 लेन से पूरा ट्रैफिक निकाला जाएगा. जिस तरह वर्तमान में सवाई माधोपुर के कुश्तला से बूंदी के लबान के बीच एक लेन से ट्रैफिक को संचालित किया गया है, उसी तरह से यहां से निकाला जाएगा. इनमें से दोनों लेन का ट्रैफिक निकाला जा सकता है. बीच में अस्थाई डिवाइडर या अन्य व्यवस्था कर दी जाएगी. साथ ही वाहनों की गति भी सीमित की जा सकती है ताकि दुर्घटना का खतरा नहीं हो.

Last Updated : February 2, 2026 at 1:55 PM IST

