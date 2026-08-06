ETV Bharat / state

Special: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 'तीसरी आंख' का पहरा, कोटा-बूंदी खंड पर 650 AI कैमरे रखेंगे नजर, सीधे घर पहुंचेगा चालान

650 कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग शुरू: संदीप अग्रवाल ने बताया कि सितंबर महीने में ट्रैफिक गलतियां करने वाले वाहन चालकों की जानकारी पुलिस को सीधे भेज दी जाएगी. इसमें कोटा व बूंदी दोनों जिलों की पुलिस को जानकारी दी जाएगी, जिसमें एटीएमएस के जरिए एनआईसी को जानकारी दी जाएगी. वहां से संबंधित थाने तक जानकारी पहुंच जाएगी. इसके बाद पुलिस चालान इन वाहन चालकों के चालान बनाएगी. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बूंदी से शुरू हो रहे पैकेज नंबर 11 से कोटा में खत्म हो रहे पैकेज नंबर 16 तक 650 कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग शुरू हो गई है. इनमें ओवर स्पीड और वाहनों की गतिविधियों को डिटेक्ट किया जा रहा है.

ट्रायल अगस्त महीने से शुरू: प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल ने बताया कि ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) मुकुंदरा टनल के पास स्थापित कर दिया है, जिसके जरिए बूंदी जिले से शुरू हो रहे पैकेज नंबर 11 से राजस्थान-मध्य प्रदेश बॉर्डर पर चेचट में खत्म हो रहे पैकेज नंबर 16 तक की मॉनिटरिंग की जाएगी. यहां पर अलग-अलग तरह के कैमरे लगाए गए हैं, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से जोड़ा गया है. इनका ट्रायल अगस्त महीने से शुरू कर दिया गया है.

NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल ने बताया कि यहां पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) को एक्टिव कर दिया गया है. यह सिस्टम न सिर्फ आपकी लाइव स्पीड बल्कि दो कैमरों के बीच की दूरी तय करने में लगे समय (Average Speed) को भी कैलकुलेट करेगा, यानी अब कैमरे के आगे तो क्या, कैमरे के पीछे भी ओवर-स्पीडिंग की तो सीधा ऑनलाइन चालान आपके घर पहुंचेगा.

कोटा: अगर आप भी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरते समय केवल कैमरों के सामने गाड़ी की रफ्तार धीमी करते हैं और आगे बढ़ते ही वापस एक्सीलेटर पर पैर दबा देते हैं, तो अपनी इस आदत को तुरंत बदल लीजिए. एक्सप्रेसवे के कोटा-बूंदी सेक्शन पर अब आपकी यह 'स्मार्ट' चालाकी काम नहीं आने वाली है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इस 133 किलोमीटर लंबे रूट को एक ऐसे अभेद्य 'डिजिटल सुरक्षा कवच' से घेर दिया है, जिससे बच पाना किसी भी वाहन चालक के लिए नामुमकिन होगा.

एक्सप्रेसवे पर निकलते वाहन (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

हर 10 किलोमीटर पर स्पीड डिटेक्शन सिस्टम: बूंदी और कोटा जिले में करीब 26 व्हीकल स्पीड डिटेक्शन सिस्टम (VSDS) लगाए गए हैं. हर 10 किलोमीटर पर लगे वीएसडीएस में एएनपीआर कैमरे लगें हैं. ऐसे में अधिकांश वाहन चालक वीएसडीएस को देखकर वाहनों की गति कम कर देते हैं, और आगे जाकर वापस गति बढ़ा लेते हैं, लेकिन ऐसे वाहन चालकों को भी जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि एक सेक्शन के लिए हर वाहन की समय सीमा स्पीड के अनुसार तय है, अगर वाहन तय समय से जल्दी दूसरे वीएसडीएस तक पहुंच जाता है, तो औसत गति की गणना करके ओवर-स्पीडिंग का चालान अपने आप ही काट दिया जाएगा.

मुकुंदरा टनल के पास बने एटीएमएस कमांड सेंटर (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

इसा भी पढ़ें- Explainer : 9 साल से कागज में दौड़ रही चंबल एक्सप्रेसवे की परियोजना, शुरुआत कोटा या बूंदी से ? अभी तय नहीं

पेट्रोलिंग व्हीकल में लगा एडास सिस्टम: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर केवल कोटा और बूंदी जिले में ही व्हीकल में ऑटोमेटिक ड्राइवर एसिस्ट सिस्टम (ADAS) लगा हुआ है. पैकेज नंबर 11 से लेकर 16 तक सभी वाहनों की मॉनिटरिंग का जिम्मा दिलीप बिल्डकॉन को सौंपा गया है, इसीलिए वहां पर पहले से लगे हुए पेट्रोलिंग व्हीकल में भी एडास सिस्टम लगाया जा रहा है. इसे दिलीप बिल्डकॉन लगा रहा है. एनएचएआई ने पहुंचने वाले स्टाफ को भी बॉडी कैम देगा. वहीं, पेट्रोलिंग व्हीकल पर आगे पीछे सब तरफ कमरे होंगे, जिससे कि पूरा घटनाक्रम कैद हो जाएगा, अगर कोई मिसबिहेव भी स्टाफ से करता है, तो वह भी सामने आ जाएगा. फिलहाल केवल पैकेज नंबर 15 मुकुंदरा टनल के वाहनों पर ही एडास लगाया है, लेकिन अब अन्य पैकेज के वाहनों पर भी लगाया जाएगा. पेट्रोलिंग व्हीकल में अंदर बैठे हुए स्टाफ की भी पूरी रिकॉर्डिंग होगी. यहां तक कि उनकी वॉइस भी ली जाएगी. यह पूरी तरह से कैद किए जाएंगे.

कोटा-बूंदी रूट पर AI कैमरे एक्टिव (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

मुकुंदरा टनल में लगे कुल 273 कैमरे: सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील मुकुंदरा टनल में कुल 273 कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे वाहनों और इक्विपमेंट मॉनिटरिंग की जाएगी. यह अलग-अलग तरह के कैमरे हैं, जिनमें पीटीजेड कैमरे 1 किलोमीटर तक की निगरानी रखते हैं. यहां 33 पीटीजेड कैमरे भी लगे हैं. वहीं, बुलेट कैमरे 100 मीटर तक देखते हैं और ये दोनों वाहनों की मॉनिटरिंग करेंगे. ये मुकुंदरा सुरंग में हर 70 मीटर पर एक कैमरा लगाया गया है, जिसमें ऐसे बुलेट कैमरे 166 लगे हैं. डोम कैमरे 25 मीटर तक की मॉनिटरिंग करेंगे, इससे केवल टनल के उपकरणों की मॉनिटरिंग की जाएगी. इसके साथ ही नंबर प्लेट रीड करने के लिए एएनपीआर कैमरे भी यहां चार लगाए गए हैं.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के कोटा-बूंदी सेक्शन पर AI सिस्टम एक्टिव, (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

इसा भी पढ़ें- गडकरी का दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण, 10 किमी काम नहीं होने से अधूरी है कनेक्टिविटी

एक्सप्रेसवे पर इन पांच गलतियों पर सीधे बनेगा चालान

तय गति सीमा का उल्लंघन: वाहनों की अधिकतम गति सीमा इसमें तय की गई है. ऐसे स्पीड से ज्यादा गति पर चलने पर भी चालान बनेगा. एक्सप्रेसवे पर कार 120, बस 100 और ट्रक 80 की स्पीड पर चल सकेंगे.

वाहनों की अधिकतम गति सीमा इसमें तय की गई है. ऐसे स्पीड से ज्यादा गति पर चलने पर भी चालान बनेगा. एक्सप्रेसवे पर कार 120, बस 100 और ट्रक 80 की स्पीड पर चल सकेंगे. अनऑथराइज्ड पार्किंग: एक्सप्रेसवे पर वाहनों को रोकने या खड़े करने पर भी चालान बनेगा. इसे अनऑथराइज्ड पार्किंग माना जाएगा.

एक्सप्रेसवे पर वाहनों को रोकने या खड़े करने पर भी चालान बनेगा. इसे अनऑथराइज्ड पार्किंग माना जाएगा. लेन ड्राइविंग उल्लंघन: लेन ड्राइविंग सिस्टम को स्ट्रिक्टली लागू किया जाएगा और लेन में ड्राइविंग नहीं करने पर चालान बनेगा.

लेन ड्राइविंग सिस्टम को स्ट्रिक्टली लागू किया जाएगा और लेन में ड्राइविंग नहीं करने पर चालान बनेगा. रॉन्ग साइड ड्राइविंग: रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी इसमें प्रतिबंधित है, ऐसे वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी इसमें प्रतिबंधित है, ऐसे वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. सेक्शन स्पीड पर जुर्माना: एनएचएआई ने 10 किलोमीटर पर वीएसडीएस सिस्टम लगाया हुआ है. इसके अनुसार अगर कोई कार 5 मिनट से कम समय में 10 किलोमीटर की दूरी को पूरा कर लेती है तो साफ हो जाएगा कि बीच में वाहन तेज चला है. ऐसे में उसका जुर्माना ओवर स्पीडिंग का बनेगा.

इसा भी पढ़ें- कोटा–सवाई माधोपुर के बीच एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना का खतरा, टूटी–फूटी सड़क से गुजरने को मजबूर वाहन

रूट पर लगाए गए छह तरह के कैमरे

बुलेट कैमरे: वाहनों पर नजर रखने के लिए कई जगह पर बुलेट कैमरे का उपयोग भी किया गया है, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की मुकुंदरा टनल में भी लगाए गए हैं. यह एक जगह पर बिल्कुल फिक्स रहेंगे और हर वाहन पर निगरानी रखेंगे. डोम कैमरे: मुकुंदरा टनल में लगाए गए सिस्टम की मॉनिटरिंग या उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो इसके लिए भी डोम कैमरे लगाए गए हैं. यह पूरी तरह से सिस्टम और वहां आने वाले लोगों की मॉनिटरिंग करते हैं. यह 140 मीटर पर एक कैमरा लगा है, इसीलिए पूरी टनल में 70 कैमरे लगे हैं. पीटीजेड कैमरा: पैन, टिल्ट और जूम कैमरे भी लगाए गए हैं. एक्सप्रेस वे पर यह हर एक किलोमीटर में हैं, जो की 360 एंगल पर घूम कर वाहनों के मूवमेंट को कैद करते हैं. यह बूंदी और कोटा के 6 पैकेज में करीब 130 कैमरे लगे हैं. अनऑथराइज्ड पार्किंग की पहचान के लिए हर एक किलोमीटर एरिया में कैमरे लगाए हैं, जिनके जरिए इन वाहनों की तस्वीर ली जाएगी. एएनपीआर कैमरे: ओवर स्पीडिंग के लिए हर 10 किलोमीटर में कैमरे लगाए गए हैं. ओवर स्पीड चेक करने के लिए हर 10 किलोमीटर में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे (एएनपीआर) लगाए गए हैं, जहां पर वाहनों की स्पीड भी कैद होगी और अगर ओवर स्पीड है तो उस पर जुर्माने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. ज्यादा गति होने पर उसके नंबर प्लेट को तत्काल स्कैन कर लेंगे. चोरी बचाने के लिए मोशन कैमरे: चोरों से स्ट्रक्चर को बचाने के लिए मोशन कैमरे भी लगाए गए हैं, जब भी कोई चोर या अनाधिकृत व्यक्ति स्ट्रक्चर के आसपास जाता है, या किसी कैमरे, सोलर लाइट या सिस्टम के साथ छेड़खानी की कोशिश करता है, तब यह अलार्म बजा देते हैं और उस व्यक्ति को पूरा रिकॉर्ड कर लेते हैं. थर्मल कैमरे: टनल की मॉनिटरिंग के लिए दो थर्मल कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी इनफ्लेमेबल (ज्वलनशील) व्हीकल अंदर नहीं प्रवेश करे. इन वाहनों की पहले ही डिटेक्शन हो जाए, ताकि इन्हें रोका जा सके और टनल में प्रवेश नहीं कर सकें.

इसा भी पढ़ें- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ओवरसाइज वाहन बने मुसीबत, स्ट्रक्चर में फंसकर पहुंचा रहे नुकसान, हादसों का भी डर

इसा भी पढ़ें- कोटा से दिल्ली के लिए खोला गया एक्सप्रेसवे, लेन बदल जिगजैग के साथ जा सकेंगे...वापसी के लिए इंतजार