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दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर लगा रडार, स्पीड मॉनिटरिंग मशीन को गच्चा दे नए सफर पर निकल रहे मुसाफिर

रतलाम, मंदसौर और झाबुआ से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहीं दुर्घटनाएं. पुलिस ने मांगा डाटा. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY ACCIDENTS
रतलाम, मंदसौर से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बढ़ रहीं दुर्घटनाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 7:40 PM IST

4 Min Read
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रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर और झाबुआ जिले से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रहे हादसों और यात्रियों की मौत के बढ़ते आंकड़ों की वजह से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे इन दिनों सुर्खियों में हैं. यहां बीते 3 महीने में एक दर्जन से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं. जिसमें 8 लोगों की जान अलग-अलग थाना क्षेत्र में हुई है. हादसों का मुख्य कारण वाहनों की ओवर स्पीड बताई जा रही है.

120 की रफ्तार पार कर रहे वाहन चालक

देश के सबसे लंबे और अति आधुनिक एक्सप्रेस-वे पर हादसों का मुख्य कारण ओवर स्पीड निकल कर सामने आया है. इसी की वजह से वाहन चालक अपना नियंत्रण गाड़ी पर से खो देते हैं और हादसा हो जाता है. वाहनों की स्पीड को मॉनिटर करने के लिए यहां स्पीड राडार के साथ ओवर स्पीड आईडेंटिफाई करने वाले हाई क्वालिटी कैमरा भी लगे हैं. बावजूद इस एक्सप्रेस वे पर वाहन चालक 120 की रफ्तार सीमा से अधिक पर अपने वाहन दौड़ा रहे हैं.

पुलिस ने मांगा ओवर स्पीड करने वालों का डाटा (ETV Bharat)

रफ्तार ने ली 8 लोगों की जान

देश के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भारत माला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मध्य प्रदेश की सीमा से करीब 245 किलोमीटर हिस्सा गुजरता है. जिस पर वर्तमान में ट्रैफिक जारी है. यातायात शुरू होने के साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाएं भी होना शुरू हो गई है, जिसमें अब तक कई लोगों की जान गई है.

खास बात यह है कि वाहनों के आपस में टकराने के बजाय अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस वे की वॉल पर टकराना या पलटी खा जाने जैसी घटनाएं अधिक सामने आई हैं. बीते 3 महीने में ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रतलाम-मंदसौर वाले हिस्से में 8 मौतें हुई हैं. जो वाहनों की तेज रफ्तार और अचानक से नियंत्रण खो देने की वजह से हुई है.

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर (ETV Bharat)

ओवर स्पीड करने वाले वाहनों पर कोई चालानी कार्रवाई नहीं

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलग-अलग जगह और टोल नाके पर स्पीड राडार और स्पीड आईडेंटिफाई करने वाले कैमरे लगे हुए हैं. जिससे किसी भी वाहन की स्पीड की जानकारी टोल कंपनी के मॉनिटरिंग कार्यालय में दर्ज हो जाती है. लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हर दिन ओवर स्पीड करने वाले वाहनों पर कोई चालानी कार्रवाई या प्रकरण दर्ज नहीं होते है. जिसकी वजह से वाहन चालक बेरोकटोक हाई स्पीड पर असुरक्षित सफर तय कर रहे हैं.

'पुलिस को दिया जाता है निर्धारित रफ्तार से अधिक वाहनों का डेटा'

वहीं, इस मामले में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर देवेंद्र चापेकर ने बताया, "दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर स्पीड राडार लगे हुए हैं, जो भी वाहन निर्धारित 120 किलोमीटर की रफ्तार से अधिक पर रडार से गुजरता है तो उस वाहन का डाटा रिकॉर्ड हो जाता है. इस जानकारी को स्थानीय पुलिस थाने के साथ शेयर किया जाता है."

पुलिस ने मांगा ओवर स्पीड करने वालों का डाटा

इस मामले में रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया, "दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हो रहे हादसों और उनमें लोगों की जान जाने की घटना दुखद है. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की मैनेजमेंट टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कर ओवर स्पीड करने वाले वाहनों के ई-चालान काटने और प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी. टोल कंपनी से ओवर स्पीड करने वालों का डाटा भी लिया जा रहा है. जिसके आधार पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान काटने से लेकर प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी."

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