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मध्य प्रदेश में खूनी बनता एक्सप्रेसवे, पत्थरबाजी के बाद हादसों के लिए बदनाम, रतलाम-मंदसौर के पास लगातार एक्सिडेंट

जानें क्यों दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा बन रहा मौत का हाईवे, हादसे रोकने के लिए बना प्लान, दिव्यराज सिंह की खास रिपोर्ट.

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY ACCIDENT STATS MP
मंदसौर, रतलाम और झाबुआ जिले से गुजर रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो रहा बदनाम (Etv Bharat Graphics)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 2:13 PM IST

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Updated : October 2, 2026 at 2:36 PM IST

4 Min Read
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रतलाम : मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम और झाबुआ जिले से गुजर रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. पहले पत्थर बाजी की घटनाओं के लिए चर्चाओं में आया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का यह हिस्सा अब सड़क हादसों और यहां हो रही मौतों की वजह से बदनाम हो रहा है. वर्तमान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पूर्ण रूप शुरू भी नहीं हो पाया है लेकिन यहां कम यातायात के बावजूद कई हादसे हो रहे हैं. बीते 1 वर्ष में एक दर्जन से अधिक हादसे मंदसौर के सीतामऊ से लेकर झाबुआ के थांदला के बीच सामने आए हैं, जिसमें 15 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY RATLAM MANDSAUR STRECH ACCIDENTS
एमपी में खूनी बन रहा एक्सप्रेसवे (Etv Bharat Graphics)

2 दिन पूर्व जावरा के पास एक ही जगह पर दो कार सवार परिवारों के साथ हुई दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी. दोनों ही घटनाएं दो घंटे के अंतराल में एक ही जगह पर हुईं थी. यहां कारें अनियंत्रित होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से नीचे जावरा ताल रोड पर जा गिरी थीं. इस घटना के बाद रतलाम एसपी अमित कुमार, एडिशनल एसपी विवेक कुमार, एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर सहित अन्य अधिकारी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे. इस टीम ने हादसे के हॉटस्पॉट एवं कारणों को चिन्हित किया है.

जानें क्यों मध्य प्रदेश में खूनी बन रहा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (Etv Bharat)

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्यों बन रहा मौत का हाईवे?

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हो रहे हादसे की वजह जानने के लिए पहुंचे अधिकारियों और एनएचएआई के तकनीकी अधिकारियों की टीम ने हादसों की जगह और बीते कुछ महीनो में हुए हादसों की जानकारी ली है. इसमें हादसे का प्रमुख कारण सुबह के वक्त ड्राइवर को नींद की झपकी आना और तेज रफ्तार में वाहन का अनियंत्रित हो जाना जैसी वजहें सामने आई हैं. एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया, '' पिछले दिनों हुए हादसों के सीसीटीवी फुटेज और घायल व्यक्तियों के बयानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया है कि अधिकांश हादसे सुबह के वक्त हुए हैं. जिसमें ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसे हुए हैं. वहीं, तेज रफ्तार में अनियंत्रित वाहन एक्सप्रेसवे से नीचे भी गिर रहे हैं.''

Delhi Mumbai Expressway RATLAM ROUTE ACCIDENT
जानें क्यों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा बन रहा मौत का हाईवे? (Source- NHAI)

हादसे रोकने के लिए किए जाएंगे यह इंतजाम

एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया, '' एनएचएआई और टोल कंपनी को हादसों को रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं. इसमें खासतौर पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के सभी टोल नाकों पर अनाउंसमेंट और बैनर लगाकर वहां से गुजरते वाले वाहन चालकों को 8 घंटे से अधिक समय तक ड्राइव नहीं करने और लंबी यात्रा के दौरान निर्धारित रेस्टिंग एरिया में ठहरने का संदेश प्रसारित करने के निर्देश हैं. वहीं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सभी लेन पर हर 5 किलोमीटर पर ट्रांसवर्स बार मार्किंग किए जाने के निर्देश हैं. सड़क पर 5 एमएम उभरी हुई इन पट्टियों की वजह से चलते वाहन में कंपन उत्पन्न होता है, जिससे रात के समय यदि वाहन चालक को नींद लग जाए तो वह कंपन की वजह से अलर्ट हो जाएं.''

ACCIDENT PRONE AREA IN DELHI MUMBAI EXPRESSWAY IN MP
हादसे रोकने के लिए किए जा रहे इंतजाम (Source- NHAI)

एडिशनल एसपी ने आगे बताया, '' ब्रिज पर बैरिकेडिंग के सहारे रेत की बोरियों से थ्री लेयर बैरिकेड तैयार किया जाएगा, जिससे दुर्घटनाग्रस्त वाहन एक्सप्रेस वे से नीचे ना गिरे.'' एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा निश्चित है. इससे अधिक की रफ्तार पर चल रहे वाहनों पर टोल कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही जानकारी और फुटेज के आधार पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है.

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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे का 245 का स्ट्रेच है सेंसिटिव

फिलहाल मध्य प्रदेश से गुजर रहा 245 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा सड़क हादसों के मामले में भी सेंसिटिव हो गया है. स्थानीय पुलिस और एनएचएआई के द्वारा हादसों को रोकने के लिए अलग-अलग तरह के प्रयास किया जा रहे हैं.

Last Updated : October 2, 2026 at 2:36 PM IST

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