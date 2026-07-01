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दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हादसा, मृतकों में ज्यादातर लोग इंदौर से, दौसा पहुंच रहे परिजन

ऋषिकेश से इंदौर लौट रही बस राजस्थान के दौसा में बनी आग का गोला, इंदौर के कई यात्रियों की मौत की खबर, परिजन दौसा के लिए रवाना.

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY BUS FIRE
मरने वालों में ज्यादातर इंदौर से (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 10:54 AM IST

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Updated : July 1, 2026 at 11:14 AM IST

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इंदौर : ऋषिकेश से इंदौर आ रही एक निजी बस में टक्कर के बाद आग लगने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, राजस्थान के दौसा में हुए इस हादसे में मारे गए ज्यादातर लोग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से बताए जा रहे हैं. वहीं, कई लापता ओंकारेश्वर के पास के भी बताए जा रहे हैं. इस भीषण दुर्घटना में 29 लोग घायल भी हुए. वहीं, इंदौर से मृतकों के परिजन राजस्थान के दौसा के लिए रवाना हो गए हैं.

मरने वालों में ज्यादातर इंदौर से

ऋषिकेश से इंदौर चलने वाली हंस ट्रेवल्स की एक बस से कई यात्री इंदौर आने के लिए निकले थे लेकिन बुधवार अल सुबह दौसा के पास बस की टक्कर सामने चल रहे ट्रक से हो गई, जिसके बाद अचानक आग लग गई. आग लगने से बस में सवार 8 लोग जिंदा जल गए. वहीं, तकरीबन 29 घायल हो गए, जिनका इलाज दौसा स्थित सरकारी अस्पताल में चल रहा है. मृतकों में इंदौर की याचिका, नेहा, दिशा, सुवानंद, प्रदीप, महक, योगिनी, जितेंद्र शामिल हैं. इस बात की पुष्टि मृतकों के परिजनों द्वारा की जा रही है. वहीं, इंदौर के पास रहने वाली निर्मला, प्रियंका और भूमि घटना के बाद से लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही.

ऋषिकेश से इंदौर लौट रही बस बनी आग का गोला (Etv Bharat)

मृतकों के परिजनों का बुरा हाल, बोले- कुछ पता नहीं चल रहा

पूरे घटनाक्रम की जानकारी इंदौर में रहने वाले अभिनव पांडे के परिजनों को लगी तो वह दौसा के लिए रवाना हुए हैं. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, '' घटना कैसे हुई और कौन कहां है इसे लेकर कुछ साफ जानकारी नहीं मिल पा रही है. इसलिए सभी घटनास्थल के लिए इंदौर से रवाना हो गए हैं और उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे.'' प्रारंभिक तौर पर बताया जा रहा है कि जिन लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हुई है वह ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने के लिए गए हुए थे और देर रात वहां से बस के माध्यम से इंदौर के लिए निकले थे, तभी राजस्थान में हादसा हो गया.

(खबर अपडेट हो रही है)

Last Updated : July 1, 2026 at 11:14 AM IST

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