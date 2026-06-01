अलवर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर घायलों को गोल्डन आवर में मिल सकेगा इलाज, पिनान में तैयार हो रहा नया ट्रामा सेंटर
एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत स्वीकृत यह ट्रॉमा सेंटर अक्टूबर तक शुरू होने की संभावना है, जिससे घायलों को तत्काल इलाज मिलेगा.
Published : June 1, 2026 at 5:20 PM IST
अलवर: दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे पर हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, अब गंभीर घायलों को गोल्डन आवर में बेहतर इलाज मिल सकेगा. अलवर जिले में पिनान एक्सप्रेसवे के पास पिनान में ट्रॉमा सेंटर शुरू होने जा रहा है. एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत स्वीकृत यह ट्रॉमा सेंटर अक्टूबर तक चालू होने की संभावना है.
वर्तमान में एक्सप्रेसवे पर हादसों के बाद घायलों का बोझ पिनान सीएचसी पर बढ़ गया है. यहां वरिष्ठ चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को अलवर रेफर करना पड़ता है, जिससे कई बार अलवर पहुंचने से पहले ही गंभीर घायलों की जान चली जाती है. अलवर जिले में एक्सप्रेसवे के पास बडोदामेव सीएचसी को भी अपग्रेड करने का काम तेजी से चल रहा है. सड़क हादसे के बाद का एक घंटा गोल्डन आवर माना जाता है. इस दौरान यदि उचित इलाज मिल जाए तो जान बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है.
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अलवर जिले से गुजरने वाले दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे पर तेज गति के कारण हादसे बढ़े हैं. पिनान और बडोदामेव में फिलहाल केवल सीएचसी स्तर की सुविधा है, जिसके कारण गंभीर घायलों को तुरंत उचित उपचार नहीं मिल पाता और उन्हें अलवर या अन्य शहरों में रेफर करना पड़ता है. गत दिनों हुए कई भीषण हादसों के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू की गई.
पिनान में ट्रॉमा सेंटर तैयार: अलवर सीएमएचओ डॉ. योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि एक्सप्रेसवे से करीब 4 किलोमीटर दूर पिनान सीएचसी पर हादसों के घायलों का लोड बढ़ा है. राजगढ़, रेणी और पिनान क्षेत्र के मरीजों को यहां लाया जाता है. एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृत ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है. बडोदामेव सीएचसी का भी अपग्रेडेशन जारी है. दोनों केंद्र एक्सप्रेसवे से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर हैं. सीएमएचओ ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर शुरू होने पर ऑर्थोपेडिशियन और सर्जन जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होंगे. इससे गंभीर घायलों को तुरंत उच्च स्तरीय उपचार मिल सकेगा.
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घटना के बाद एक घंटा है गोल्डन आवर: डॉ. योगेंद्र कुमार शर्मा के अनुसार, हादसे के बाद का एक घंटा गोल्डन आवर होता है. इस दौरान बेहतर इलाज से कई जानें बचाई जा सकती हैं. ट्रॉमा सेंटर शुरू होने के बाद घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत उचित सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. हाल ही में एक्सप्रेसवे पर हुए कई हादसों में कई लोगों की जान गई है.
कई हादसों में गई लोगों की जान: गत दिनों दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुए भीषण एक्सीडेंट में कई लोगों की जान गई है. इसमें गत 26 मई को मध्य प्रदेश से पंजाब जा रहे 4 लोगों को नींद की झपकी आने से कार का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से टकराकर आगे खड़े ट्रक में जा भिड़ी. इस घटना में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो गंभीर घायल हो गए. इसमें एक युवक को उपचार के लिए अलवर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई.
24 मई को बालाजी से दिल्ली जाते समय एक कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई. इस घटना में 3 माह के बच्चे की मौत हो गई. इसी तरह 14 मई को किशनगढ़ से दिल्ली जा रही कार अनियंत्रित होकर टकरा गई, इस घटना में एक युवक की मौत हो गई. एक्सप्रेस वे पर गत 30 अप्रैल को लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कार में 6 लोगों के जिंदा जलने की घटना हुई. इसी तरह 14 अप्रैल को केमिकल से भरे ट्रक से एक स्लीपर बस टकरा गई. इसमें तीन लोगों की मौत और 30 से ज्यादा सवारियां गंभीर घायल हो गई.
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