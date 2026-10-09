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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, 2 दिन से खराब खड़े ट्रक से टकराए वाहन, 2 की मौत व 4 घायल

खराब खड़े ट्रक से टकराए वाहन ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार तड़के एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. यहां एक के बाद एक चार वाहनों की भीषण टक्कर में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना जबरदस्त था कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए और एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया.

​कैथून थानाधिकारी मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि दुर्घटना बालापुरा से गोपालपुरा के बीच सुबह लगभग 4:00 से 4:45 बजे के बीच हुई. दिल्ली से मुंबई की ओर जा रहा एक ट्रक तकनीकी खराबी के कारण सड़क किनारे (ऑफ-रोड साइड) खड़ा था. ट्रक को ठीक करने के लिए मैकेनिक टीम एक बोलेरो गाड़ी से मौके पर पहुंची थी. इसी दौरान तेज रफ्तार में पीछे से आ रहे दो अन्य ट्रक सीधे खड़े ट्रक और बोलेरो से टकरा गए.