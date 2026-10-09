दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, 2 दिन से खराब खड़े ट्रक से टकराए वाहन, 2 की मौत व 4 घायल
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खराब खड़े ट्रक से दो ट्रक और बोलेरो टकरा गए.
Published : October 9, 2026 at 9:22 AM IST
कोटा : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार तड़के एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. यहां एक के बाद एक चार वाहनों की भीषण टक्कर में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना जबरदस्त था कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए और एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया.
कैथून थानाधिकारी मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि दुर्घटना बालापुरा से गोपालपुरा के बीच सुबह लगभग 4:00 से 4:45 बजे के बीच हुई. दिल्ली से मुंबई की ओर जा रहा एक ट्रक तकनीकी खराबी के कारण सड़क किनारे (ऑफ-रोड साइड) खड़ा था. ट्रक को ठीक करने के लिए मैकेनिक टीम एक बोलेरो गाड़ी से मौके पर पहुंची थी. इसी दौरान तेज रफ्तार में पीछे से आ रहे दो अन्य ट्रक सीधे खड़े ट्रक और बोलेरो से टकरा गए.
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इस हादसे में बोलेरो सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई, जबकि दूसरे घायल ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया. मृतकों में से एक की पहचान जयपुर के कोटपूतली (तालवा गांव) निवासी सचिन पुत्र शिवदयाल गुर्जर के रूप में हुई है, वहीं दूसरे मृतक की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं. हादसे में घायल हुए लोगों में नूंह (हरियाणा) निवासी 53 वर्षीय जाकिर हुसैन, भरतपुर के जुरहरा निवासी 23 वर्षीय आमीन और रोहित शामिल हैं. एक अन्य घायल की पहचान अभी नहीं हो सकी है. सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.
क्रेन से हटाए गए वाहन : हादसे के बाद दिल्ली से मुंबई की ओर जाने वाला लेन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया. सुबह 5:00 बजे सूचना मिलते ही पुलिस, एंबुलेंस और एनएचएआई (NHAI) की आपातकालीन राहत टीम मौके पर पहुंच गई. क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर किनारे किया गया. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद इस मार्ग पर यातायात सामान्य रूप से बहाल किया जा सका.
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2 दिन से खड़ा था ट्रक , NHAI ने नहीं हटाया : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह ट्रक 2 दिन से खराब हुआ खड़ा था, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के टोल ऑपरेटर और हाईवे पर मेंटेनेंस की व्यवस्था देख रही कंपनी ने इसे नहीं हटाया. थाना अधिकारी मनोज सिंह सिकरवार का कहना है कि कई दिनों तक ट्रक ऐसे खड़े रहते हैं, और इस ट्रक को भी समय से हटाया जाता तो दुर्घटना से बचा जा सकता था. दूसरी तरफ आज भी दुर्घटना के बाद करीब आधे घंटे बाद क्रेन पहुंची है, जबकि समय से टोल ऑपरेशन कर रही कंपनियों को यह भेजनी चाहिए थी. जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने डीजल की कमी बता दी. इस ट्रक को भी समय से मौके से हटकर रेस्ट एरिया में खड़ा कर देना चाहिए था, जिससे दुर्घटना से बचा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है.
काला तालाब इलाके के रहने वाले साहिल मिर्जा ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर काफी स्पीड में वाहन चलाते हैं. यहां पर कार की स्पीड 120, बस 100 और ट्रक की 80 है. ऐसे में जब अचानक से इस स्पीड पर वाहन चल रहा है और सामने कोई वहां खड़ा नजर आ जाए, तब ब्रेक लगाना काफी मुश्किल होता है. ऐसा ही इन ट्रक के साथ भी हुआ है. इस मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी लापरवाही सामने आ रही है.
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दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि ट्रक साइड में लगाए गए क्रश बैरियर में घुस गया है इसमें केबिन का आधा हिस्सा इसी में घुस गया. दूसरी तरफ बोलेरो में भी सवार युवक फंस गया था जिन्हें काफी मशक्कत कर बाहर निकल गया है. टक्कर की वजह से चारों वाहन भी आपस में फंस गए थे जिन्हें भी क्रेन की मदद से अलग किया गया .