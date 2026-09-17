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दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद मची शराब लूटने की होड़, ब्रांडेड बोतलें उठाकर भागे ग्रामीण

औद्योगिक थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंग्रेजी शराब की अलग-अलग ब्रांड की शराब बोतल जब्त की हैं. औद्योगिक थाना पुलिस एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन की जानकारी जुटा रही है. वहीं, अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध आबकारी एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है.

रतलाम : दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक अजीबोगरीब घटना घटी है. यहां इसरथुनी गांव के पास एक शराब ले जा रहे वाहन के एक्सीडेंट के बाद शराब की लूट मच गई. एक्सीडेंट के बाद वाहन चालक फरार हो गया, जिसके बाद पता चला कि वाहन में अवैध शराब भरी थी. एक्सप्रेसवे पर लोडिंग वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सड़क और उसके आसपास बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें बिखर गईं, जिन्हें आसपास के ग्रामीणों ने लूटना शुरू कर दिया. इस दौरान टोल कंपनी व एनएचएआई पेट्रोलिंग टीम ने मौके पर पहुंच कर औद्योगिक थाना पुलिस रतलाम को सूचना दी.

एक्सप्रेस वे के किनारे भारी मात्रा में पड़ी थी शराब

दरअसल, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात की यह घटना बताई जा रही है. जहां टोल कंपनी की पेट्रोलिंग टीम को सूचना मिली कि सरथुनी के पास कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. पेट्रोलिंग टीम के कर्मचारियों को मौके पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन नहीं मिला. लेकिन सड़क पर और किनारे पर बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें और खुले हुए बॉक्स बिखरे हुए थे. आसपास के ग्रामीण इसमें से शराब की बोतल ले जाने का प्रयास भी कर रहे थे. बड़ी मात्रा में अवैध शराब लावारिस हालत में पाए जाने पर टोल कंपनी के कर्मचारियों ने औद्योगिक थाना पुलिस को इस बारे में सूचना दी. इसके बाद औद्योगिक थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शराब जब्त की और घटना की जांच शुरू की है.

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

डीएसपी गायत्री सोनी ने जानकारी देते हुए बताया, '' घटनास्थल पर बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है. शुरुआती जांच में यह हरियाणा में मैन्युफैक्चर की गई अंग्रेजी शराब है जिसे संभवतः गुजरात की ओर ले जाया जा रहा था. घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज की जांच कर दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन की तलाश की जा रही है. औद्योगिक थाना पुलिस ने इस मामले में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया है.''

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एक्सप्रेसवे पर इसरथुनी के पास हादसे के बाद बड़ी मात्रा में अवैध शराब की बोतल लावारिस हालत में मिलने की घटना से आशंका जताई जा रही है शराब तस्कर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल शराब की गुजरात में तस्करी के लिए कर रहे हैं. वहीं, पुलिस का कहना है कि ऐसी अवैध शराब जहरीली भी हो सकती है, ऐसे में लावारिस पड़ी शराब को लूटने से बचना चाहिए.