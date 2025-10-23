ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई-बेंगलुरु और हैदराबाद का हवाई किराया घटा; दीपावली के बाद राहत, प्रयागराज से 7 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट

प्रयागराज : दीपावली के बाद प्रयागराज आने-जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए राहतभरी खबर है. एक पखवाड़े से आसमान छू रहे किराए में अब गिरावट आनी शुरू हो गई है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर जैसे प्रमुख शहरों से प्रयागराज आने-जाने का किराया 30 से 40 प्रतिशत तक कम हो गया है. त्योहार के बाद यात्रियों की संख्या में कमी आने के बाद एयरलाइंस कंपनियों ने यह फैसला लिया है.

छह अक्टूबर से लगातार बढ़ रहे किराए ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी थी. दीपावली से पहले प्रयागराज से दिल्ली या मुंबई के टिकट 25 से लेकर 27 हजार रुपये तक पहुंच गए थे. अब दिल्ली से प्रयागराज आने का किराया 5 हजार रुपये से भी कम हो गया है. इसी तरह मुंबई से आने का किराया भी नौ हजार रुपये से कम हो गया है.

बेंगलुरु-हैदराबाद रूट के यात्रियों को भी राहत : प्रयागराज एयरपोर्ट के डायरेक्टर मुकेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि बेंगलुरु से प्रयागराज का किराया अब करीब छह हजार रुपये और वापसी में नौ हजार रुपये रह गया है. हैदराबाद से आने का किराया साढ़े सात हजार रुपये और जाने का 8 हजार रुपये है. इसी तरह भुवनेश्वर से आने में साढ़े छह हजार और वापसी में नौ हजार रुपये खर्च होंगे. रायपुर जाने का किराया भी घटकर साढ़े चार हजार रुपये रह गया है.

सात शहरों के लिए नियमित उड़ानें : प्रयागराज एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, हैदराबाद, रायपुर और बिलासपुर के लिए सीधी उड़ानें हैं. अक्टूबर के पहले सप्ताह से दीपावली तक लगभग सभी रूटों पर सीटें फुल रहीं, जिससे किराए बढ़े थे. अब बुकिंग घटने पर कंपनियों ने फ्लैक्सी फेयर घटा दिए हैं. फिलहाल किराए में और गिरावट की संभावना कम है, लेकिन अगले कुछ सप्ताह तक दरें स्थिर रह सकती हैं.