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दिल्ली मॉडल की हत्या मामला: 15 से अधिक पुलिस टीमें कर रही जांच, जानिए क्या बताते हैं पड़ोसी

ज्वाइंट सीपी सुमन गोयल ने बताया कि मृतका और आरोपी एक-दूसरे को काफी समय से जानते थे. हालांकि दोनों के बीच संबंध किस तरह के थे और हत्या की वजह क्या रही, इस बारे में पुलिस ने फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है. उनका कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और जांच प्रभावित न हो, इसलिए इससे अधिक जानकारी इस समय सार्वजनिक नहीं की जा सकती. ज्वाइंट सीपी ने भरोसा जताया है कि पुलिस जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी.

मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 15 से अधिक पुलिस टीमें लगाई गई हैं. पश्चिमी रेंज की ज्वाइंट सीपी सुमन गोयल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लेगी. पुलिस के मुताबिक, मुस्कान की हत्या उस समय हुई जब वह घर में अकेली थी. वारदात के बाद संदिग्ध मौके से फरार हो गया.

नई दिल्‍ली: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक सनसनीखेज वारदात हुई है. बुधवार को घर में घुसकर 21 वर्षीय युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद स्थानीय निवासियों के बीच डर और दहशत का माहौल है. ETV भारत से बातचीत के दौरान मृतक के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने वारदात से संबंधित जानकारी साझा की. परिवार के करीबियों ने इमरान नाम के युवक पर शक जताया है.

सुरक्षा व्‍यवस्‍था पर सवाल

पड़ोसी सुरेंद्र गिलोरी ने बताया कि जिस समय घटना हुई वह घर पर नहीं थे. यह परिवार बीते 4-5 सालों से इस इलाके में रह रहा था. परिवार में मां, तीन बहनें, एक बेटा और उनके दो पालतू कुत्ते हैं. इलाके में घटी इस खौफनाक वारदात के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है. सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए वहां रहने वाली एक महिला ने कहा कि घटना के समय न तो कुत्तों के भौंकने की कोई आवाज आई और न ही किसी के चिल्लाने या खून-खराबे का कोई पता चला.

दिल्ली में मॉडल की हत्या (ETV Bharat)

उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने शाम लगभग 5:30 से 6 बजे के करीब एक बहन को जिम से वापस लौटते देखा था. इसके बाद रात 8:30 बजे जाकर उन्हें वारदात का पता चला. दिल्ली की गलियां और बहन-बेटियां अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं. गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगे होने और अपराधियों के चेहरे साफ दिखने के बावजूद पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है. बदमाश सरेआम गले से सोने की चेन खींचकर भाग जाते हैं और रात में चोर बेखौफ घूमते हैं.

एक अन्‍य पड़ोसी ने बताया कि उनका फ्लोर और मृतक का फ्लोर बिल्कुल बराबर में है. लेकिन घटना के समय कोई आवाज नहीं आई.यहां तक कि मृतक के परिवारवालों ने एबुलेंस भी खुद ही फोन कर के बुलाया था. परिवार में वही एक कमाने वाली थी। और पढ़ाई भी कर रही थी। नाम न बताने की शर्त पर एक महिला ने बताया कि आरोपी इमरान पहले भी मुस्कान के घर आया करता था. लेकिन यह नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ कि उसको मार दिया. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

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