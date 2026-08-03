दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन निर्मल जैन ने संभाला कार्यभार, कामकाज को लेकर कही ये बात
वर्ष 2023 से दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का पद खाली था. अब तीन साल बाद अयोग के अध्यक्ष पद पर बहाली की गई है.
Published : August 3, 2026 at 4:57 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा नवनियुक्त दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का कार्यभार आज निर्मल जैन ने संभाल लिया. उनके साथ आयोग के दो अन्य सदस्यों मोहम्मद हारून और सरदार कुलदीप सिंह ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया. इस दौरान निर्मल जैन ने कहा कि आज यह जिम्मेदारी संभालने के बाद दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा जो भी योजनाएं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही हैं, उनका सही ढंग से क्रियान्वयन हो, इसके लिए प्रयास करूंगा.
उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 से दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का पद खाली था. अब तीन साल तक अयोग के अध्यक्ष का पद खाली रहने के बाद संभालने के बाद मुझे यह जिम्मेदारी मिली है. इसके लिए में अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद करता हूं. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो भी योजनाएं बनाई गईं हैं. उनका सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लाभ मिले इसके लिए हम काम करेंगे. मैं और मेरे दोनों सदस्य हम तीनों लोग मिलकर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम करेंगे. उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है. इसको पूरी मेहनत के साथ निभाएंगे.
सदस्यों ने भी काम को लेकर जताई प्रतिबद्धता
वहीं, आयोग के सदस्य सरदार कुलदीप सिंह ने कहा कि हमारे पास जो भी अल्पसंख्यक समुदाय का काम आएगा उसको तत्परता के साथ पूरा करेंगे. दिल्ली सरकार के द्वारा मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है इसको पूरी मेहनत के साथ निभाएंगे. जितनी भी योजनाएं चल रही हैं और जो भी पहले के काम रुके हुए हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराएंगे.
आयोग के दूसरे सदस्य मोहम्मद हारून ने कहा कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में आज कार्यभार संभाला है. आयोग के जो भी रुके हुए काम हैं, उन्हें तेजी से आगे बढ़ाएंगे और अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों को योजनाओं का लाभ मिले इसका प्रयास करेंगे. साथ ही समय से सभी के काम हों इसके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे. उन्होंने कहा दिल्ली में अल्पसंख्यक समुदाय जैन, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी के बीच में हम दिल्ली सरकार के कामों को लेकर जाएंगे.
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