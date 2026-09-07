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SIR के माध्यम से दिल्ली के अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग को सबसे ज्यादा मतदाता सूची से किया जा रहा बाहर: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद

सोमवार को जमाअत-ए- इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर इंजीनियर सलीम ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और जिस तरह से इस प्रक्रिया के कारण कई राज्यों में बड़ी संख्या में वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं उस पर अपनी गंभीर चिंता दोहराती है महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से हाल ही में सामने आए आंकड़े हमारी पहले की इस बात की पुष्टि करते हैं कि SIR कि प्रक्रिया अपने मौजूदा रूप में बुनियादी तौर पर दोषपूर्ण है और इसमें असली मतदाताओं के मताधिकार से वंचित रह जाने का गंभीर जोखिम है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की नई ड्राफ्ट मतदाता सूची ने दिल्ली की चुनावी तस्वीर में बड़ा बदलाव कर दिया है. SIR के बाद जारी इस सूची में 1,45,10,299 करोड़ मतदाताओं में से 47,56,722 के नाम नहीं हैं. यानी करीब हर तीन में से एक मतदाता फिलहाल ड्राफ्ट सूची से बाहर है. वही आज जमाअत-ए- इस्लामी हिंद ने SIR को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान उन्होंने दिल्ली के किस विधानसभा में कितने फ़ीसदी वोटर का नाम काटा गया है इसकी जानकारी साझा की है.

प्रोफेसर इंजीनियर सलीम ने बताया कि ताजा आंकड़े बहुत चिंताजनक है महाराष्ट्र में SIR के बाद जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2.7 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं. यह संख्या SIR से पहले की लिस्ट में शामिल 9.78 करोड़ वोटरों का 21.14% है. चुनाव आयोग ने साफ किया है कि नाम हटाने की प्रक्रिया अंतिम संख्या नहीं है, लेकिन ड्राफ्ट स्टेज पर इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की वजह से इसकी बहुत बारीकी से जांच पड़ताल जरूरी है.

दिल्ली में 47.57 लाख लोगों के नाम कटे

दिल्ली में भी हालत उतने ही चिंताजनक है ड्राफ्ट रोल में लगभग 47.57 लाख नाम नहीं है जो पिछली वोटर लिस्ट का लगभग एक तिहाई हिस्सा है. इससे भी अहम बात यह है कि उत्तर दिल्ली के विश्लेषण से पता चलता है कि पांच निर्वाचन क्षेत्र तुगलकाबाद, ओखला, आरके पुरम,जंगपुरा और बदरपुर में से प्रत्येक ने अपने पिछले मतदाताओं में से 40 परसेंट से अधिक को खो दिया है. उदाहरण के लिए ओखला में ड्राफ्ट से लगभग 43% नाम गायब है तो तुगलकाबाद में ड्राफ्ट रोल से वहां के पुराने वोटरों में से लगभग आधे वाटर गायब हो गए हैं. काफी संख्या में अल्पसंख्यक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्र में इस तरह बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर रखे जाने से सामान राजनीतिक प्रतिनिधित्व और चुनावी न्याय को लेकर चिंताएं पैदा होती है.

बता दें कि चुनाव अधिकारियों के अनुसार, एसआईआर वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में ड्राफ्ट स्तर पर 33 प्रतिशत की कटौती सबसे ज्यादा है. ड्राफ्ट सूची में अब दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों के 97, 53,577 मतदाताओं के नाम हैं. घर- घर जाकर सत्यापन के दौरान कुल मतदाताओं में से 67.18 प्रतिशत के गणना फार्म मिले और उन्हें डिजिटल किया गया.बाकी करीब 47.5 लाख मतदाताओं के फार्म नहीं मिले. इन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, दोहरे नाम और अन्य (एएसडीडीओ) श्रेणियों में रखा गया है और इनके नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए।

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