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दिल्ली के मयूर विहार में DTC बस ने छात्रा को कुचला, गुस्साई भीड़ ने की तोड़फोड़; ड्राइवर फरार

मयूर विहार फेज3 इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में डीटीसी बस की चपेट में आने से आठवीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई.

Delhi: minor schoolgirl killed after a DTC bus hit the scooter in Mayur Vihar
गुस्साए स्थानीय लोगों ने डीटीसी बस में तोड़फोड़ की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 14, 2026 at 11:27 AM IST

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Updated : August 14, 2026 at 12:00 PM IST

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नई दिल्‍ली: पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज3 इलाके के दल्लूपुरा में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में डीटीसी बस की चपेट में आने से आठवीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई. हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया.घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने डीटीसी बस में तोड़फोड़ की, जिससे मौके पर कुछ देर तनाव की स्थिति बनी रही.

छात्रा का परिवार खिचड़ीपुर इलाके में रहता है. छात्रा वसुंधरा एन्क्लेव स्थित ईस्ट प्वाइंट स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ती थी. शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे वह अपने पिता के साथ स्कूटी से स्कूल जा रही थी. दल्लूपुरा इलाके में पीछे से आ रही डीटीसी बस ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही स्कूटी सड़क पर गिर गई और छात्रा बस की चपेट में आ गई. गंभीर रूप से कुचले जाने के कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हादसे की पूरी परिस्थितियों और बस चालक की पहचान का पता लगाया जा सके.उधर, छात्रा की मौत की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. लोगों ने डीटीसी बस में तोड़फोड़ कर दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रित किया.

सड़क हादसे पर आप विधायक कुलदीप कुमार का बयान (ETV Bharat)

हादसे की सूचना मिलते ही कोंडली से आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की. विधायक ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद करीब सवा दो घंटे तक बच्ची का शव मौके पर पड़ा रहा और घटनास्थल पर एंबुलेंस भी उपलब्ध नहीं थी. उन्होंने इसे व्यवस्था और डीटीसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

विधायक ने कहा कि इस दुख की घड़ी में वह पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और परिवार को हरसंभव सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा. आप विधायक कुलदीप ने बताया कि छात्रा अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी, तभी तेज रफ्तार DTC बस ने ओवरटेक करते हुए उसे कुचल दिया. बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है. हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, बस चालक की लापरवाही की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता दी जाए.

उन्होंने आगे कहा कि अगर बसों की तेज रफ्तार या लापरवाही से लोगों की जान जा रही है, तो ऐसे मामलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए. दिल्ली की सड़कों पर यात्रियों और राहगीरों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. किसी भी परिवार को ऐसी दर्दनाक घटना का सामना न करना पड़े, इसके लिए DTC बसों के संचालन और चालकों की निगरानी व्यवस्था को सख्त किया जाना जरूरी है.

पुलिस फिलहाल फरार बस चालक की तलाश के साथ हादसे के कारणों की जांच कर रही है. डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है.

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Last Updated : August 14, 2026 at 12:00 PM IST

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