ETV Bharat / state

आतिशी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली के मंत्रियों ने की स्पीकर से मुलाकात

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा. नेता विपक्ष आतिशी द्वारा मंगलवार को गुरु तेग बहादुर की याद में आयोजित शहीदी दिवस पर दिए गए वक्तव्य को लेकर भाजपा नेताओं का विरोध के चलते सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई. वहीं, उसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात कर आतिशी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है. हालांकि, आज विधानसभा में आतिशी उपस्थित नहीं रहीं, क्योंकि वो गोवा चली गईं हैं.

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा, रविन्द्र इंद्राज, मुख्य सचेतक अभय वर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात कर आतिशी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग वाली पत्र सौंपा. उसके बाद मंत्री प्रवेश वर्मा ने मीडिया को बताया कि मंगलवार को श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहादत को लेकर चर्चा की जा रही थी. ⁠विपक्ष की नेता आतिशी ने इसमें भाग नहीं लिया और अपशब्द कहे, ⁠इसको लेकर सभी ने मामला उठाया. ⁠विधानसभा अध्यक्ष ने गंभीरता से मामला लिया है. ⁠अध्यक्ष को पत्र दिया है कि आतिशी की सदस्यता रद्द करनी चाहिए. इसको टाइम बाउंड करना चाहिए.

आतिशी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग (ETV Bharat)

दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि ⁠देश का हर नागरिक इस बात से आहत है. हमें चोट लगी है इस बात से. आप की नेता आतिशी ने इसका मजाक उड़ाया गया और अपशब्द कहे. प्रवेश वर्मा ने कहा; ''अध्यक्ष को लिखे पत्र में लिखा है कि कल जो आतिशी ने कहा उसकी कॉपी स्पीकर को दी है. विधानसभा के सदन के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के महान शहादत के सम्मान के बारे में नियम 270 के अंतर्गत एक विशेष चर्चा चल रही थी. उसमें सत्ता पक्ष के सदस्य, मंत्री एवं मुख्यमंत्री भाग ले रही थीं, उस समय प्रतिपक्ष की नेता आतिशी ने अपनी सीट से खड़ी होकर गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जो वक्तव्य दिया, वह इतना अभद्र, शर्मनाक, मर्यादाहीन भाषा था. इसे हम लिखकर नहीं दे सकते हैं.''