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आपराधिक मानहानि मामला: सौरभ वर्मा के खिलाफ परवेश वर्मा ने राउज एवेन्‍यू कोर्ट में दर्ज कराया बयान

मंत्री परवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज कराया.

Delhi Minister Parvesh Verma recorded his statement Defamation complaint against AAP Saurabh Bhardwaj
मंत्री परवेश वर्मा ने आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज कराया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 4, 2026 at 2:41 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में राउज एवेन्‍यू कोर्ट में जाकर अपना बयान दर्ज कराया. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को करने का आदेश दिया.

परवेश वर्मा ने अपने बयान में कहा कि सौरभ भारद्वाज ने उनके और उनके परिवार की छवि को खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि परवेश वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने कथित सहयोगी को लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया. इसके पहले इस मामले पर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल सुनवाई कर रहे थे. 8 जून को मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया.

बदनाम करने की नीयत से ट्वीट

परवेश वर्मा ने आपराधिक मानहानि याचिका में कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने 15 और 16 मई को उन्हें बदनाम करने की नीयत से ट्वीट किया. याचिका में कहा गया है कि सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि परवेश वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने कथित सहयोगी को लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया. याचिका में कहा गया है कि सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा था कि परवेश वर्मा ने स्कूल के कर्मचारियों के पक्ष में काम किया जो पॉक्सो केस में आरोपी हैं.

सौरभ भारद्वाज से पांच करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग

परवेश वर्मा ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज के ये पोस्ट समाज की नजरों में उनकी छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए की. बता दें कि इसी मामले में परवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है. हाईकोर्ट में दाखिल मानहानि याचिका में परवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज से पांच करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है.

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