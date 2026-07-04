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आपराधिक मानहानि मामला: सौरभ वर्मा के खिलाफ परवेश वर्मा ने राउज एवेन्‍यू कोर्ट में दर्ज कराया बयान

मंत्री परवेश वर्मा ने आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज कराया ( ETV Bharat )