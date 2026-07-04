आपराधिक मानहानि मामला: सौरभ वर्मा के खिलाफ परवेश वर्मा ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दर्ज कराया बयान
मंत्री परवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज कराया.
Published : July 4, 2026 at 2:41 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जाकर अपना बयान दर्ज कराया. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को करने का आदेश दिया.
परवेश वर्मा ने अपने बयान में कहा कि सौरभ भारद्वाज ने उनके और उनके परिवार की छवि को खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि परवेश वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने कथित सहयोगी को लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया. इसके पहले इस मामले पर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल सुनवाई कर रहे थे. 8 जून को मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया.
#WATCH | Delhi: Delhi Minister Parvesh Sahib Singh leaves from Rouse Avenue Court. He recorded his statment in with the defamation complaint he filed against Delhi AAP president Saurabh Bhardwaj.— ANI (@ANI) July 4, 2026
The court has listed the matter for recording the statement of witnesses on July… pic.twitter.com/BlspxBCr8r
बदनाम करने की नीयत से ट्वीट
परवेश वर्मा ने आपराधिक मानहानि याचिका में कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने 15 और 16 मई को उन्हें बदनाम करने की नीयत से ट्वीट किया. याचिका में कहा गया है कि सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि परवेश वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने कथित सहयोगी को लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया. याचिका में कहा गया है कि सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा था कि परवेश वर्मा ने स्कूल के कर्मचारियों के पक्ष में काम किया जो पॉक्सो केस में आरोपी हैं.
सुनो मंत्री परवेश वर्मा @p_sahibsingh— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) May 16, 2026
तुम्हारे मानहानि मुकदमे से नहीं डरते
इस बलात्कार के मामले को 14 दिन हो गए, तुम इस इलाके के 10 साल सांसद रहे , अब मंत्री हो, तुम्हारा मुंह नहीं खुला।
तुमने यह नहीं कहा कि मैं 3 साल की बच्ची को न्याय दिलवाऊँगा।
तुम्हारा करीबी “अमरजीत… pic.twitter.com/x7WYdnd7Ye
सौरभ भारद्वाज से पांच करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग
परवेश वर्मा ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज के ये पोस्ट समाज की नजरों में उनकी छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए की. बता दें कि इसी मामले में परवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है. हाईकोर्ट में दाखिल मानहानि याचिका में परवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज से पांच करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है.
इसे भी पढ़ें