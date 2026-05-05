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दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कृष्णा नगर में प्रमुख मार्गों का किया निरीक्षण, ड्रेनेज सुधार पर दिया जोर

नई दिल्ली: दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने मानसून के करीब आते ही राजधानी की सड़कों पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में मंत्री प्रवेश वर्मा ने विकास कार्यों को लेकर सख्ती भी दिखाई. दरअसल, मंगलवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अतिक्रमण, जलभराव और सफाई से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अतिक्रमण की समस्या को गंभीर बताते हुए डीएम ऑफिस के सामने, पटपड़गंज रोड और जगतपुरी रेड लाइट जैसे प्रमुख स्थानों पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए, ताकि सड़कों पर यातायात सुचारू हो सके. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण न केवल ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि क्षेत्र की स्वच्छता और सौंदर्य को भी नुकसान पहुंचाता है. इस दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ क्षेत्रीय विधायक डॉ. अनिल गोयल और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

मंत्री प्रवेश वर्मा ने निरीक्षण के दौरान साफ कहा कि कृष्णा नगर को स्वच्छ, हरित और सुव्यवस्थित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए. उन्होंने इसके लिए पार्कों के बेहतर रखरखाव, सड़कों के किनारे हरियाली बढ़ाने और सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने यह भी कहा कि इन कार्यों में स्थानीय निवासियों की भागीदारी बढ़ाई जाए, जिससे विकास कार्यों को स्थायी रूप मिल सके.