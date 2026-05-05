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दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कृष्णा नगर में प्रमुख मार्गों का किया निरीक्षण, ड्रेनेज सुधार पर दिया जोर

दिल्ली सरकार के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों और नालियों का निरीक्षण किया.

मंत्री प्रवेश वर्मा ने कृष्णा नगर में प्रमुख मार्गों का किया निरीक्षण
मंत्री प्रवेश वर्मा ने कृष्णा नगर में प्रमुख मार्गों का किया निरीक्षण (प्रवेश वर्मा X हैंडल)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 5, 2026 at 6:59 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने मानसून के करीब आते ही राजधानी की सड़कों पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में मंत्री प्रवेश वर्मा ने विकास कार्यों को लेकर सख्ती भी दिखाई. दरअसल, मंगलवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अतिक्रमण, जलभराव और सफाई से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अतिक्रमण की समस्या को गंभीर बताते हुए डीएम ऑफिस के सामने, पटपड़गंज रोड और जगतपुरी रेड लाइट जैसे प्रमुख स्थानों पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए, ताकि सड़कों पर यातायात सुचारू हो सके. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण न केवल ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि क्षेत्र की स्वच्छता और सौंदर्य को भी नुकसान पहुंचाता है. इस दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ क्षेत्रीय विधायक डॉ. अनिल गोयल और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

मंत्री प्रवेश वर्मा ने निरीक्षण के दौरान साफ कहा कि कृष्णा नगर को स्वच्छ, हरित और सुव्यवस्थित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए. उन्होंने इसके लिए पार्कों के बेहतर रखरखाव, सड़कों के किनारे हरियाली बढ़ाने और सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने यह भी कहा कि इन कार्यों में स्थानीय निवासियों की भागीदारी बढ़ाई जाए, जिससे विकास कार्यों को स्थायी रूप मिल सके.

कृष्णा नगर में मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रमुख मार्गों का किया निरीक्षण (ETV Bharat)

निरीक्षण के दौरान जल निकासी व्यवस्था रही प्रमुख मुद्दा

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने नालों के निर्माण और पुराने नालों के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए मजबूत ड्रेनेज सिस्टम बेहद जरूरी है. उन्होंने संबंधित विभागों को इस दिशा में कार्ययोजना बनाकर काम शुरू करने को कहा. वहीं, विधायक डॉ. अनिल गोयल ने इस निरीक्षण को क्षेत्र के विकास के लिए अहम बताया.

विधायक डॉ. अनिल गोयल ने कहा कि सरकार और प्रशासन मिलकर कृष्णा नगर को आदर्श क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने स्थानीय समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखते हुए उनके जल्द समाधान की उम्मीद जताई है. ऐसे में यदि निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो आने वाले समय में कृष्णा नगर में साफ-सफाई, यातायात व्यवस्था और बुनियादी ढांचे में स्पष्ट सुधार देखने को मिल सकता है.

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