सिरसा ने सौरभ भारद्वाज समेत तीन नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर किया
AAP नेताओं ने मनजिंदर सिंह सिरसा पर गुरुद्वारे की गुल्लक के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था और उन्हें "गुल्लक चोर" कहा था.
Published : October 29, 2026 at 7:24 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज समेत तीन नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर की है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को करने का आदेश दिया.
इस मामले में आज मनजिंदर सिंह सिरसा ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और कुलदीप कुमार ने उन पर जो आरोप लगाए हैं, वो निराधार और उनके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं. सिरसा ने कहा कि ये नेता इससे पहले भी इसी तरह के निराधार आरोप लगाते रहे हैं.
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मनजिंदर सिंह सिरसा पर गुरुद्वारे की गुल्लक के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था और उन्हें "गुल्लक चोर" कहा था. सिरसा ने कोर्ट में कहा कि सिख धर्म में गुल्लक का बेहद पवित्र स्थान है और इस तरह के शब्दों से उनकी सामाजिक व धार्मिक प्रतिष्ठा को भारी ठेस पहुंची है. इन नेताओं ने सिरसा पर दिल्ली के गरीबों के लिए आने वाले करीब 22 हजार करोड़ रुपये मूल्य के सब्सिडी के चावल को हरियाणा की एक निजी कंपनी को बेचने का आरोप लगाया था.
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