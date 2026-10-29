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सिरसा ने सौरभ भारद्वाज समेत तीन नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर किया

राऊज एवेन्यू कोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज समेत तीन नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर की है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को करने का आदेश दिया.