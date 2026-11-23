दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर बड़ा दावा, सिरसा बोले- 2030 तक पूरी नदी होगी स्वच्छ
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यमुना नदी का 60 प्रतिशत हिस्सा साफ हो चुका है. इसका पानी अब पीने लायक है.
Published : November 23, 2026 at 2:24 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की जीवनरेखा मानी जाने वाली यमुना नदी की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने चौंकाने वाला दावा किया है. राजधानी में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सिरसा ने कहा कि यमुना नदी का 60 प्रतिशत हिस्सा अब पूरी तरह से साफ हो चुका है और इसकी गुणवत्ता में इतना सुधार आया है कि इसका पानी अब पीने लायक हो गया है. उन्होंने भरोसा जताया कि साल 2029 या 2030 तक पूरी यमुना नदी को शत-प्रतिशत स्वच्छ बना दिया जाएगा.
लोगों को नदी किनारे जाकर खुद देखने की दी चुनौती
उबर की 'वन लेस कार' रिपोर्ट के विमोचन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पर्यावरण मंत्री ने अपने संबोधन में यमुना की बदलती तस्वीर का जिक्र किया. उन्होंने बेहद आत्मविश्वास के साथ कहा, "यमुना का 60 फीसदी हिस्सा पूरी तरह साफ हो चुका है. साफ होने का मतलब इतना साफ कि आप उस पानी को पी भी सकते हैं." मंत्री ने अपने दावे की पुष्टि के लिए दिल्लीवासियों और आलोचकों को खुली पेशकश करते हुए अपील की कि वे खुद नदी के किनारे जाएं और अपनी आंखों से पानी की स्वच्छता को देखें.
एक छोर से दूसरे छोर तक चल रहा है सफाई अभियान
पूरी नदी के एक साथ साफ न हो पाने के सवाल पर स्पष्टीकरण देते हुए सिरसा ने सरकार की कार्ययोजना साझा की. उन्होंने बताया कि प्रशासन ने यमुना की सफाई का काम नदी के एक छोर से शुरू किया है और चरणबद्ध तरीके से इसे दूसरे छोर की ओर ले जाया जा रहा है. यही वजह है कि अब तक नदी का 60 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह से निर्मल हो चुका है और शेष 40 प्रतिशत हिस्से पर युद्धस्तर पर काम जारी है.
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सीएम रेखा गुप्ता और केंद्र के सहयोग को दिया श्रेय
पर्यावरण मंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व और केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग को दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल के चलते रुकी हुई परियोजनाओं में तेजी आई है, जिसका सकारात्मक परिणाम आज यमुना के साफ पानी के रूप में सामने दिख रहा है.
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) पर सरकार का फोकस
यमुना में गिरने वाले गंदे नालों की समस्या पर बात करते हुए सिरसा ने स्वीकार किया कि शहर का सीवेज नालों के जरिए सीधे नदी में जाता है और जब तक इस सीवेज को पूरी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, तब तक नदी को स्थायी रूप से साफ रखना असंभव है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस जड़ को खत्म करने के लिए आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता बढ़ाने और नई तकनीकों के इस्तेमाल पर तेजी से काम कर रही है.
गौरतलब है कि यमुना की सफाई दिल्ली की राजनीति में हमेशा से एक संवेदनशील और बड़ा चुनावी मुद्दा रही है. अब पर्यावरण मंत्री के 'पानी पीने योग्य होने' के इस दावे के बाद राजधानी की सियासत और पर्यावरणविदों के बीच नई बहस छिड़ना तय माना जा रहा है.
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