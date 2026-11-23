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दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर बड़ा दावा, सिरसा बोले- 2030 तक पूरी नदी होगी स्वच्छ

मनजिंदर सिंह सिरसा, पर्यावरण मंत्री, दिल्ली ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की जीवनरेखा मानी जाने वाली यमुना नदी की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने चौंकाने वाला दावा किया है. राजधानी में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सिरसा ने कहा कि यमुना नदी का 60 प्रतिशत हिस्सा अब पूरी तरह से साफ हो चुका है और इसकी गुणवत्ता में इतना सुधार आया है कि इसका पानी अब पीने लायक हो गया है. उन्होंने भरोसा जताया कि साल 2029 या 2030 तक पूरी यमुना नदी को शत-प्रतिशत स्वच्छ बना दिया जाएगा.

लोगों को नदी किनारे जाकर खुद देखने की दी चुनौती

उबर की 'वन लेस कार' रिपोर्ट के विमोचन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पर्यावरण मंत्री ने अपने संबोधन में यमुना की बदलती तस्वीर का जिक्र किया. उन्होंने बेहद आत्मविश्वास के साथ कहा, "यमुना का 60 फीसदी हिस्सा पूरी तरह साफ हो चुका है. साफ होने का मतलब इतना साफ कि आप उस पानी को पी भी सकते हैं." मंत्री ने अपने दावे की पुष्टि के लिए दिल्लीवासियों और आलोचकों को खुली पेशकश करते हुए अपील की कि वे खुद नदी के किनारे जाएं और अपनी आंखों से पानी की स्वच्छता को देखें. एक छोर से दूसरे छोर तक चल रहा है सफाई अभियान पूरी नदी के एक साथ साफ न हो पाने के सवाल पर स्पष्टीकरण देते हुए सिरसा ने सरकार की कार्ययोजना साझा की. उन्होंने बताया कि प्रशासन ने यमुना की सफाई का काम नदी के एक छोर से शुरू किया है और चरणबद्ध तरीके से इसे दूसरे छोर की ओर ले जाया जा रहा है. यही वजह है कि अब तक नदी का 60 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह से निर्मल हो चुका है और शेष 40 प्रतिशत हिस्से पर युद्धस्तर पर काम जारी है. इसे भी पढ़ें :यमुना की सफाई पर सिर्फ बड़े-बड़े दावे, जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट; लोगों ने बताया- इसके लिए कौन जिम्मेदार?