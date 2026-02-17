ETV Bharat / state

एपीजे स्कूल विवाद सुलझा, मंत्री सूद बोले- दिल्ली का हर बच्चा अपना, सरकार उनके साथ खड़ी; AAP पर बोला हमला

नई दिल्ली: दिल्ली के छात्रों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार देर रात एक बयान जारी किया. उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले स्कूली विवादों का राजनीतिकरण करने और ऑप्टिक्स की राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी की कड़ी निंदा की. एपीजे स्कूल के छात्रों को एडमिट कार्ड दिलाने के सफल इंटरवेंशन के बाद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने स्पष्ट किया कि सरकार हर छात्र के अकादमिक फ्यूचर के लिए प्रतिबद्ध है. शिक्षा मंत्री सूद ने कहा कि दिल्ली का हर बच्चा हमारा अपना बच्चा है. चाहे वह सरकारी स्कूल का हो या प्राइवेट का, मेरे घर और मेरे ऑफिस के दरवाजे हर किसी के लिए 24 घंटे और सात दिन हमेशा खुले हैं.

सूद का आम आदमी पार्टी पर हमला

परीक्षाओं के तनाव के बीच छात्रों को ढांढस बंधाते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार और वे स्वयं शिक्षा मंत्री के रूप में उनके लोकल गार्जियन की तरह साथ खड़े हैं. उन्होंने छात्रों से बिना किसी तनाव के केवल अपने एग्जाम्स पर फोकस करने का आग्रह किया. आप की ऑप्टिक्स और पॉलिटिक्स पर प्रहार कहते हुए आरोप लगाया कि आप ने पिछले 5 सालों में विवाद सुलझाने के बजाय इसे अपनी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया है.