एपीजे स्कूल विवाद सुलझा, मंत्री सूद बोले- दिल्ली का हर बच्चा अपना, सरकार उनके साथ खड़ी; AAP पर बोला हमला
दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने APJ स्कूल में एडमिट कार्ड को लेकर हुए हंगामे पर कहा स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चे हमारे हैं.
Published : February 17, 2026 at 7:58 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के छात्रों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार देर रात एक बयान जारी किया. उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले स्कूली विवादों का राजनीतिकरण करने और ऑप्टिक्स की राजनीति करने के लिए आम आदमी पार्टी की कड़ी निंदा की. एपीजे स्कूल के छात्रों को एडमिट कार्ड दिलाने के सफल इंटरवेंशन के बाद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने स्पष्ट किया कि सरकार हर छात्र के अकादमिक फ्यूचर के लिए प्रतिबद्ध है. शिक्षा मंत्री सूद ने कहा कि दिल्ली का हर बच्चा हमारा अपना बच्चा है. चाहे वह सरकारी स्कूल का हो या प्राइवेट का, मेरे घर और मेरे ऑफिस के दरवाजे हर किसी के लिए 24 घंटे और सात दिन हमेशा खुले हैं.
सूद का आम आदमी पार्टी पर हमला
परीक्षाओं के तनाव के बीच छात्रों को ढांढस बंधाते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार और वे स्वयं शिक्षा मंत्री के रूप में उनके लोकल गार्जियन की तरह साथ खड़े हैं. उन्होंने छात्रों से बिना किसी तनाव के केवल अपने एग्जाम्स पर फोकस करने का आग्रह किया. आप की ऑप्टिक्स और पॉलिटिक्स पर प्रहार कहते हुए आरोप लगाया कि आप ने पिछले 5 सालों में विवाद सुलझाने के बजाय इसे अपनी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया है.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने APJ स्कूल में एडमिट कार्ड को लेकर हुए हंगामे पर कहा, " सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चे हमारे अपने हैं... 2020 से कुछ परिवारों का फीस को लेकर विवाद था। यह विवाद लगातार 5 सालों से चल रहा था। aap के पास इस समस्या का… pic.twitter.com/DHALQjP4fo— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 16, 2026
उन्होंने कहा कि केवल ऑप्टिक्स है जीटीके लिए स्कूल को सुबह सील किया गया और चंद मिनटों में ही कोर्ट ने उसे खोल दिया. नए फीस कंट्रोल बिल के सेक्शन 13 का हवाला देते हुए मंत्री ने चेतावनी दी कि फीस वसूली के लिए किसी भी दमनकारी तरीके का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि आला अधिकारियों और अभिभावकों के साथ मिलकर इसका समाधान निकाला गया है.
एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए संदेश
लाखों छात्रों को ऑल द बेस्ट कहते हुए शिक्षा मंत्री सूद ने कहा कि हमारा दायित्व छात्रों को मेंटल स्टेबिलिटी और हौसला देना है. Body:हम चाहते हैं कि दिल्ली का हर बच्चा अपने परिवार और शहर का नाम रोशन करे और अपने अकादमिक में बेहतर करें. उन्होंने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता छात्रों का प्रदर्शन और भविष्य है, न कि ट्विटर ट्विटर खेलना.
