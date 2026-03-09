ETV Bharat / state

'AAP' का कट्टर ईमानदार का दावा हो रहा बेनकाब, शराब नीति सही थी तो मोबाइल और सिम कार्ड क्यों किये नष्ट: आशीष सूद

मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस बड़े भ्रष्टाचार की जांच का रास्ता अब खुल गया है, जिसपर अदालत फैसला करेगी.

मंत्री आशीष सूद ने अरविंद केजरीवाल और 'आप' पर साधा निशाना
मंत्री आशीष सूद ने अरविंद केजरीवाल और 'आप' पर साधा निशाना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 9, 2026 at 5:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को निचली अदालत के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें आबकारी नीति मामले की जांच से जुड़े सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित आदेश पर रोक लगाते हुए आगे की कार्यवाही पर फिलहाल विराम लगा दिया है. इसी संदर्भ में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को हालिया न्यायिक घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर जमकर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नाम पर राजनीति शुरू की थी, लेकिन न तो 49 दिन की सरकार के दौरान और न ही उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई गंभीर प्रयास दिखाई दिया. 24 फरवरी, 2014 को इंडिया इस्लामिक सेंटर में हुई एक चर्चा के दौरान भी इस मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया गया था. अब दिल्ली की जनता के पैसे से जुड़े बड़े भ्रष्टाचार की जांच का रास्ता खुल गया है और जल्द ही जांच एजेंसियां और अदालत इसपर फैसला देंगी.

170 फोन और 43 सिम कार्ड किए नष्ट: मंत्री आशीष सूद ने कहा, आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट की कुछ टिप्पणियों पर रोक लगा दी है. उन्होंने क्रिकेट के उदाहरण का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे मैच में जल्दी जश्न मनाने को सेलिब्रेटिंग टू अर्ली कहा जाता है, उसी तरह आम आदमी पार्टी ने भी खुद को जल्दबाजी में कट्टर ईमानदार घोषित कर दिया.

सीबीआई की ओर से हाईकोर्ट में दायर अपील के बाद अदालत ने जांच एजेंसी के कर्मचारियों के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस पूरे मामले में अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कई महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश की. यह बात सामने आई है की शराब घोटले के साक्ष्य मिटाने के लिए आप के नेताओं ने 170 मोबाइल फोन और 43 सिम कार्ड नष्ट किए गए.

2202.68 करोड़ के संभावित नुकसान का लगाया आरोप: उन्होंने कहा की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के पेज 99 पर लगभग 2202.68 करोड़ के संभावित नुकसान भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है. पुरानी शराब नीति में एक बोतल पर सरकार को लगभग 329.90 का राजस्व प्राप्त होता था, जबकि नई नीति में यह घटकर लगभग 8.32 रह गया. इसके साथ ही खुदरा विक्रेताओं का मार्जिन 33.35 से बढ़कर 363.27 कर दिया गया, जिससे सरकार के राजस्व पर बड़ा प्रभाव पड़ा. इसी कारण सरकार को यह नीति वापस लेनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी यह दावा करती रही कि उनकी बनाई शराब नीति में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है. हाईकोर्ट की टिप्पणी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून अपना काम करेगा और इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी. आम आदमी पार्टी लगातार खुद को कट्टर ईमानदार बताती रही, लेकिन अब सच्चाई धीरे-धीरे सामने आ रही है.

विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही आप: आशीष सूद ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों ने इस मामले में सैकड़ों लोगों से पूछताछ की है और कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं. आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करती रही है. अब आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता के सामने जवाब देना होगा कि मोबाइल फोन और सिम कार्ड क्यों नष्ट किए गए, शराब नीति वापस क्यों ली गई और सरकार के राजस्व में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई. आज का दिन दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अदालत की कार्यवाही के बाद आम आदमी पार्टी के दावों की वास्तविकता सामने आ रही है.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

HC NOTICE TO KEJRIWAL SISODIA
DELHI MINISTER ASHISH SOOD
HC ON LIQUOR SCAM CASE
हाईकोर्ट का केजरीवाल को नोटिस
ASHISH SOOD ON HC NOTICE KEJRIWAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.