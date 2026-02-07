जनकपुरी हादसा: मौके पहुंचे मंत्री आशीष सूद, कहा- दोषियों को बक्शा नहीं जाएगा; रात भर में भरे गए गहरे गड्ढे
जनकपुरी मामले में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि जांच में जिन-जिन लोगों की लापरवाही सामने आएगी, उन्हें कड़ी सजा मिलेगी.
Published : February 7, 2026 at 2:19 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के जनकपुरी में जल बोर्ड द्वारा खोदे गए लगभग 18 फीट गहरे गड्ढे में गुरुवार देर रात गिरकर कमल नाम के युवक की मौत हो गई थी. शनिवार सुबह दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास के अन्य जगहों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और मामले की जांच जारी है. किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.
रातों रात भरे गए खुदे गहरे गड्ढे
घटना स्थल से कुछ ही दूसरी पर मौजूद पोसंगीपुर रोड पर भी जल बोर्ड द्वारा पाइप लाइन डालने का काम काफी दिनों से चल रहा था. यहां शुक्रवार शाम तक सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे और मलबा मौजूद था, लेकिन आज इस जगह का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था. सड़क पर खुदे गड्ढों को रातों रात बंद कर दिया और मलबे को भी हटा लिया गया है. फिलहाल वहां पर अभी बैरिकेडिंग लगी हुई है. इस जगह का निरीक्षण करते हुए मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सभी विभागों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. इन निर्देशों के अनुसार सड़क को सुचारू रूप से संचालित कराया जाएगा, ताकी लोगों को कम से कम असुविधा हो. इसी उद्देश्य से हम घटनास्थल पर पहुंचे हैं. दोषी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. इस घटना से हम भी आहत हैं. इसमें सुधार के लिए स्वयं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निगरानी कर रही हैं.
स्थानीय निवासी पवन कुमार बताते हैं कि कल शाम तक इस सड़क पर काफी गेहरे गड्ढे मौजूद थे. घटना होने के बाद जल बोर्ड और सरकार ने मिलकर रातों-रात सड़क के गड्ढे भरवा दिए और मलबे को भी हटा दिया गया है. इसके अलावा जो बैरिकेडिंग लगी थी उसको भी अब नया करके लगाया गया है. मोहित शर्मा बताते हैं कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब से जनकपुरी में पानी की समस्या थी. जब से बीजेपी की सरकार आई है तो उन्होंने जनकपुरी में पानी की नई पाइप लाइन डलवाने का काम शुरू किया.पोसंगीपुर रोड पर कई जगह ऐसे गड्ढे मौजूद थे जिनको अब भर दिया गया है.
पीड़ित परिवार को राहत मिलनी चाहिए: संजीव झा
आप विधायक संजीव झा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर तत्काल मानवीय राहत की मांग की है. पत्र में विधायक संजीव झा ने कहा है कि जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किए जा रहे कार्य के दौरान खोदे गए गड्ढे में गिरने से हुई कमल नामक शख्स की मौत ने पूरे दिल्ली को झकझोर दिया है. उन्होंने कहा कि मामले में संबंधित विभाग द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी दी गई है, लेकिन इससे पीड़ित परिवार की पीड़ा और उनके सामने खड़े आर्थिक संकट का समाधान नहीं होता है. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ध्यान इस ओर दिलाया कि पीड़ित परिवार ने अपना एकमात्र सहारा खो दिया है और वह भविष्य को लेकर गहरी अनिश्चितता में जी रहा है. ऐसे में केवल जांच या विभागीय कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार को संवेदनशील और न्यायसंगत निर्णय लेते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल राहत देना जरूरी है.
संजीव झा ने अपने पत्र में हाल ही में यमुना नदी में डूबने से एक भाजपा कार्यकर्ता की मृत्यु के मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें दिल्ली सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल मुआवजे की घोषणा की थी और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी गई थी. समानता और मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर जनकपुरी हादसे में मृतक के परिवार को भी उसी तरह की राहत मिलनी चाहिए.
दिल्ली पुलिस आयुक्त के निलंबन की मांग
वहीं, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कमल की मौत को लेकर दिल्ली पुलिस और दिल्ली की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि दोनों ने इस दुखद घटना की जिम्मेदारी कमल पर डालने की पूरी कोशिश की. सौरभ भारद्वाज ने कहा पुलिस के पास कमल के फोन की सटीक लोकेशन थी, लेकिन अगर यह जानकारी समय रहते रात में साझा की जाती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी. उन्होंने सवाल उठाया कि घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई. सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा को तत्काल निलंबित करने की मांग की. बात दें कि जिस जगह कमल की मौत हुई थी उस गड्ढे से 100 मीटर पहले लगी बैरिकेडिंग को बढ़ा दिया गया है.
