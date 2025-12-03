ETV Bharat / state

सीतापुरी और चाणक्य प्लेस में नए ड्रेनेज सिस्टम का शुभारंभ, मंत्री आशीष सूद ने कही ये बड़ी बात

सीतापुरी और चाणक्य प्लेस में पानी निकासी व्यवस्था देखने आये मंत्री का बयान.रैन बसेरा कांड के मृतकों के परिजन को दिल्ली सरकार देगी सहायता.

रैन बसेरे में जान गंवाने वाले मृतक के परिजनों को मुआवजा देने पर कर रही विचार-आशीष सूद
रैन बसेरे में जान गंवाने वाले मृतक के परिजनों को मुआवजा देने पर कर रही विचार-आशीष सूद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 3, 2025 at 6:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के होम और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आशीष सूद ने बुधवार को सीतापुरी में चाणक्य प्लेस, पार्ट 1 और 2 में नए ड्रेनेज सिस्टम का उद्घाटन किया, जिसका मकसद वॉटरलॉगिंग से निपटना है. इस मौके पर मिनिस्टर आशीष सूद ने वसंत विहार में कुली कैंप नाइट शेल्टर में आग लगने की घटना के बाद स्थिति का रिव्यू करने के लिए का दौरा किया. मंत्री सूद ने कहा, कि सरकार इस घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों को सही फाइनेंशियल मदद देने पर विचार कर रही है."

मीडिया से बात करते हुए, आशीष सूद ने कहा, कि पहले कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था. आज, चाणक्य प्लेस, पार्ट वन और टू में, हमने सीतापुरी में 25-फुट, 30-फुट और 40-फुट सड़कों पर ड्रेनेज सिस्टम का उद्घाटन किया. यह काम बारी-बारी से हर सड़क पर किया जाएगा. अगले छह महीनों में, यहां वॉटरलॉगिंग की समस्या को खत्म करने के लिए काम किया जाएगा. हर पार्ट पर लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च होंगे"

सभी नाइट शेल्टर का होगा फोरेंसिक और फिजिकल ऑडिट : वहीं, रैन बसेरा अग्निकांड को लेकर शहरी विकास मंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि सुरक्षा पक्का करने के लिए दिल्ली के सभी नाइट शेल्टर का फोरेंसिक और फिजिकल ऑडिट किया जाए. उन्होंने वसंत विहार में कुली कैंप नाइट शेल्टर में आग से प्रभावित जगह का मुआयना किया, नुकसान का अंदाज़ा लगाया. प्रभावित लोगों से मिले और चल रहे राहत काम का रिव्यू किया.

दौरे के दौरान उनके साथ आरके पुरम के MLA श्री अनिल शर्मा भी थे.सूद ने कहा कि स्थिति अब कंट्रोल में है और संबंधित डिपार्टमेंट की टीमें राहत और पुनर्वास के काम में एक्टिव रूप से लगी हुई हैं.

सरकार बेघर लोगों के लिए सुरक्षित सपोर्ट सिस्टम कर रही तैयार : मंत्री आशीष सूद ने बताया कि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए दिल्ली के सभी नाइट शेल्टर में बड़े पैमाने पर सुधार किए जा रहे हैं. सरकार बेघर और ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक मज़बूत और सुरक्षित सपोर्ट सिस्टम पक्का करने के लिए सुविधाओं को अपग्रेड करने पर काम कर रही है. इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए नए टेंडर का प्रोसेस भी चल रहा है.

मुख्यमंत्री ने ज़मीनी हालात का जायज़ा लेने और जांच के दिए निर्देश : शहरी विकास मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें वसंत विहार के कुली कैंप में प्रभावित परिवारों से मिलने, ज़मीनी हालात का जायज़ा लेने और जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार सिस्टम को मज़बूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली की सर्दी में रैन बसेरे हजारों जिंदगियों को दे रहे सहारा, इन सुविधाओं की बताई कमी

दिल्ली के वसंत विहार में रैनबसेरे में लगी आग, झुलसकर दो लोगों की मौत, मामला दर्ज

TAGGED:

ASHISH SOOD
ASHISH SOOD DRAINAGE SITAPURI
DELHI RAIN BASERA CASE UPDATE
रैन बसेरा कांड पर दिल्ली सरकार
DELHI MINISTER ASHISH SOOD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.