ETV Bharat / state

दिल्ली मेट्रो का 'सुपर कॉरिडोर': बॉटनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक मजेंटा लाइन का सफर होगा बेमिसाल

पिंक लाइन को पीछे छोड़ बनेगी सबसे लंबी लाइन अभी तक दिल्ली मेट्रो में पिंक लाइन को सबसे लंबा कॉरिडोर माना जाता है, लेकिन मजेंटा लाइन के नए विस्तार (रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ और फिर इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक) के बाद इसकी कुल लंबाई 89 किमी तक पहुंच जाएगी. यह पूरी तरह से 'ड्राइवरलेस' कॉरिडोर होगा, जो नोएडा को सीधे मध्य और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के महत्वपूर्ण इलाकों से जोड़ेगा.

नई दिल्ली : दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन आने वाले समय में अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना मजेंटा लाइन (लाइन-8) के साथ राजधानी की रफ्तार को एक नई ऊंचाई देने जा रहा है. ये ना केवल दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का सबसे लंबा कॉरिडोर बनेगी, बल्कि यह कनेक्टिविटी के मामले में भी सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी. फेज-4 और हाल ही में मंजूर हुए फेज-5 (A) के विस्तार के बाद, अब मजेंटा लाइन बॉटनिकल गार्डन से शुरू होकर इंद्रलोक तक जाएगी, जिसकी कुल लंबाई लगभग 89 किलोमीटर होगी.

इंद्रलोक और इंद्रप्रस्थ के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी

दिल्ली मेट्रो के प्रधान कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस) अनुज दयाल के मुताबिक, फेज-5 (A) के तहत रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ (वाया सेंट्रल विस्टा) तक के विस्तार को मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही फेज-4 के इंद्रप्रस्थ-इंद्रलोक कॉरिडोर को अब मजेंटा लाइन के ही विस्तार के रूप में लागू किया जाएगा. इसका सीधा मतलब यह है कि नोएडा से आने वाले यात्री बिना लाइन बदले सीधे नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के दिल तक पहुंच सकेंगे.

बेहतर इंजीनियरिंग की मिसाल है 'सुपर कॉरिडोर' (ETV Bharat)

21 स्टेशनों पर बदल सकेंगे ट्रेन

मजेंटा लाइन की सबसे बड़ी खासियत इसका इंटरचेंज नेटवर्क होगा. पूरी तरह तैयार होने के बाद इस लाइन पर कुल 21 इंटरचेंज स्टेशन होंगे. अभी इस लाइन पर कालकाजी मंदिर, बॉटनिकल गार्डन, जनकपुरी पश्चिम और हौज खास जैसे 4 इंटरचेंज स्टेशन सक्रिय हैं. नए इंटरचेंज के रूप में फेज-4 और 5 (A) के बाद इसमें 17 नए इंटरचेंज जुड़ेंगे. इनमें पीरागढ़ी, पीतमपुरा, आजादपुर, पुलबंगश, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, शिवाजी स्टेडियम, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और दिल्ली गेट जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं. आजादपुर, नई दिल्ली, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और इंद्रलोक ऐसे स्टेशन होंगे, जहां तीन अलग-अलग लाइनों का मिलन होगा (ट्रिपल इंटरचेंज). इससे यात्रियों को पूरी दिल्ली और एनसीआर में कहीं भी जाने के लिए कम समय लगेगा.



इंद्रलोक और इंद्रप्रस्थ के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी (ETV Bharat)

पाताल से आसमान तक: बेहतर इंजीनियरिंग की मिसाल

मजेंटा लाइन केवल अपनी लंबाई के लिए नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की बारीकियों के लिए भी जानी जाएगी. इस कॉरिडोर पर दिल्ली मेट्रो के दो सबसे बड़े कीर्तिमान स्थापित हैं. सबसे गहरा स्टेशन हौज खास स्टेशन, जो जमीन से लगभग 29 मीटर नीचे बना है, इसी लाइन का हिस्सा है. सबसे ऊंचा स्टेशन हैदरपुर बादली मोड़ स्टेशन, जिसकी रेल लेवल की ऊंचाई लगभग 28.362 मीटर (पिलर नंबर 340 पर) है, जो दिल्ली मेट्रो का सबसे ऊंचा एलिवेटेड स्टेशन है.

दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन होगी अब 'सुपर कॉरिडोर' (ETV Bharat)

मजेंटा लाइन के विस्तार के बाद इस पर कुल 65 स्टेशन होंगे. शहर की घनी आबादी और ऐतिहासिक स्मारकों को ध्यान में रखते हुए, इस लाइन का एक बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे होगा. कुल 65 में से 40 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जो तकनीकी रूप से एक बड़ी उपलब्धि है. विशेषकर सेंट्रल विस्टा और पुरानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में टनलिंग का काम काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. इस विस्तार से न केवल सफर का समय कम होगा, बल्कि राजीव चौक और कश्मीरी गेट जैसे भारी भीड़ वाले स्टेशनों पर दबाव भी कम होगा. नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम से आने वाले यात्रियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या पुरानी दिल्ली जाने के लिए अब लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. यह कॉरिडोर दिल्ली के उपनगरों को 'एंड-टू-एंड' कनेक्टिविटी प्रदान करेगा.