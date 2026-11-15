छठ व्रतियों की सुविधा के लिए सुबह 4:30 बजे से दौड़ेंगी दिल्ली मेट्रो, सभी लाइनों पर 15 मिनट के अंतराल पर मिलेंगी ट्रेनें
सामान्य दिनों में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू होती हैं. इससे लाखों श्रद्धालुओं को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी. पढ़ें खबर..
Published : November 15, 2026 at 4:51 PM IST
नई दिल्ली: लोक आस्था के महापर्व छठ के अंतिम दिन सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने विशेष व्यवस्था की है. सोमवार यानी 16 नवंबर को दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सामान्य दिनों की तुलना में डेढ़ घंटे पहले तड़के 4:30 बजे से शुरू हो जाएंगी. इससे सुबह तड़के अपने घरों से निकलकर यमुना नदी के घाटों और राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में बनाए गए छठ पूजा स्थलों तक पहुंचने वाले व्रतियों व उनके परिजनों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी. खासतौर पर उन श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा, जिन्हें उषा अर्घ्य के निर्धारित समय से पहले घाटों पर पहुंचना है.
डीएमआरसी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह 4:30 बजे सभी टर्मिनल स्टेशनों से मेट्रो ट्रेन सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी. शुरुआती समय में सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी. व्यवस्था नियमित समय-सारणी लागू होने तक जारी रहेगी. इसके बाद सभी लाइनों पर मेट्रो का परिचालन सामान्य समय-सारणी के अनुसार किया जाएगा. सामान्य दिनों में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू होती हैं. ऐसे में छठ पर्व के अंतिम दिन श्रद्धालुओं को करीब डेढ़ घंटे पहले मेट्रो में सफर करने का विकल्प मिलेगा.
दरअसल, छठ महापर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बनाए गए घाटों पर पहुंचते हैं. इनमें यमुना नदी के किनारे स्थित घाटों के अलावा विभिन्न कॉलोनियों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर तैयार किए गए पूजा स्थल भी शामिल हैं. सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती और उनके परिवार के सदस्य देर रात से ही घाटों की ओर रवाना होने लगेंगे. ऐसे में सुबह के समय सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता श्रद्धालुओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है. मेट्रो का परिचालन जल्दी शुरू होने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने व सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने में भी मदद मिल सकती है.
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दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस विशेष व्यवस्था से छठ महापर्व पर उषा अर्घ्य देने के लिए जाने वाले दिल्ली और पूर्वांचल के लाखों श्रद्धालुओं को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा व सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस विशेष व्यवस्था के तहत यात्रियों को सुबह 4:30 बजे से ही सभी मेट्रो लाइनों पर सफर करने का अवसर मिलेगा. इससे अलग-अलग मेट्रो नेटवर्क के माध्यम से घाटों के नजदीकी इलाकों तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी. हालांकि, यात्रियों को अपने गंतव्य के अनुसार आगे का सफर तय करने के लिए उपलब्ध सड़क परिवहन की व्यवस्था का भी ध्यान रखना होगा.
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