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छठ व्रतियों की सुविधा के लिए सुबह 4:30 बजे से दौड़ेंगी दिल्ली मेट्रो, सभी लाइनों पर 15 मिनट के अंतराल पर मिलेंगी ट्रेनें

दिल्ली मेट्रो का छठ व्रतियों के लिए जल्दी संचालन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: लोक आस्था के महापर्व छठ के अंतिम दिन सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने विशेष व्यवस्था की है. सोमवार यानी 16 नवंबर को दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सामान्य दिनों की तुलना में डेढ़ घंटे पहले तड़के 4:30 बजे से शुरू हो जाएंगी. इससे सुबह तड़के अपने घरों से निकलकर यमुना नदी के घाटों और राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में बनाए गए छठ पूजा स्थलों तक पहुंचने वाले व्रतियों व उनके परिजनों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी. खासतौर पर उन श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा, जिन्हें उषा अर्घ्य के निर्धारित समय से पहले घाटों पर पहुंचना है.

डीएमआरसी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह 4:30 बजे सभी टर्मिनल स्टेशनों से मेट्रो ट्रेन सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी. शुरुआती समय में सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी. व्यवस्था नियमित समय-सारणी लागू होने तक जारी रहेगी. इसके बाद सभी लाइनों पर मेट्रो का परिचालन सामान्य समय-सारणी के अनुसार किया जाएगा. सामान्य दिनों में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू होती हैं. ऐसे में छठ पर्व के अंतिम दिन श्रद्धालुओं को करीब डेढ़ घंटे पहले मेट्रो में सफर करने का विकल्प मिलेगा.